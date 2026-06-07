Sau một thập kỷ làm nghề, Tăng Phúc đã không còn đứng yên một chỗ hát ballad

SVO - Để chuẩn bị cho cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật, Tăng Phúc đã chọn cách 'đi ngược số đông'. Anh không cuốn theo vòng xoáy duy trì 'sức nóng' hình ảnh mà chủ động tạo khoảng lặng, dồn 100% năng lượng cho mini concert 'SUN SONG'.

SUN SONG là cột mốc định vị lại chân dung của Tăng Phúc: Trưởng thành hơn trong tư duy, đa dạng hơn trong kỹ năng và chủ động hơn trong lộ trình nghệ thuật. Anh cho thấy nỗ lực thay đổi không ngừng của một người nghệ sĩ.

Điểm đáng chú ý nhất về mặt dàn dựng trong đêm nhạc là hệ thống sân khấu 360 độ. Ý tưởng này do chính Tăng Phúc đề xuất và được hiện thực hóa cùng nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy. Lựa chọn này cho thấy mong muốn của Tăng Phúc trong việc tạo ra một không gian âm nhạc gần gũi, kết nối trực tiếp và không có khoảng cách với người nghe.

Tăng Phúc chia sẻ: “10 năm là một hành trình đủ dài để tôi nhìn lại, biết ơn và thay đổi. Khán giả đã quá quen với một Tăng Phúc đứng yên một chỗ hát ballad buồn. Nhưng sau những cột mốc rèn luyện, Phúc biết mình có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi chọn sân khấu 360 độ vì muốn âm nhạc của mình lần này có thể "ôm trọn" lấy từng khán giả, không có bất kỳ khoảng cách nào. Tôi đã sẵn sàng cho một chương mới đón nhận nhiều thử thách và rực rỡ hơn”.

Con số 13 khách mời xuất hiện trong đêm nhạc không phải là một sự sắp xếp ngẫu nhiên để lấp đầy thời lượng, mà phần nào phản ánh góc nhìn cởi mở và sự trân trọng của Tăng Phúc đối với các mối quan hệ đồng nghiệp trong một “hệ sinh thái” âm nhạc thu nhỏ.

Ở phần đầu, nam ca sĩ giữ thế mạnh, sự bản năng trong âm nhạc khi thể hiện lại loạt ca khúc ballad gắn liền với tên tuổi. Chất giọng tự sự, giàu cảm xúc ở thể loại này chính là nền tảng định hình nên vị trí của Tăng Phúc trong lòng công chúng nhiều năm qua.

Sự chuyển dịch nằm ở phần thứ hai, khi Tăng Phúc quyết định bước ra khỏi "vùng an toàn" để thử thách bản thân với những mảng màu âm nhạc có tiết tấu. Anh cùng các nghệ sĩ khách mời mang đến loạt tiết mục "đã mắt, đã tai".

Ngoài ra, Tăng Phúc đã khiến khán giả bất ngờ khi giới thiệu bộ đôi đĩa CD vật lý sẽ chính thức phát hành trong tháng Sáu. Hai ấn phẩm mang hai mảng màu đối lập hoàn toàn, đại diện cho hai chương lật mở trong thế giới nội tâm của nam ca sĩ.

Phiên bản thứ nhất mang tên SUN SONG - The inner voice là một cuộc đối thoại âm nhạc nguyên bản của một chàng trai tự học cách kéo mình ra khỏi bóng đêm. Đối nghịch với nốt trầm ấy, chiếc CD thứ hai SUN SONG - The new beginning lại bừng sáng với những gam màu của hy vọng, ngụ ý mọi giông bão giờ đây đã lùi lại phía sau.