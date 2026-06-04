Brazil vẫn là vua trước kỳ 'World Cup' đặc biệt nhất trong lịch sử

SVO - Brazil vẫn giữ vững vị thế là đội bóng thành công nhất trong lịch sử 'World Cup'. Argentina sẽ tìm cách thu hẹp khoảng cách, trong khi các cường quốc như Pháp, Đức và Tây Ban Nha mơ ước được nâng cao chiếc cúp danh giá nhất hành tinh một lần nữa.

World Cup 2026 đang đến gần, và sự háo hức lại một lần nữa bao trùm hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Từ ngày 11/6 đến ngày 19/7, 48 đội tuyển quốc gia sẽ tranh tài để giành vinh quang tột đỉnh tại giải đấu bóng đá danh giá nhất thế giới, một giải đấu mà chỉ một số ít đội bóng mới có thể khắc tên mình vào lịch sử.

Một kỳ World Cup được định sẵn để phá vỡ kỷ lục

World Cup 2026 là một 'cuộc cách mạng' thực sự cho môn thể thao này. Lần đầu tiên trong lịch sử, ba quốc gia sẽ đồng đăng cai giải đấu, chào đón 48 đội tuyển quốc gia đến với một kỳ World Cup hứa hẹn phá vỡ mọi kỷ lục. Việc mở rộng từ 32 lên 48 đội là một trong những thay đổi quan trọng nhất trong lịch sử World Cup. Nhiều quốc gia hơn sẽ có cơ hội tranh tài tại sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới, và người hâm mộ sẽ được thưởng thức nhiều trận đấu và sự phấn khích hơn.

Trong hơn một tháng, Hoa Kỳ, Mexico và Canada sẽ là tâm điểm chú ý toàn cầu với một kỳ World Cup lịch sử, gồm tổng cộng 104 trận đấu. FIFA đã thiết lập các mối quan hệ đối tác nổi bật với TikTok và YouTube, được chỉ định là “nền tảng ưu tiên” của họ và Netflix để mở rộng phạm vi phủ sóng World Cup 2026. Trên TikTok, 30 người có tầm ảnh hưởng từ 11 quốc gia đã được cấp phép để kể cho người theo dõi của họ về World Cup theo định dạng "hướng đến người hâm mộ", "với quyền truy cập hậu trường" và các đoạn phim trực tiếp. Trên YouTube, các kênh đã mua bản quyền phát sóng lần đầu tiên sẽ có thể phát sóng miễn phí mười phút đầu tiên của mỗi trận đấu.

FIFA đã lựa chọn một hình thức tổ chức chưa từng có cho kỳ World Cup lần thứ 23. Tổng cộng 16 thành phố sẽ đăng cai các trận đấu, được phân bổ giữa ba quốc gia Bắc Mỹ.

Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò nổi bật nhất, với 11 địa điểm chính thức, trong khi Mexico sẽ có ba thành phố chủ nhà và Canada sẽ đóng góp hai sân vận động.

Các sân vận động được lựa chọn nổi bật nhờ sự hiện đại, sức chứa và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao đẳng cấp thế giới. Nhiều sân trong số đó được coi là những "viên ngọc kiến ​​trúc" thực sự và sẵn sàng chào đón người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên của 'World Cup 2026' sẽ được diễn ra tại sân vận động Azteca huyền thoại ở thành phố Mexico, vào ngày 11/6. Việc lựa chọn địa điểm ở Mexico không phải là ngẫu nhiên. Sân vận động mang tính biểu tượng này sẽ đạt được một cột mốc lịch sử khi trở thành sân vận động đầu tiên trên thế giới đăng cai các trận đấu khai mạc của ba kỳ World Cup khác nhau. Azteca đã đóng vai trò quan trọng trong các kỳ 'World Cup' 1970 và 1986, những giải đấu mãi mãi khắc sâu trong ký ức của người hâm mộ. Những huyền thoại như Pelé và Diego Maradona đã tỏa sáng tại đây, biến nơi này trở thành một trong những địa điểm mang tính biểu tượng nhất của giải đấu một lần nữa.

Nhà đương kim vô địch là Argentina, đội đã giành chức vô địch tại Qatar 2022 với Lionel Messi dẫn dắt, khép lại một trong những câu chuyện cảm động nhất trong lịch sử World Cup. Tuy nhiên, Albiceleste (biệt danh của đội tuyển bóng đá Argentina) sẽ không phải là ứng cử viên duy nhất. Các đội như Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Đức đều sở hữu những đội hình hàng đầu và tham vọng một lần nữa vươn tới đỉnh cao.

Trận chung kết 'World Cup 2026' sẽ diễn ra vào ngày 19/7 tại sân vận động MetLife, nằm ở New Jersey, thuộc khu vực đô thị New York. Với sức chứa hơn 80.000 khán giả, địa điểm hiện đại này sẽ là nơi đăng quang của nhà vô địch thế giới mới. Cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới, khả năng kết nối và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn là những yếu tố quyết định trong quyết định của FIFA khi chọn nơi đây làm địa điểm cho trận đấu quan trọng nhất của giải đấu. Sự mong chờ là vô cùng lớn. Không chỉ đội bóng xuất sắc nhất hành tinh sẽ được đăng quang, mà trận chung kết còn là một kết thúc xứng đáng cho một kỳ 'World Cup' hướng đến mục tiêu trở thành giải đấu được xem và tham dự nhiều nhất trong lịch sử.

Brazil dẫn đầu lịch sử World Cup

Khi nói đến World Cup, một đội bóng nổi bật hơn tất cả: Brazil. Seleção (biệt danh phổ biến nhất của Đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil) là đội tuyển thành công nhất trong lịch sử giải đấu với 5 chức vô địch thế giới, một kỷ lục mà chưa quốc gia nào khác có thể sánh kịp.

Những chiến thắng của họ đến từ Thụy Điển năm 1958, Chile năm 1962, Mexico năm 1970, Hoa Kỳ năm 1994 và Hàn Quốc - Nhật Bản năm 2002. Mặc dù hơn hai thập kỷ đã trôi qua kể từ chức vô địch cuối cùng, người Brazil vẫn là chuẩn mực lịch sử của bóng đá thế giới.

Argentina muốn tiếp tục làm nên lịch sử. Danh hiệu gần đây giành được tại Qatar đã giúp Argentina đạt được 3 chiếc cup và củng cố vị trí của mình trong số những đội tuyển quốc gia thành công nhất hành tinh. Giờ đây, đội bóng Nam Mỹ sẽ tìm cách bảo vệ ngôi vương và tiến gần hơn đến kỷ lục của Brazil, Đức và Ý.

Nhiệm vụ sẽ không dễ dàng. Mức độ cạnh tranh của World Cup 2026 hứa hẹn sẽ là một trong những mức cao nhất trong những năm gần đây, do số lượng đội tham gia tăng lên và sự trỗi dậy của một số đội bóng mới nổi.

Bảng thống kê lịch sử các nhà vô địch World Cup: Brazil – 5 lần vô địch (1958, 1962, 1970, 1994 và 2002) Đức – 4 lần vô địch (1954, 1974, 1990 và 2014) Ý – 4 lần vô địch (1934, 1938, 1982 và 2006) Argentina – 3 lần vô địch (1978, 1986 và 2022) Pháp – 2 lần vô địch (1998 và 2018) Uruguay – 2 lần vô địch (1930 và 1950) Anh – 1 lần vô địch (1966) Tây Ban Nha – 1 lần vô địch (2010)

Đếm ngược đã bắt đầu. Với World Cup 2026 sắp diễn ra, câu hỏi lớn lại một lần nữa được đặt ra trong thế giới bóng đá: Liệu một nhà vô địch mới sẽ xuất hiện, hay một trong những gã khổng lồ lịch sử sẽ tiếp tục kéo dài di sản của mình?

Điều chắc chắn là Brazil sẽ bảo vệ vị thế là đội bóng thành công nhất mọi thời đại, trong khi Argentina sẽ cố gắng khẳng định lại sự thống trị của mình, và các cường quốc khác sẽ tìm cách viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá thế giới. Sự kiện thể thao lớn nhất đã sẵn sàng bắt đầu, và cuộc chiến giành vinh quang hứa hẹn sẽ đầy kịch tính từ đầu đến cuối.