3 'mỹ nam' khiến chị em 'thổn thức' mùa 'World Cup 2026'

SVO - Những cầu thủ trẻ điển trai nhất tại 'World Cup 2026', Jude Bellingham (Anh), Pablo Gavi (Tây Ban Nha) và Lucas Bergvall (Thuỵ Điển) đã trở thành 'thần tượng' nhờ phong cách, sức hút và thần thái của mình.

Họ không chỉ có những pha bóng xuất sắc, ghi bàn và thống trị sân cỏ để dẫn dắt đội tuyển của mình, mà còn chiếm được trái tim của hàng triệu người hâm mộ và có thể giành được nhiều hơn cả chức vô địch World Cup.

Jude Bellingham nổi tiếng với hình ảnh trẻ trung và lịch lãm

Ở tuổi 23, tiền vệ của Real Madrid này là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá. Anh đã giành chức vô địch Champions League, La Liga, Siêu cúp Anh, và các giải thưởng cá nhân như Kopa Trophy, Golden Boy và sẵn sàng thể hiện tài năng của mình tại World Cup 2026.

Không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ, Jude Bellingham còn nổi lên như một quý ông lịch lãm kiểu mới của thế kỷ 21, phá vỡ những định kiến ​​và thể hiện một hình tượng nam tính mới với những bộ vét táo bạo, phụ kiện hào nhoáng và kiểu tóc mang tên riêng: Kiểu tóc "bellicut".

Phong cách của Bellingham là sự pha trộn giữa vẻ thanh lịch và hiện đại. Khả năng kết hợp trang phục cổ điển với những điểm nhấn đương đại đã biến anh trở thành một chuẩn mực thời trang. Sở hữu tài khoản Instagram có 41,2 triệu người theo dõi và sự hiện diện ngày càng vững chắc trên truyền thông, Bellingham thể hiện một hình mẫu nam tính mới, phá vỡ các khuôn mẫu và đón nhận những xu hướng táo bạo.

Tầm ảnh hưởng của tiền vệ này vượt ra ngoài sân cỏ và lan sang cả lĩnh vực thời trang. Sự cống hiến của anh cho các hoạt động xã hội và khả năng truyền cảm hứng cho cả thế hệ Z đã biến anh trở thành một hình mẫu lý tưởng.

Người hâm mộ và những người đam mê thời trang thường xuyên khen ngợi những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, nụ cười quyến rũ và phong thái tự tin của Bellingham. Vẻ đẹp của anh được công nhận rộng rãi đến mức sự đối xứng trên khuôn mặt được so sánh với "Tỷ lệ vàng trong toán học", thường xuyên giúp anh lọt vào top 10 danh sách những người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới và bảng xếp hạng các vận động viên hàng đầu.

Pablo Gavi: 'Sức hút' trở lại từ sau những chấn thương

Gương mặt góc cạnh, vẻ ngoài đặc biệt thường được nhận biết bởi mái tóc bồng bềnh và phong cách ăn mặc thoải mái nhưng vẫn sắc sảo của cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha này đã thu hút một lượng lớn khán giả vượt xa sân cỏ, và được hội chị em 'săn tìm' trên mạng xã hội. Sở hữu tài khoản instagram với 19 triệu người theo dõi, ngoài visual điển trai, Pablo Gavi ((Pablo Martín Páez Gavira, 22 tuổi) còn có gu thời trang cực kỳ tinh tế. Sự nổi lên của Pablo Gavi như một biểu tượng thời trang toàn cầu bắt nguồn từ sự kết hợp độc đáo giữa phong cách trẻ trung, đời thường và những thương hiệu xa xỉ hàng đầu như các nhà sản xuất đồng hồ cao cấp và nhãn hàng thời trang. Anh thường xuyên diện những trang phục thể thao cao cấp và quần áo thời trang nổi bật. Người hâm mộ tích cực theo dõi và bắt chước phong cách đường phố của Pablo Gavi trên các nền tảng mạng xã hội.

Sức hút của Pablo Gavi trên sân bóng nằm ở sự kết hợp độc đáo giữa tinh thần cạnh tranh mãnh liệt, trí tuệ chiến thuật và kỹ thuật hoàn hảo. Là sản phẩm của lò đào tạo La Masia, tiền vệ với lối chơi hiện đại của FC Barcelona và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha chinh phục người hâm mộ bằng lòng dũng cảm, lối chơi pressing quyết liệt và sự linh hoạt trên khắp tuyến giữa. Phong cách chơi bóng bền bỉ giúp anh giành chiến thắng trong các pha tranh chấp, thu hồi bóng ở những khu vực quan trọng và ngăn chặn các pha phản công của đối phương.

Lần gần nhất Gavi tham dự một giải đấu lớn cùng Tây Ban Nha là kể từ World Cup 2022. Khi ấy, Gavi mới chỉ có 18 tuổi nhưng đã là một trong những nhân tố quan trọng của La Roja (biệt danh của đội tuyển Tây Ban Nha) tại giải đấu năm ấy. Anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở World Cup kể từ Pele năm 1958 sau bàn thắng trong chiến thắng 7-0 trước Costa Rica. Sự nhiệt huyết cùng phong cách thi đấu chững chạc giúp Gavi là biểu tượng của thế hệ tài năng trẻ của nền bóng đá nước này.

Tuy vậy, những chấn thương nghiêm trọng đã làm gián đoạn sự phát triển của cầu thủ này. Ở Gavi, chúng ta luôn thấy được sự năng nổ khi hoạt động không biết mệt mỏi. Tuy nhiên, đừng lầm tưởng anh như kiểu một mẫu "công nhân" chỉ biết chạy và tranh chấp bóng, bởi Gavi còn là một tiền vệ mang đậm bản sắc La Masia với nền tảng kỹ thuật rất cao. Khả năng định hướng cơ thể linh hoạt, cổ chân mềm mại để che chắn và xoay sở trong phạm vi hẹp, cùng những nhịp pausa (kỹ thuật hãm bóng chậm lại trong giây lát để đánh lừa đối thủ và chờ đợi khe hở hoàn hảo), khiến đối thủ rất khó đoạt bóng trong chân anh. Không dừng lại ở đó, khả năng giữ bóng dưới áp lực và thực hiện các đường chuyền xuyên tuyến từ phía sau cũng giúp Gavi thậm chí tạo ảnh hưởng lớn lên mọi pha tấn công lên bóng.

Gavi khi được gọi tên trong danh sách dự World Cup đã khiến những người yêu quý anh thực sự xúc động. Đó là cả một hành trình vượt qua những khó khăn, những giai đoạn tăm tối nhất để rồi có được một lần nữa tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

Lucas Bergvall: 'Mỹ nam' mang phong cách Scandinavia

Được ngưỡng mộ bởi phong cách cá nhân sắc sảo kiểu Scandinavia (phong cách Bắc Âu bao gồm tối giản, tinh tế và năng động), tiền vệ 20 tuổi này đã nổi lên như một biểu tượng thẩm mỹ đột phá. Nổi tiếng với mái tóc vàng, khuôn mặt như tạc tượng, Bergvall đã chuyển đổi liền mạch từ sân cỏ sang vị trí hàng đầu trong làng thời trang nam. Anh thu hút sự chú ý toàn cầu với vẻ ngoài lịch lãm, trang phục như được 'đo ni đóng giày' khi không thi đấu, thu hút lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng nhờ trang phục và lựa chọn chăm sóc cá nhân của mình.

Lucas Bergvall là một tiền vệ box-to-box (tiền vệ con thoi, là những cầu thủ tiền vệ trung tâm có nền tảng thể lực sung mãn và bộ kỹ năng toàn diện. Họ đảm nhiệm xuất sắc cả hai nhiệm vụ: phòng ngự ở vòng cấm sân nhà và tham gia tấn công vào vòng cấm đối phương) có khả năng chống truy cản tốt, nổi tiếng với kỹ thuật xử lý bóng điêu luyện, khả năng kiểm soát bóng sát chân và khả năng xoay người linh hoạt. Tiền vệ của Tottenham Hotspur và đội tuyển Thụy Điển kết hợp kỹ thuật rê bóng mượt mà với thể lực dẻo dai, cho phép anh vượt qua hàng phòng ngự và đột phá ở khu vực giữa sân.

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