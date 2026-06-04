Chân dung 'hot tiktoker' tháo sụn mũi, đeo bụng bầu giả suốt 2 tuần

SVO - Tín Nguyễn đang là một trong những 'hot Tiktoker' chuyển hướng sang diễn xuất nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Sự nỗ lực của cô để hóa thân trong các vai diễn cho thấy quyết tâm theo đuổi môn nghệ thuật thứ bảy này.

Được chú ý, khi là một "hot Tiktoker" và vũ công có hàng triệu người theo dõi, Tín Nguyễn bắt đầu có sự chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất. Ngay từ các vai trong Lật mặt đã giúp cô ghi điểm và trở lại lựa chọn mới của các đạo diễn. Đến phim Ma xó mới đây, Tín Nguyễn đã vào vai nữ chính Thảo.

Đây là thử thách lớn nhất của cô từ trước đến nay: “Điều khiến tôi áp lực nhất không phải khối lượng công việc, mà là nỗi sợ mình chưa thể hoàn thành tốt vai diễn, nhất là khi được làm việc cùng nhiều anh, chị nghệ sĩ mà tôi ngưỡng mộ từ nhỏ”.

Để hóa thân thành một phụ nữ mang thai, Tín Nguyễn dành thời gian tìm hiểu những thay đổi về tâm lý và thể chất trong thai kỳ, đồng thời được ê kíp hỗ trợ thử nhiều mẫu bụng bầu khác nhau trước khi lựa chọn phiên bản phù hợp. Nữ diễn viên thậm chí mang bụng bầu silicone về nhà và đeo liên tục trong hơn hai tuần để làm quen với cảm giác sinh hoạt của một thai phụ.

Bên cạnh những phân đoạn tâm lý, Tín Nguyễn cũng gây chú ý với cảnh quay sử dụng động tác bẻ người. Với lợi thế xuất thân là vũ công và từng thực hiện nhiều động tác tương tự trước đây, cô trực tiếp thực hiện phân cảnh này mà không cần tập luyện riêng.

Chia sẻ về sự thay đổi ngoại hình trong thời gian qua, Tín Nguyễn cho biết việc quyết định tháo sụn mũi không xuất phát từ yêu cầu của vai diễn, mà là quyết định cô đã cân nhắc từ rất lâu: “Đó là mong muốn tôi từ lâu. Việc nhận được vai diễn lần này chỉ là động lực để tôi đưa ra quyết định nhanh hơn. Qua mỗi bộ phim, tôi đều nhìn thấy những điểm mình có thể cải thiện, cả về ngoại hình lẫn nghề nghiệp. Với tôi, việc thay đổi không phải để trở thành một người khác mà là phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Trong khi đó, nam chính Avin Lu quyết định xin làm phụ hồ không lương tại một công trình xây dựng để có cơ hội trải nghiệm thực tế: "Tôi cứ nghĩ, chỉ cần đến công trình xin làm là được. Nhưng thực tế, có rất nhiều quy trình và yêu cầu. Họ phải xác minh thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc, cũng như các quy định liên quan đến an toàn lao động. Ban đầu, không ai hiểu vì sao một diễn viên lại muốn xin vào làm phụ hồ không lương".