Trang Pháp 'đại náo' mạng xã hội, có chủ đề thảo luận lọt vào 'bạo đỏ' của Trung Quốc

SVO - Trong đêm công diễn vừa phát sóng của chương trình 'Đạp gió 2026', ca sĩ Trang Pháp đã có màn phối hợp thành công cùng các nghệ sĩ Trung Quốc, gồm Lý Tâm Khiết, Từ Mộng Khiết và Hà Tuyên Lâm, qua ca khúc 'DNA'.

Lấy cảm hứng từ hình tượng điệp viên, tiết mục DNA mang đến không gian âm nhạc vừa bí ẩn, vừa mạnh mẽ. Với giai điệu lôi cuốn sẵn có, ca khúc được làm mới thông qua phần X-part do chính Trang Pháp đảm nhiệm viết lời và thể hiện bằng rap tiếng Anh. Đoạn rap này được xem là một trong những điểm nhấn đắt giá, giúp cấu trúc bài hát trở nên hiện đại và có chiều sâu hơn.

Bên cạnh phần âm nhạc, kỹ thuật dàn dựng vũ đạo của DNA cũng trở thành tâm điểm chú ý khi áp dụng nhiều kỹ thuật sân khấu có độ khó cao. Sau khi chương trình lên sóng, giới chuyên môn và khán giả đánh giá đây là một sân khấu đẳng cấp, gợi nhớ đến tiết mục Chị ngã em nâng, màn trình diễn từng gây sốt của Trang Pháp tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 tại Việt Nam.

Thành công của DNA ghi nhận sự đóng góp lớn từ năng lực chuyên môn của Trang Pháp. Trước đó, ca sĩ - diễn viên kỳ cựu Lý Tâm Khiết từng chia sẻ với truyền thông rằng, Trang Pháp là người có công lớn nhất nếu tiết mục này đạt kết quả tốt.

Đáng chú ý, dù được đông đảo khán giả đánh giá là một trong những đội có màn trình diễn xuất sắc và bùng nổ nhất tại Công diễn 4, đội DNA chỉ nhận được 838 điểm. Kết quả này khiến nhiều người ngỡ ngàng và tạo nên nhiều cuộc tranh cãi sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội tại cả Việt Nam và Trung Quốc.

Nhờ vậy, DNA lại ghi nhận thành tích truyền thông nổi bật. Từ khóa “DNA quá ngầu rồi” vươn lên top 1 "hot search" bảng tổng hợp và top 2 bảng giải trí trên Weibo. Trang Pháp là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tạo nên chủ đề đạt mức độ “bạo hot” với 15 triệu lượt thảo luận trên Weibo và gần 100 lượt thảo luận trên tổng nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Bài hát DNA cũng là bài hát đạt độ phủ sóng và “bạo hot" đầu tiên của chương trình.

Bên cạnh đó, từ khóa “Trang Pháp rap” cũng lọt top 30 bảng giải trí Trung Quốc, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng đối với phần X-part do cô trực tiếp sáng tác và thể hiện. Đây tiếp tục là minh chứng cho khả năng biến hóa đa dạng của Trang Pháp ở nhiều vai trò khác nhau, từ ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, sáng tác đến rapper.