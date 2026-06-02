Cuộc sống của 'nam thần màn ảnh' Steven Nguyễn thay đổi ra sao sau thành công của 'Mưa đỏ'?

SVO - Sau thành công của bộ phim ăn khách nhất màn ảnh Việt, 'Mưa đỏ', Steven Nguyễn ngày càng 'đắt show' và nhận về nhiều dự án phim ảnh hơn.

Steven Nguyễn là gương mặt triển vọng của điện ảnh Việt 2025, nhất là sau thành công vang dội của phim Mưa đỏ. Bộ phim đạt doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam này đã đưa tên tuổi của Steven Nguyễn lên tầm cao mới.

Với chiều cao 1,78m và thân hình lý tưởng, Steven Nguyễn trở thành "nam thần màn ảnh" cực kỳ "hút" fan hâm mộ. Sau hơn 10 năm làm nghề, tài năng của anh đã được khán giả và giới chuyên môn công nhận. Nhờ Mưa đỏ, Steven Nguyễn đoạt giải “Nam diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn" ở hạng mục điện ảnh của Ngôi sao Xanh, giải "Diễn viên được yêu thích nhất"của WeChoice.

Steven Nguyễn trở thành nam diễn viên được các đạo diễn lựa chọn trong nhiều dự án phim ảnh lớn. Mới đây, anh tiếp tục hé lộ thông tin tham gia dự án điện ảnh Trại buôn người, có tên tiếng Anh là The journey of heroes. Bộ phim có sự dẫn dắt của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng tác giả, nhà sản xuất và giám đốc sáng tạo Mèo Bích Trang.

Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng qua vài khung hình, nhưng nhân vật của Steven Nguyễn đã kịp để lại ấn tượng mạnh mẽ bằng ánh mắt ám ảnh. Trong đó, anh được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh hoàn toàn mới, khi hóa thân thành một người nông dân hiền lành bị cuốn vào bi kịch ngoài ý muốn.

Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện với vẻ ngoài phong trần, ánh mắt lạnh lùng và đầy bí ẩn. Dù chưa tiết lộ nhiều về vai diễn, nam diễn viên khiến khán giả tò mò về vị trí của nhân vật trong câu chuyện.

Ngoài Steven Nguyễn và Quách Ngọc Ngoan, bộ phim còn quy tụ những diễn viên gạo cội, dạn dày kinh nghiệm như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Tuyên, Long Đẹp Trai cho đến những gương mặt trẻ như Khánh My, Hoàng Kim Ngọc, Pông Chuẩn...

Ngay từ những giây đầu tiên, teaser phim đã đưa khán giả vào một không gian tăm tối, chật chội và đầy bức bối. Bối cảnh chính của phim được hé lộ là một khu trại giam giữ bí mật. Sự xuất hiện của những chiếc lồng sắt lạnh lẽo, rỉ sét xếp chồng lên nhau không chỉ tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ mà còn là biểu tượng cho sự tước đoạt tự do đến tận cùng.

Bầu không khí trong teaser được bao trùm bởi sự ngột ngạt của cảnh tượng bạo loạn, nơi 700 con người bị đối xử như những món hàng hóa và phải liên tục đối mặt với những thử thách sinh tử.

Sự hoang mang, sợ hãi xen lẫn phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt của từng nhân vật, biến bối cảnh trại giam thành một "địa ngục trần gian" thực sự. Đây hứa hẹn sẽ là một vai diễn đầy gai góc và mới mẻ của Steven Nguyễn, sau "bom tấn" Mưa đỏ.