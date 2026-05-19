Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Công nghệ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Gây sốt' video robot hình người nâng và di chuyển một chiếc tủ lạnh nặng 23kg

Tuệ Nghi

SVO - Boston Dynamics đã phát hành một video vào ngày 18/5 (giờ địa phương Mỹ) cho thấy robot hình người Atlas của họ nâng và di chuyển một chiếc tủ lạnh nặng 23kg.

Trong video, Atlas gập nửa đầu gối và giữ thăng bằng bằng cả hai tay để nâng chiếc tủ lạnh. Giữ thăng bằng khi giữ chiếc tủ lạnh, nó di chuyển đến một chiếc bàn phía sau, sau đó xoay phần thân trên 180 độ để cẩn thận hạ chiếc tủ lạnh xuống.

Để thực hiện các thao tác như vậy, công nghệ điều khiển toàn thân là cần thiết để duy trì sự cân bằng ngay cả khi nâng các vật có kích thước và trọng lượng khác nhau. Ngoài ra, sự không chắc chắn phải được bù đắp thông qua ước lượng trạng thái dựa trên cảm biến, ngay cả trong trường hợp thông tin về khối lượng hoặc trọng tâm của vật thể không được cung cấp đầy đủ trước đó.

Theo Boston Dynamics, Atlas đã nhanh chóng học được các chuyển động của mình thông qua học tăng cường dựa trên mô phỏng quy mô lớn và có thể triển khai chúng trong môi trường thực tế chỉ trong vài tuần. Quá trình học tăng cường bao gồm việc thu nhận khả năng lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ bằng cách liên tục trải nghiệm thành công và thất bại trong không gian ảo.

Thông qua huấn luyện mô phỏng, Atlas đã vận chuyển thành công không chỉ tủ lạnh 23kg mà còn cả tủ lạnh nặng tới 45kg trong các tình huống thực tế. Atlas trong video là mô hình được phát triển với mục tiêu thương mại hóa. Nó chuẩn hóa các bộ truyền động thành hai loại và thiết kế cả tay lẫn chân với cấu trúc giống hệt nhau để dễ dàng thay thế các bộ phận.

robot-atlas-1.jpg

Cùng ngày, Boston Dynamics cũng phát hành một video hậu trường cho thấy quá trình huấn luyện mà mô hình phát triển của Atlas đã trải qua để vận chuyển thành công các tủ lạnh. Video ghi lại cảnh Atlas thực hiện xoay 360 độ và lộn ngược trong khi nâng một chân. Những chuyển động này đòi hỏi công nghệ điều khiển tiên tiến giúp duy trì sự liên tục của chuyển động đồng thời giảm thiểu sự can thiệp lẫn nhau giữa các khớp.

Boston Dynamics cho biết: "Các chuyển động như trồng cây chuối và lộn ngược là những yếu tố quan trọng để đánh giá tính linh hoạt và khả năng giữ thăng bằng của Atlas, cũng như để đảm bảo nó có thể phục hồi trong trường hợp bị trượt hoặc ngã".

Tuệ Nghi
#Robot hình người nâng vật nặng #Công nghệ điều khiển toàn thân #Học tăng cường trong robot #Phát triển robot thương mại #Hợp tác AI và robot

Xem thêm

Cùng chuyên mục