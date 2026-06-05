Mất 5 năm để hoàn thành album mới, Võ Lê Vy bộc bạch: ‘Không buồn vì lượt xem hay thứ hạng’

SVO - Trở lại với album phòng thứ ba trong sự nghiệp mang tên 'Em và 30', ca sĩ Võ Lê Vy như trút hết bao tâm tư vào âm nhạc. Với lần ra mắt album vật lý này, cô kết hợp với bộ đôi nhạc sĩ Thành Nghiệp và Thân Sao Mai.

Giữa không gian triển lãm nghệ thuật Thanh không, Võ Lê Vy chính thức giới thiệu đến công chúng album phòng thu thứ ba mang tên Em và 30. Buổi triển lãm đánh dấu sự kết hợp giữa âm nhạc của Võ Lê Vy và hội họa của họa sĩ Lê Văn Trọng.

Thanh không là một trải nghiệm cảm xúc nơi công chúng học cách chấp nhận những cuộc rời đi, để những khoảng trống trong tâm hồn không còn là mất mát, mà trở thành nơi cái đẹp bắt đầu ngân nga.

Đó cũng là một phần ý nghĩa của album Em và 30 mà Võ Lê Vy muốn gửi gắm đến khán giả. Album ghi lại hành trình trưởng thành về cảm xúc trong 5 năm của nữ ca sĩ. Đây là giai đoạn có nhiều ý nghĩa trong cả tình yêu lẫn sự nghiệp, khi Võ Lê Vy học cách vượt lên chính mình, học cách sống chung với nỗi cô đơn, làm bạn với nó và cuối cùng là học cách yêu thương bản thân đúng nghĩa.

Album gồm 11 ca khúc: Có thờ ơ giết chết mộng mơ, Đợi, Quên em đi, Nụ trăng tàn phai, Nụ hoa còn thơm, Vội, Gửi tình cũ của em, Tháng Năm để lại, Mùa Đông trong thành phố nhiệt đới, Em và 30, Tỉnh thôi. Trong đó, nữ ca sĩ đã ra mắt 4 MV để quảng bá cho album này. Mất đến 5 năm để hoàn thành album vật lý này, Võ Lê Vy cho biết, đó không đơn thuần là thời gian làm nhạc, mà là thời gian để sống cho đủ đầy những trải nghiệm.

Lần này, Võ Lê Vy hợp tác với bộ đôi nhạc sĩ Thành Nghiệp và Thân Sao Mai. Cả ba nghệ sĩ không tìm đến nhau vì những “bản hit" thị trường, mà tìm đến nhau vì sự đồng điệu trong cách cảm nhận vẻ đẹp của những giai điệu mộc mạc nhưng sâu sắc. Dự án này như một cuộc rong chơi của ba tâm hồn đồng điệu hơn là một công việc áp lực.

Giữa thời đại mạng xã hội khi mà mọi người chọn nghe nhanh, lướt nhanh thì những album có thời lượng dài, có câu chuyện dàn trải sẽ khó tiếp cận khán giả hơn. Chọn ra mắt album vật lý, Võ Lê Vy nói về thị hiếu khán giả hiện tại: “Mình không phủ nhận sức mạnh của mạng xã hội, nhưng mình tin vào giá trị của sự chậm".