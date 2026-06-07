Chi Pu: 'Từng lựa chọn trong quá khứ đều là những viên gạch kiến tạo nên con người tôi hiện tại'

SVO - Chi Pu tái xuất V-pop với MV 'MIRROR'. Đây như là chuyến hành trình đi sâu vào nội tâm, thể hiện sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Với sự trở lại lần này, Chi Pu mong muốn phác họa chân dung trưởng thành, quyến rũ và mang nhiều chiều sâu hơn của bản thân. Khởi nguồn từ trăn trở về bản ngã của chính mình ở hiện tại, sau nhiều thăng trầm, MIRROR phơi bày cuộc đối thoại giữa Chi Pu và những góc khuất thẳm sâu trong tâm hồn.

Mượn hình tượng của một quá trình thiền định, nhân vật chính dũng cảm bước vào tiềm thức để đối diện với mọi ký ức, từ hạnh phúc, mất mát đến những vết thương lòng của các phiên bản quá khứ.

Tác phẩm là sự giao thoa sáng tạo giữa ca, nhạc sĩ Vũ Phụng Tiên ở khâu sáng tác và producer 2Pillz trong vai trò phối khí. Thuộc thể loại dance pop kết hợp với EDM, bài hát tạo nên không gian nghệ thuật giàu tính điện ảnh, khơi gợi sự đồng cảm mạnh mẽ nơi khán giả.

Toàn bộ những thước phim trong MV MIRROR được ghi hình tại Trung Quốc, tận dụng triệt để các bối cảnh mang tính biểu tượng cao. Đội ngũ sáng tạo đã thiết lập một thế giới thị giác đậm chất ẩn dụ, nhằm tái hiện từng ngóc ngách tâm lý phức tạp của Chi Pu.

Chia sẻ về cột mốc đặc biệt này, Chi Pu cho biết: “Thấu hiểu bản thân không đến từ việc tìm kiếm một câu trả lời duy nhất, mà đến từ sự chấp nhận mọi trải nghiệm đã tạo nên con người hiện tại. Từng niềm vui, từng khó khăn, từng lựa chọn trong quá khứ đều là những viên gạch kiến tạo nên con người Chi hiện tại. Hiểu rõ bản thân là cách Chi trò chuyện với chính mình qua MIRROR và cả album lần này”.

Đây là bước khởi động quan trọng cho dự án album quy mô nhất từ trước đến nay của Chi Pu. Sự ra mắt lần này đồng thời là lời khẳng định vững chắc về một chặng đường theo đuổi nghệ thuật trưởng thành, tinh tế, đậm tính chiêm nghiệm.