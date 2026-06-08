Nam sinh Công nghệ thông tin giành giải Olympic Tin học, nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm phục vụ cộng đồng

SVO - Từng thất vọng vì kết quả thi THPT không như kỳ vọng, Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 2005), sinh viên năm thứ ba, ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã biến áp lực thành động lực để vươn lên. Sau 3 năm đại học, nam sinh liên tiếp nhận học bổng, giành giải Ba Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 2024, giải Nhì Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2024 - 2025, giải Xuất sắc cấp Trường năm học 2025 - 2026, đồng thời tích cực phát triển các sản phẩm công nghệ phục vụ cộng đồng.

Từ cú vấp tuổi 18 đến hành trình khẳng định bản thân

Với Đức Mạnh, những thành tích đạt được hôm nay không bắt đầu từ một hành trình thuận lợi. Ít ai biết rằng, phía sau những giải thưởng học thuật và kết quả học tập ấn tượng là quãng thời gian nam sinh từng đối diện với cảm giác hụt hẫng, mất phương hướng khi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT không như mong đợi.

Ở tuổi 18, thất bại trong một kỳ thi quan trọng từng khiến Đức Mạnh nghĩ đến việc tạm dừng một năm để ôn thi lại. Thế nhưng, sự động viên của gia đình, người thân và bạn bè đã giúp cậu dần lấy lại niềm tin vào bản thân.

Đức Mạnh nhận bằng khen tại Olympic Tin học Sinh viên Toàn quốc năm 2024.

“Mình nhận ra không có lựa chọn nào hoàn hảo ngay từ đầu. Điều quan trọng là phải nỗ lực để biến quyết định của mình trở thành lựa chọn đúng đắn. Thay vì tiếc nuối quá khứ, mình chọn xem những vấp ngã ấy là động lực để tiếp tục tiến về phía trước”, Đức Mạnh chia sẻ.

Chính trải nghiệm tưởng như là một thất bại ấy đã trở thành điểm khởi đầu cho hành trình trưởng thành của nam sinh Công nghệ thông tin. Từ những áp lực và hoài nghi ban đầu, Đức Mạnh lựa chọn kiên trì theo đuổi mục tiêu, từng bước chứng minh bản thân bằng những kết quả cụ thể trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động cộng đồng.

Từ thành tích học tập đến những sản phẩm ứng dụng thực tiễn

Bước vào giảng đường đại học, Đức Mạnh xác định mục tiêu lớn nhất là không ngừng hoàn thiện bản thân. Trong suốt 3 năm học, nam sinh duy trì thành tích học tập nổi bật với GPA cao, liên tiếp nhận học bổng và tích cực tham gia các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học. Với Đức Mạnh, mỗi thành tích đạt được không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực, mà còn là minh chứng cho hành trình vượt qua những khó khăn từng trải qua ở tuổi 18.

Đức Mạnh được tuyên dương là Cán bộ Đoàn tiêu biểu, nhận Giải thưởng 26/3 năm 2026 nhờ những đóng góp nổi bật trong công tác Đoàn - Hội.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của Đức Mạnh là hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên. Thông qua quá trình tham gia đề tài cùng các giảng viên và sinh viên trong trường, nam sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy nghiên cứu và cách tiếp cận các bài toán thực tiễn. Những nỗ lực ấy đã góp phần giúp nhóm đoạt giải Nhì Nghiên cứu khoa học sinh viên, năm học 2024 - 2025 và tiếp tục giành giải Xuất sắc cấp Trường, năm học 2025 - 2026.

Bên cạnh nghiên cứu khoa học, lập trình thi đấu là lĩnh vực giúp Đức Mạnh thử thách bản thân trong môi trường cạnh tranh cao. Năm 2024, anh là một trong ba sinh viên được lựa chọn vào đội tuyển Trường Đại học Giao thông Vận tải tham dự Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và kỳ thi lập trình quốc tế ICPC khu vực châu Á tại Hà Nội. Đối mặt với sân chơi quy tụ nhiều sinh viên xuất sắc trên cả nước, Đức Mạnh không tránh khỏi áp lực. Tuy nhiên, với sự đồng hành của thầy cô và đồng đội, nam sinh đã nỗ lực hết mình và giành giải Ba khối Chuyên Tin.

Đức Mạnh nhận giải Xuất sắc tại Hội nghị Nghiên cứu khoa học cấp Trường và được lựa chọn tham dự vòng thi cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất thời sinh viên của mình. Giải thưởng không chỉ mang ý nghĩa về thành tích, mà còn giúp mình thêm tự tin vào con đường đã lựa chọn”, Đức Mạnh chia sẻ.

Không dừng lại ở các cuộc thi, Đức Mạnh còn mong muốn ứng dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Dưới sự hướng dẫn của thầy Phạm Xuân Tích - giảng viên Bộ môn Khoa học Máy tính, anh đã tham gia xây dựng công cụ quy đổi điểm xét tuyển trực tuyến dành cho thí sinh và phụ huynh. Sản phẩm giúp việc tra cứu, so sánh kết quả giữa các phương thức xét tuyển trở nên thuận tiện, nhanh chóng và dễ tiếp cận hơn.

Trưởng thành từ những giá trị trao đi

Không chỉ dành sự quan tâm cho học tập và công nghệ, Đức Mạnh còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng với mong muốn lan tỏa kiến thức và đóng góp cho tập thể. Trong vai trò Trưởng ban Chuyên môn Câu lạc bộ Tin học, Trường Đại học Giao thông Vận tải, nam sinh cùng các thành viên thường xuyên tổ chức các lớp học thuật hỗ trợ sinh viên khóa dưới ở những học phần nền tảng như Tin học đại cương, Kỹ thuật lập trình, Thuật toán và Cấu trúc dữ liệu.

Đức Mạnh (ngoài cùng, bên trái) tham dự Hội nghị Quốc tế ICISN tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, Đức Mạnh còn tham gia xây dựng cộng đồng sinh viên yêu thích Điện toán đám mây, với vai trò Community Builder tại FCAJ, đồng thời tích cực đồng hành cùng các hoạt động Đoàn, Hội và phong trào sinh viên của khoa.

Theo Đức Mạnh, quãng đời đại học không chỉ được đo bằng điểm số hay giải thưởng, mà còn được tạo nên từ những trải nghiệm, những mối quan hệ và những giá trị mỗi người có thể đóng góp cho cộng đồng. Chính những hoạt động ấy đã giúp nam sinh rèn luyện kỹ năng làm việc tập thể, tinh thần trách nhiệm và góc nhìn đa chiều về cuộc sống.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực trong học tập và hoạt động ngoại khóa, Đức Mạnh cho rằng, bản thân vẫn còn không ít điều cần hoàn thiện. Sống xa gia đình, đồng thời theo đuổi nhiều mục tiêu trong học tập và định hướng nghề nghiệp khiến anh đôi khi gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và sức khỏe. “Mình nhận ra, sức khỏe là điều không thể đánh đổi. Đây là kỹ năng mình vẫn đang học cách cải thiện để có thể đi đường dài với những mục tiêu đã đặt ra”, Đức Mạnh chia sẻ.

Đức Mạnh (thứ ba, từ phải sang) cùng giảng viên hướng dẫn và các thành viên trong nhóm tham gia Hội nghị Nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Nam sinh đặc biệt tâm đắc với câu nói: “Wherever you go, there you are” (Dù bạn đi đến đâu, người ở đó vẫn là bạn). Với Đức Mạnh, câu nói ấy nhắc nhở mỗi người rằng, không thể thay đổi cuộc sống chỉ bằng việc thay đổi hoàn cảnh, mà cần bắt đầu từ việc thay đổi chính bản thân mình. Nhìn lại chặng đường đã qua, Mạnh cho rằng, điều ý nghĩa nhất không nằm ở những giải thưởng hay thành tích đạt được, mà là việc dám đối diện với thất bại, vượt qua sự tự ti và không ngừng tiến về phía trước.

“Hoàn cảnh hay những vấp ngã trong quá khứ không quyết định con người chúng ta sẽ trở thành ai. Điều quan trọng là cách mình lựa chọn đối diện với hiện tại và tiếp tục bước đi”, Đức Mạnh nhắn nhủ.

(Ảnh: NVCC)