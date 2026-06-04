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Dương Tử vực dậy rating phim nhờ màn 'khóa' môi 'bùng nổ phản ứng hóa học' với Hàn Đông Quân

Văn Sơn

SVO - Nhờ kết hợp đầy ăn ý của Dương Tử và Hàn Đông Quân mà phim 'Gia nghiệp' ngày càng ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng khi bước vào chặng cuối.

Bộ phim Gia nghiệp liên tục ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng như vượt mốc 9.300 điểm nhiệt trên nền tảng iQIYI, dẫn đầu nhóm phim truyền hình phát sóng trên đài với 86,32 triệu lượt xem và đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình có hiệu quả phát sóng cao nhất tuần trên Maoyan. Tại Việt Nam, Gia nghiệp đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả khi đạt hơn 3,5 triệu lượt xem cùng mức đánh giá 4,8 sao trên VieON.

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Bên cạnh nội dung hấp dẫn và dàn diễn viên thực lực, phim còn ghi điểm nhờ phần mỹ thuật được đầu tư công phu. Mặt khác, Gia nghiệp đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất với hàng loạt biến cố liên tiếp xảy ra, đẩy câu chuyện và cảm xúc nhân vật lên cao trào. Đây cũng là thời điểm nhân vật Lý Trinh do Dương Tử thủ vai, tiếp tục khẳng định sức hút trên các nền tảng trực tuyến.

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Theo truyền thông Trung Quốc, Dương Tử là nữ diễn viên có sức ảnh hưởng nổi bật trên Weibo trong tháng Năm. Trong khi đó, nhân vật Lý Trinh vẫn giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng độ nổi tiếng nhân vật phim truyền hình trong hai tuần liên tiếp.

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Ngoài ra, một trong những yếu tố được bàn luận nhiều nhất của Gia nghiệp là "phản ứng hóa học" giữa Dương Tử và Hàn Đông Quân. Mối quan hệ giữa Lý Trinh và Lạc Văn Khiêm ngày càng phát triển, mang đến nhiều phân cảnh tình cảm nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

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Đáng chú ý, cảnh hôn của cặp đôi trong phim nhanh chóng trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Chia sẻ về những khoảnh khắc đáng nhớ giữa hai nhân vật, Hàn Đông Quân cho biết: “Thực ra, phim có rất nhiều cảnh khiến tôi nhớ. Gần như mỗi khi Lạc Văn Khiêm và Lý Trinh ở cạnh nhau đều thể hiện sự ngọt ngào theo cách riêng. Ngay cả ở giai đoạn sau, khi Lạc Văn Khiêm đến làm việc tại xưởng mực của Lý Trinh, khán giả vẫn sẽ thấy rất nhiều chi tiết tình cảm được thể hiện tinh tế”.

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Nam diễn viên cũng hài hước đồng tình với nhận xét của cư dân mạng rằng Lạc Văn Khiêm luôn nhìn Lý Trinh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. "Lạc Văn Khiêm chính là fan của Lý Trinh", anh chia sẻ.

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Dù từng đối mặt với không ít ý kiến trái chiều trong giai đoạn đầu phát sóng, phim hiện cho thấy đà tăng trưởng tích cực cả về độ thảo luận lẫn thành tích phát sóng. Đồng thời, màn kết hợp giữa Dương Tử và Hàn Đông Quân cũng trở thành một trong những điểm nhấn được khán giả yêu thích nhất của bộ phim.

Văn Sơn
#Dương Tử #Gia Nghiệp Dương Tử #Dương Tử và Hàn Đông Quân #Hàn Đông Quân #Hàn Đông Quân khóa môi Dương Tử #Phim Gia nghiệp

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