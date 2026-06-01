Đeo tai nghe khi ngủ có an toàn không?

Ly Ly

SVO - Một số người ngủ ngon hơn khi đeo tai nghe và nghe nhạc để át tiếng ồn xung quanh. Nhưng liệu thói quen này có gây hại cho tai hay ảnh hưởng đến thính giác? Và có cách nào an toàn hơn để sử dụng tai nghe khi ngủ?

Nhiều người có thói quen đeo tai nghe trước khi ngủ để giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và khiến họ cảm thấy tỉnh táo hơn sau khi thức dậy. Tuy nhiên, các chuyên gia về tai cho biết, dù thói quen này nhìn chung không quá nguy hiểm nhưng vẫn có một số rủi ro cần lưu ý.

Tai nghe không chỉ chặn tiếng ồn

Tai không chỉ có chức năng tiếp nhận âm thanh mà còn cần được thông thoáng để hơi ẩm thoát ra ngoài. Theo Bác sĩ Jennifer Alyono, Phó Giáo sư lâm sàng chuyên ngành phẫu thuật đầu cổ tại Stanford Medicine, các loại tai nghe nhét tai đặc biệt là loại tạo độ kín cao (thường được quảng cáo là “cách âm”) có thể giữ lại độ ẩm và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, từ đó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tai.

Nếu bạn tắm vào buổi tối, lượng nước còn đọng trong tai có thể nhiều hơn bình thường, Carrie Nieman, Bác sĩ phẫu thuật tai mũi họng và Phó Giáo sư tại trường ĐH Johns Hopkins cho biết. Bà khuyến nghị nên dùng máy sấy tóc ở chế độ nhẹ và giữ khoảng cách an toàn để làm khô tai trước khi đi ngủ.

Dù nguy cơ nhiễm trùng không quá cao, khả năng này sẽ tăng lên ở những người vốn dễ bị viêm tai, có kích ứng hoặc trầy xước trong tai, hoặc đã có tổn thương màng nhĩ từ trước. Các dấu hiệu nhiễm trùng bao gồm đau tai, khó chịu, ngứa kéo dài hoặc chảy dịch tai có mùi.

Tai nghe nhét tai cũng có thể khiến ráy tai tích tụ nhiều hơn do cản trở quá trình tự làm sạch tự nhiên của tai hoặc vô tình đẩy ráy tai vào sâu hơn trong ống tai, theo bác sĩ Zachary Schwam thuộc Hệ thống Y tế Mount Sinai. Nếu bạn nhận thấy ráy tai bám trên đầu tai nghe, đó có thể là dấu hiệu cho thấy tình trạng này đang xảy ra.

Không phải ai bị tích tụ ráy tai cũng xuất hiện triệu chứng. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy khả năng nghe bị giảm, tai có cảm giác bị bịt kín, áp lực, ngứa hoặc xuất hiện tiếng ù tai, Bác sĩ Carrie Nieman khuyến nghị nên đi khám để được làm sạch tai hoặc sử dụng bộ lấy ráy tai bán không cần kê đơn.

Bà cũng nhắc đến một nghiên cứu nhỏ cho thấy việc đeo tai nghe thường xuyên có liên quan đến nguy cơ kích ứng da cao hơn, trong khi tình trạng kích ứng này lại làm tăng khả năng nhiễm trùng tai. Dù nghiên cứu còn hạn chế, bà cho rằng, điều này cho thấy những người đeo tai nghe trong thời gian dài, chẳng hạn suốt đêm và lặp lại mỗi ngày có thể dần trở nên nhạy cảm với chất liệu của tai nghe. Nếu tai nghe khiến tai bị ngứa hoặc đau, bạn nên cân nhắc thay loại khác.

Giữ âm lượng ở mức thấp

Theo Bác sĩ Zachary Schwam, việc tiếp xúc kéo dài với âm thanh lớn có thể gây tổn thương thính giác không thể phục hồi. Tuy nhiên, ông cho biết, nếu người dùng không mở nhạc hoặc tiếng ồn trắng ở mức quá lớn khi ngủ thì âm lượng thường không phải vấn đề nghiêm trọng, kể cả khi nghe liên tục suốt tám tiếng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), âm lượng của một cuộc trò chuyện thông thường thường dao động khoảng 60–70 decibel và an toàn nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Tuy nhiên, việc nghe âm thanh ở mức khoảng 80 decibel tương đương tiếng ồn trong nhà hàng đông người hoặc nhạc lớn phát qua tai nghe quá 40 giờ mỗi tuần có thể gây hại cho thính giác.

Trên Apple iPhone hiện có các tính năng cho phép theo dõi và giới hạn mức decibel của âm thanh. Một số điện thoại Android cũng tích hợp công cụ tương tự hoặc người dùng có thể tải các ứng dụng đo decibel.

Tuy nhiên, Bác sĩ Jennifer Alyono cảnh báo rằng, việc nghe âm thanh quá lớn hoặc sử dụng tai nghe chống ồn khi ngủ cũng có thể gây nguy hiểm nếu khiến bạn không nghe thấy chuông báo thức hoặc tín hiệu khẩn cấp. Bà khuyến nghị người dùng nên thử kiểm tra chuông báo cháy trong khi bật âm thanh ngủ quen thuộc để chắc chắn vẫn có thể nghe thấy.

