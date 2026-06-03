'Anh trai say hi' Sơn.K hiếm hoi tiết lộ ký ức tuổi thơ đặc biệt, khiến netizen xúc động

Đấng sinh thành là bản ballad giàu cảm xúc được Sơn.K sáng tác từ những ký ức chân thật về người cha của mình. Bài hát tái hiện hành trình của một người con từ những ngày thơ bé được cha chở che trong vòng tay yêu thương đến khi có thể nhìn lại những hy sinh thầm lặng phía sau mái tóc đã bạc màu theo năm tháng.

Bài hát mang đến những hình ảnh gần gũi như đôi bàn tay chai sạn vì nắng gió, những buổi trưa Hè ngồi nghe cha kể chuyện hay ánh mắt luôn dõi theo con với niềm tự hào lặng lẽ. Sơn.K dùng âm nhạc khắc họa tình phụ tử mộc mạc nhưng sâu sắc, chạm đến cảm xúc của nhiều gia đình Việt Nam.

Xuyên suốt bài hát là lời hứa và cũng là khát vọng của người con trên hành trình theo đuổi ước mơ. Thành công, vinh quang hay những sân khấu rực rỡ không chỉ là đích đến của riêng bản thân mà còn là cách để đáp lại những kỳ vọng và tình yêu thương mà cha đã âm thầm gửi gắm suốt nhiều năm.

Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh Sơn.K của hiện tại là ký ức về một cậu bé từng dùng chiếc điện thoại trắng đen để ghi âm giọng hát gửi cho bố trước những lần ông bước vào ca phẫu thuật.

Tuổi thơ chứng kiến bố chống chọi với bệnh tật đã khiến nam nghệ sĩ sớm ý thức về trách nhiệm và giá trị của tình thân. Chính những trải nghiệm ấy trở thành nguồn cảm hứng để anh viết nên Đấng sinh thành.

Đây là một sáng tác được xây dựng từ những ký ức tuổi thơ, từ nỗi lo của cậu bé luôn mong bố khỏe mạnh đến mong muốn kể lại câu chuyện của hai cha con bằng âm nhạc. Khoảnh khắc lần đầu trình diễn bài hát này trước gần 2.000 khán giả, với người cha ngồi lặng lẽ theo dõi dưới hàng ghế khán giả, đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Sơn.K.

Dưới ánh đèn sân khấu, tác phẩm không chỉ kể câu chuyện riêng của nam nghệ sĩ mà còn chạm đến cảm xúc của nhiều người con đang mang trong mình những lời yêu thương chưa kịp nói.