CORTIS 'bành trướng' kỷ nguyên 'GREENGREEN'

CORTIS đã mở rộng mini album thứ hai GREENGREEN của họ với một loạt phiên bản theo chủ đề phong cách sống, đồng thời cũng là những vật dụng hằng ngày.

Bộ sưu tập bao gồm phiên bản Blue Lips, một thỏi son dưỡng môi tích hợp mini CD, ảnh thẻ và sticker, phát hành ngày 31/5, ngoài ra, phiên bản Dice có hình dạng như một con xúc xắc 20 mặt in lời bài hát và những câu nói cửa miệng của các thành viên thay vì số và phiên bản CORTIS Ball, một quả bóng mềm màu đỏ, đen và tím, dự kiến ​​ra mắt ngày 16/7.

Những sản phẩm âm nhạc mới này được phát hành sau thành công vang dội của album, khi nó bán được 2,518 triệu bản trong tháng Năm, dẫn đầu bảng xếp hạng hàng tháng và đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard 200, thành tích lọt top 3 nhanh nhất của nhóm kể từ khi ra mắt, đồng thời giữ vững vị trí này trong ba tuần liên tiếp. Nhóm nhạc năm thành viên hiện đang tiếp tục các hoạt động quảng bá xoay quanh kỷ nguyên GREENGREEN.

Sau khi nắm quyền kiểm soát không chỉ album và nhạc số mà còn cả thị trường nội dung ngắn trong vòng chưa đầy 10 tháng kể từ khi ra mắt, CORTIS đang được ca ngợi là “biểu tượng mới sẽ thay đổi cục diện của ngành công nghiệp K-pop”.

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Sự nổi tiếng của CORTIS được cho là nhờ hình ảnh phóng khoáng của họ được sử dụng như những "meme" (nội dung thịnh hành trên mạng). Từ bài hát đầu tay Go! phát hành tháng Tám năm ngoái đến Young Creator Crew và Red Red, mỗi bài hát họ phát hành đều tạo nên những thử thách ngắn trên mạng xã hội hoặc tạo ra những từ ngữ 'gây sốt' mới.

Lời bài hát "Young-keuk," xuất hiện nhiều lần trong ca khúc Young Creator Crew từ album Green Green, là viết tắt của "Young Creator Crew," một thuật ngữ dùng để chỉ một nhóm cùng nhau sáng tạo nội dung như âm nhạc, vũ đạo và video âm nhạc. "Thế hệ Jalpa" (những người sinh từ giữa những năm 1990 đến giữa những năm 2000) đã đón nhận điều này như một trào lưu trên mạng. "Young-keuk" tự khẳng định mình là một thuật ngữ chỉ người trẻ tuổi và hợp thời, tạo ra những từ ngữ phái sinh như "Ol-keuk" và "Neul-keuk" để nói lên điều ngược lại.

Red Red cũng đóng vai trò là chất xúc tác giúp CORTIS trở thành một trào lưu trên mạng. Các video về "Thử thách nhảy Palang-gwi" lan truyền trên các nền tảng video ngắn, và việc đáp lại bằng "Green Green" hoặc "Red Red" để thể hiện sự tích cực hoặc tiêu cực đã trở thành một câu nói cửa miệng phổ biến.

CORTIS khác biệt so với các nhóm nhạc thần tượng trước đây ở chỗ họ không có một thế giới quan riêng biệt. Các thế hệ trước, đặc biệt là các nhóm nhạc K-pop thế hệ thứ tư, thường có những quan điểm riêng biệt về thế giới, và các album đóng vai trò như một phần của câu chuyện đó. Những ví dụ tiêu biểu bao gồm Tomorrow X Together của cùng công ty HYBE Entertainment và nhóm nhạc nữ aespa của SM Entertainment. CORTIS đặt cuộc sống thường nhật và cảm xúc của các thành viên lên hàng đầu thay vì một thế giới quan được xây dựng cầu kỳ. Red Red là một bài hát bắt nguồn từ ý tưởng của thành viên James, với sự tham gia của tất cả các thành viên trong việc viết lời, sáng tác và biên đạo. Một ca khúc khác, ACAI, dựa trên chủ đề các thành viên thường xuyên ăn sinh tố Acai.

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