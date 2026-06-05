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Wendy của Red Velvet là 'nữ ca sĩ bạn muốn cùng che ô trong ngày mưa nhất K-pop'?

Tuệ Nghi

SVO - Wendy của Red Velvet sau 13 năm vẫn là nữ ca sĩ mà cộng đồng mạng muốn cùng che ô trong ngày mưa nhất K-pop.

Ten Asia đã tiến hành cuộc thăm dò ý kiến ​​từ ngày 28/5 đến ngày 3/6, với chủ đề "Bạn muốn cùng che ô với nữ ca sĩ nào trong ngày mưa?".

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Wendy của nhóm Red Velvet đã giành vị trí quán quân. Wendy, người ra mắt năm 2014, đã xuất hiện trên chương trình tạp kỹ Knowing Bros của đài JTBC vào tháng Tư năm ngoái và tiết lộ câu chuyện hậu trường về việc hát chúc mừng tại đám cưới của một người hâm mộ. Cô đã mang đến một khoảnh khắc ấm lòng khi tiết lộ rằng sau khi nghe tin về đám cưới tại một sự kiện ký tặng người hâm mộ, cô đã tìm kiếm thông tin liên lạc của chồng người hâm mộ và chuẩn bị một bài hát chúc mừng bất ngờ.

Vị trí thứ hai thuộc về Taeyeon của Girls' Generation. Taeyeon đã tham gia thể hiện ca khúc Pieces, bài hát nhạc phim thứ ba cho bộ phim truyền hình Everyone Is Fighting Their Worthlessness của đài JTBC vừa kết thúc gần đây. Pieces là một bài hát nắm bắt quá trình kết nối những cảm xúc rời rạc thành một ý nghĩa duy nhất, và nó đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả nhờ truyền tải được sự nhạy cảm tinh tế và ấm áp đặc trưng của Taeyeon.

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Rosé giành vị trí thứ ba. BLACKPINK đang chuẩn bị phát hành tem kỷ niệm đánh dấu 10 năm ngày ra mắt. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi họ là những nữ nghệ sĩ K-pop đầu tiên được xuất hiện trên tem kỷ niệm. Bộ tem gồm tổng cộng 10 thiết kế, ghi lại 10 năm sự nghiệp của nhóm thông qua hình ảnh tất cả các bìa album của nhóm.

Tuệ Nghi
#Nữ ca sĩ yêu thích trong ngày mưa #Thăm dò ý kiến cộng đồng Kpop #Wendy và hoạt động hậu trường #Ca khúc thể hiện cảm xúc sâu sắc #Kỷ niệm 10 năm Blackpink trên tem

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