GREY D trở lại làm 'chúa tể nỗi buồn', hát day dứt 'cực suy'

Nếu side A Ánh sáng từng đưa khán giả bước vào thế giới giàu màu sắc, ngập tràn cảm xúc tích cực và những rung động đẹp đẽ của tình yêu, thì toidaidot lại mở ra một cánh cửa hoàn toàn khác. Đó là nơi Màn đêm dần bao phủ và những tâm sự sâu kín nhất được cất lên.

Tiếp nối hình tượng du mục đã xuất hiện xuyên suốt side A, GREY D tiếp tục dẫn người nghe bước vào một thế giới âm nhạc đậm tính cá nhân và giàu chất điện ảnh. Tuy nhiên, lần này, ánh sáng đã không còn là tâm điểm.

Thay vào đó là những khoảng tối, những suy tư và cảm xúc chưa thể gọi thành tên. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, toidaidot cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt trong màu sắc âm nhạc của album Ánh sáng • Màn đêm.

Bài hát tiếp tục là một sáng tác do chính GREY D chấp bút. Mang âm hưởng ballad quen thuộc, ca khúc kể câu chuyện về một tình yêu dang dở, về một người vẫn luôn chờ đợi sự quan tâm và tình cảm chân thành từ phía đối phương. Chất liệu cảm xúc này vốn đã trở thành dấu ấn quen thuộc trong âm nhạc của GREY D.

“Chúa tể nỗi buồn” được đưa trở lại, toidaidot hứa hẹn viết tiếp chuỗi "nhạc suy" mùa mưa sau loạt ca khúc giàu tính tự sự như Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Mưa tháng Sáu hay Tình yêu chậm trễ.

Điều có thể chắc chắn lúc này là Màn đêm sẽ không còn mang vẻ lấp lánh như những gì Ánh sáng từng thể hiện.8 Tuy nhiên, chính sự đối lập đó lại càng làm tăng thêm sự tò mò từ người hâm mộ.

GREY D vốn là nghệ sĩ hiếm hoi có thể cân bằng giữa những bản "nhạc chill" đầy năng lượng tích cực và những ca khúc tâm trạng giàu cảm xúc. Chính vì thế, việc nam ca sĩ quay trở lại với vùng cảm xúc quen thuộc khiến kỳ vọng dành cho side B ngày càng lớn hơn.