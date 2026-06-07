'Hoàng tử sân băng' trở lại diễn xuất

SVO - Vận động viên trượt băng nghệ thuật Cha Jun Hwan chuẩn bị trở lại diễn xuất sau 17 năm, đảm nhận vai chính trong một bộ phim hài kịch mới của đài tvN.

Anh được xác nhận là nhân vật chính trong phim sitcom sắp tới của tvN, Palace Land. Trong phim, anh sẽ vào vai Seong Dae Han, một nhân vật quyến rũ nhưng kém may mắn, được miêu tả là có "vẻ ngoài hoàn hảo nhưng lại gặp khó khăn trong các tình huống thực tế hằng ngày".

Palace Land là một bộ phim hài lấy bối cảnh ký túc xá công sở, kể về cuộc sống và khó khăn của những nhân viên bán thời gian bình thường phía sau hậu trường của một môi trường tưởng chừng hào nhoáng.

Trước đây, Cha Jun Hwan từng là diễn viên nhí, trước khi tập trung hoàn toàn vào trượt băng nghệ thuật. Anh ra mắt diễn xuất vào năm 2006, trong bộ phim truyền hình đặc biệt Miracle của đài MBC, tiếp theo là vai diễn phiên bản thời trẻ của nhân vật do nam diễn viên Park Ki Woong thủ vai, trong Night After Night (2008) và sau đó gây chú ý khi vào vai phiên bản thời trẻ của nam diễn viên Jung Il Woo trong The Return of Iljimae (2009).

Trước đó, anh cũng từng bày tỏ mong muốn trở lại diễn xuất sau khi giải nghệ trong một lần xuất hiện trên chương trình Knowing Bros của đài JTBC, năm 2025, giải thích rằng, vì chuyển sang trượt băng nghệ thuật từ sớm nên anh cảm thấy chưa khám phá hết khả năng diễn xuất và muốn thử thách bản thân một lần nữa khi sự nghiệp thể thao kết thúc.

Palace Land đánh dấu bộ phim sitcom đầu tiên của đài tvN sau 12 năm, kể từ Blue Tower Returns (2014). Bộ phim do đạo diễn Yoo Hak Chan chỉ đạo, người nổi tiếng với các chương trình giải trí như The Romantic và My Ear’s Candy, cũng như các bộ phim truyền hình như Plus Nine Boys và Top Star U-back.

Cha Jun Hwan nổi tiếng với môn trượt băng nghệ thuật từ khi còn nhỏ, trở thành vận động viên trượt băng nam người Hàn Quốc đầu tiên giành chức vô địch Giải vô địch Bốn châu lục năm 2022 và là vận động viên nam người Hàn Quốc đầu tiên giành huy chương tại Giải vô địch thế giới năm 2023.