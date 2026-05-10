AI tạo ra bản sao người yêu cũ, bạn có muốn thử không?

Tuệ Nghi

SVO - Trung Quốc tạo ra bản sao người yêu cũ bằng trí tuệ nhân tạo (AI)… Liệu họ vẫn gặp nhau sau khi chia tay?

Tại Trung Quốc, đang có một xu hướng ngày càng tăng trong giới trẻ từng trải qua chia tay là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tái tạo lại hình ảnh người yêu cũ của họ.

Công nghệ này bắt nguồn từ "Colleague.skill", một dự án mã nguồn mở do nhà phát triển AI Zhou Tianyi tại Thượng Hải giới thiệu. Ban đầu được thiết kế để hỗ trợ tích lũy và sử dụng kiến ​​thức trong môi trường doanh nghiệp, chương trình được sử dụng cho các nhiệm vụ như tái tạo tình huống công việc và ghi lại nội dung cuộc họp. Khi sự quan tâm tăng lên, nó sau đó đã được phát hành cho người dùng cá nhân sử dụng.

Chương trình tái tạo các đặc điểm của người yêu cũ dựa trên các cuộc trò chuyện trên ứng dụng nhắn tin, bài đăng trên mạng xã hội và dữ liệu hình ảnh. Người dùng có thể xem lại kết quả ban đầu và nhập thêm thông tin để tinh chỉnh các đặc điểm tính cách và phong cách biểu đạt. Những hình ảnh ảo này bắt chước kiểu nói và thói quen ngôn ngữ, giúp kết nối lại các mối quan hệ đã tan vỡ trên không gian mạng.

Một số người dùng cho rằng công nghệ này mang lại sự an ủi về mặt tâm lý và giúp họ vượt qua những hối tiếc về quá khứ:Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có thể chia sẻ những câu chuyện mà trước đây tôi không thể kể; Thông qua cuộc trò chuyện, tôi đã có thể nhìn nhận người yêu cũ của mình một cách khách quan hơn...

Ngược lại, những lo ngại về tác động tiêu cực cũng đang được nêu ra. Các nhà phê bình chỉ ra rằng việc tương tác với người yêu cũ ảo ngay cả sau khi bắt đầu một mối quan hệ mới có thể dẫn đến “ngoại tình về mặt cảm xúc”.

Cũng có những lời chỉ trích cho rằng công nghệ này có thể gây khó khăn trong việc hình thành các mối quan hệ thực tế và làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc về mặt cảm xúc. Hơn nữa, có những cảnh báo rằng việc sử dụng các bản ghi cuộc trò chuyện hoặc dữ liệu mạng xã hội mà không có sự đồng ý của đối tượng có thể vi phạm các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân.

