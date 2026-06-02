Noo Phước Thịnh tiết lộ giá cát sê để mời Chi Pu hợp tác, khiến khán giả không khỏi bất ngờ

SVO - Sau 10 năm kể từ 2016, Noo Phước Thịnh mới cho ra mắt EP âm nhạc mới mang tên 'Nhấc máy'. Đặc biệt, dự án này đánh dấu màn hợp tác thú vị giữa nam ca sĩ và Chi Pu.

EP Nhấc máy gồm 4 track, trong đó có 3 ca khúc chính là Nhấc máy, Cuộc gọi cuối (hát cùng 52Hz), Gọi cho anh, cùng một track Prologue đóng vai trò mở đầu, giới thiệu câu chuyện tổng thể của dự án. Toàn bộ các sáng tác trong EP được sáng tác bởi MiQ và Soulient, vốn là hai thành viên của Catchellers.

Phần sản xuất âm nhạc được Noo Phước Thịnh tin tưởng giao cho DTAP. Ba ca khúc trong EP thuộc ba màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác nhau, mang đến trải nghiệm đa dạng cho người nghe. Nhấc máy gây ấn tượng với chất liệu pop R&B hiện đại, bắt tai. Cuộc gọi cuối mang màu sắc ballad da diết, sâu lắng. Trong khi đó, Gọi cho anh lại là bất ngờ khi anh thử sức với rock giàu năng lượng và cảm xúc.

Không chỉ được đầu tư về âm nhạc, cả ba ca khúc đều được thực hiện MV và kết nối với nhau thành một câu chuyện xuyên suốt. Thông điệp xuyên suốt khi ai cũng từng chờ một người nhấc máy được xem là điểm chạm cảm xúc của dự án, khi phản ánh tâm lý quen thuộc của những người từng yêu, từng chờ đợi, từng tiếc nuối và từng muốn kết nối lại với một ai đó.

Một trong những bất ngờ lớn nhất của EP là sự góp mặt của Chi Pu với vai trò nữ chính xuyên suốt cả ba MV. Không đơn thuần xuất hiện trong từng sản phẩm riêng lẻ, nữ nghệ sĩ đảm nhận tuyến nhân vật kết nối toàn bộ câu chuyện của dự án. Đây là lần hiếm hoi nữ nghệ sĩ nhận lời tham gia đóng MV cho một dự án âm nhạc, cho thấy sức hút đặc biệt từ ý tưởng cũng như câu chuyện mà Noo Phước Thịnh và ê kíp xây dựng.

Ngoại hình nổi bật cùng thần thái cuốn hút của hai nghệ sĩ mang đến những khung hình mãn nhãn cho khán giả, tạo nên sự kết hợp vừa đẹp đôi vừa giàu cảm xúc. Bộ ba MV của EP Nhấc máy được kỳ vọng thu hút sự chú ý nhờ những khung hình đầy tính điện ảnh giữa Noo Phước Thịnh và Chi Pu.

Noo Phước Thịnh tiết lộ, Chi Pu tham gia dự án lần này hoàn toàn không nhận cát sê. Trước đây, hai nghệ sĩ đã từng hợp tác chung khi đóng quảng cáo. Nhưng đến bây giờ, Noo Phước Thịnh và Chi Pu mới có dịp tái hợp trong một dự án âm nhạc. Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn đến Chi Pu, dù lịch trình bận rộn nhưng vẫn sắp xếp tham gia cùng anh.

Ẩn số thú vị khác của EP Nhấc máy chính là sự góp mặt của 52Hz trong ca khúc Cuộc gọi cuối. Sự giao thoa giữa hai thế hệ nghệ sĩ, với hai chất liệu âm nhạc riêng biệt đã tạo nên nhiều cảm hứng trong quá trình thực hiện.