Robot hình người 'quảng bá' cho 'World Cup 2026'

Tập đoàn Hyundai Motor đã phát hành video hậu trường cho chiến dịch FIFA World Cup 2026, "Trường học bóng đá", trên kênh YouTube chính thức của mình. Công ty con Boston Dynamics cũng công bố quy trình mà robot hình người "Atlas" học các động tác bóng đá qua blog của họ. Công ty giải thích rằng họ đã nâng cấp công nghệ "điều khiển toàn thân" của Atlas bằng cách sử dụng công nghệ ghi hình chuyển động, học tăng cường và mô phỏng quy mô lớn.

Là đối tác chính thức của FIFA World Cup 2026, Hyundai Motor Company đã ra mắt video chiến dịch mới mang tên "Trường học bóng đá", kết hợp công nghệ robot tiên tiến với môn bóng đá. Chiến dịch này là một phần của chiến dịch World Cup "Bước tiếp theo bắt đầu từ bây giờ", xuất phát từ tầm nhìn của Hyundai, "Tiến bộ vì nhân loại". Trọng tâm là truyền tải tiềm năng hiện tại và tương lai của công nghệ robot Hyundai thông qua chủ đề bóng đá trực quan.

Loạt video gồm tổng cộng 5 tập, bao gồm một phim giới thiệu với nhân vật chính là Atlas và các video huấn luyện thể hiện nhiều cảnh tập luyện bóng đá khác nhau. Phim giới thiệu mô tả quá trình Atlas bắt đầu yêu thích bóng đá bằng cách chứng kiến ​​tận mắt những cảm xúc và năng lượng đa dạng của con người trong môn thể thao này, cũng như những chuyển động năng động của các cầu thủ.

Trong video đã phát hành trước đó, Atlas gây chú ý khi thực hiện không chỉ các động tác bóng đá cơ bản như rê bóng, chuyền bóng và sút bóng, mà còn cả "cú sút Rabona", bao gồm việc sút bóng với hai chân bắt chéo. Động tác này được coi là một bài kiểm tra khả năng kiểm soát cân bằng động của robot, vì nó đòi hỏi sự thay đổi hướng nhanh chóng đồng thời, nhảy, tiếp đất và truyền lực tại thời điểm sút.

Các nhà nghiên cứu tại Boston Dynamics giải thích rằng, để robot hình người di chuyển một cách tự nhiên, chúng phải học được sự cân bằng, thời gian, phối hợp và khả năng thích ứng cùng một lúc. Vì bóng đá là một môn thể thao tiêu biểu đòi hỏi sự kết hợp phức tạp của các yếu tố này, nên nó đã được chọn làm nhiệm vụ học tập cho Atlas.

Để đạt được điều này, các nhà nghiên cứu trước tiên đã thu thập chuyển động của các cầu thủ bóng đá bằng cách sử dụng công nghệ ghi hình chuyển động và sau đó chuyển đổi chúng để phù hợp với cấu trúc cơ thể của Atlas. Sau đó, họ đã sử dụng học tăng cường để cho phép Atlas học các chuyển động một cách lặp đi lặp lại. Trong quá trình này, Atlas không chỉ dừng lại ở việc bắt chước chuyển động của con người, nó đã điều chỉnh phương pháp duy trì cân bằng và truyền lực để phù hợp với cấu trúc cơ thể và hệ thống điều khiển động cơ của chính nó.

Các kỹ thuật nâng cao được Atlas thể hiện, chẳng hạn như "Cú sút Rabona", đòi hỏi công nghệ vượt xa việc chỉ đơn giản là tái tạo chuyển động, yêu cầu phân tích chính xác chuyển động của con người và học hỏi thông qua trí tuệ nhân tạo (AI). Mô phỏng GPU dựa trên đám mây đã được sử dụng cho quá trình học tập. Phương pháp này bao gồm việc lặp lại thử và sai đồng thời trong hàng ngàn môi trường ảo để tăng cường tính ổn định chuyển động trước khi áp dụng cho robot thực tế.

Hyundai Motor và Boston Dynamics đã chứng minh năng lực cạnh tranh của mình trong lĩnh vực robot thế hệ mới thông qua chiến dịch này, thể hiện khả năng phát triển tích hợp học tăng cường dựa trên trí tuệ nhân tạo, mô phỏng chuyển động con người chính xác và công nghệ điều khiển phần cứng. Phim ra mắt và ba video huấn luyện được phát hành đã vượt qua 33 triệu lượt xem tích lũy chỉ trong vòng năm ngày kể từ khi phát hành. Một video ghi lại cảnh đại sứ thương hiệu của Hyundai Motor, Son Heung Min, trầm trồ trước hiệu suất của Atlas cũng được phát hành trên kênh YouTube chính thức và các nền tảng khác, thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

​