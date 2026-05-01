Robot hình người P2 của Honda được vinh danh về khả năng di chuyển 'mượt mà' nhất thế giới

SVO - 'Hậu thân' của robot hình người ASIMO, P2 là một robot tự hành có khả năng đi bộ bằng hai chân một cách mượt mà ngay cả trên sàn không bằng phẳng và khi lên xuống cầu thang.

Công ty Honda cho biết, robot hình người hai chân P2, được giới thiệu ra công chúng vào năm 1996, đã được một tổ chức ngành kỹ thuật điện tử của Mỹ vinh danh là một "cột mốc" tiên phong trong chuyển động đi bộ tự nhiên giống con người. Nó đã giúp thúc đẩy sự phát triển của robot hình người ở Nhật Bản và nước ngoài vào thời điểm mà hầu hết các robot đều sử dụng bốn chân hoặc bánh xe để di chuyển.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Honda Motor Co., Toshihiro Mibe (trái), đứng cạnh robot hình người hai chân P2 của công ty, tiền thân là ASIMO, tại một buổi lễ ở Wako, tỉnh Saitama, vào ngày 28/4/2026.

Giải thưởng này được Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) trao tặng cho những công nghệ đã có đóng góp đáng kể vào sự tiến bộ của xã hội và công nghiệp. Những thành tựu có tuổi đời ít nhất 25 năm mới được xem xét.

Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers) là tổ chức chuyên nghiệp kỹ thuật lớn nhất thế giới, thành lập năm 1963, chuyên về kỹ thuật điện, điện tử và các công nghệ liên quan. Với hơn 533.000 thành viên tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, IEEE phát triển các tiêu chuẩn trong lĩnh vực khoa học điện và máy tính, kỹ thuật và các ngành liên quan khác, xuất bản tài liệu nghiên cứu và thúc đẩy đổi mới công nghệ.

Trong buổi lễ nhận bằng khen IEEE Milestone, được tổ chức tại văn phòng của Honda ở tỉnh Saitama, gần Tokyo, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Toshihiro Mibe cho biết, P2 "đã đưa thế giới của các bộ phim khoa học viễn tưởng vào thực tế ngay lập tức". Toru Takenaka, người dẫn dắt quá trình phát triển P2 cho biết, ông hy vọng sẽ thấy các kỹ sư trẻ tạo ra những robot có thể được tích hợp vào cuộc sống hằng ngày.

Các công nghệ của P2 đã được tiếp tục phát triển trong ASIMO, ra mắt năm 2000. Cho đến khi ngừng hoạt động vào năm 2022, ASIMO đã thể hiện khả năng nhảy múa và đá bóng, trở thành biểu tượng của công nghệ robot Nhật Bản.

P2 của Honda là sự công nhận thứ hai từ tổ chức này, sau Electro Gyrocator, hệ thống định vị ô tô dựa trên bản đồ đầu tiên trên thế giới được IEEE vinh danh năm 2017.

