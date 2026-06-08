Hành trình chinh phục học bổng AI và danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' của nam sinh Bách khoa

SVO - Nguyễn Đình Đạo (sinh năm 2006, quê Hải Phòng) là sinh viên năm thứ hai, ngành Kỹ thuật Y sinh, Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) , sở hữu nhiều thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động sinh viên. Nam sinh liên tiếp nhận học bổng khuyến khích học tập loại Giỏi, Xuất sắc, học bổng Samsung Innovation Campus lĩnh vực AI, đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Đại học năm học 2024 - 2025, đồng thời tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội, tình nguyện và truyền thông sinh viên.

Cân bằng học tập và trải nghiệm để trưởng thành

Lựa chọn Kỹ thuật Y sinh xuất phát từ niềm yêu thích công nghệ, máy móc và mong muốn ứng dụng những thành tựu kỹ thuật vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người, Đình Đạo cho biết, đây là ngành học đặc biệt khi kết hợp giữa kỹ thuật, công nghệ và y học để tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Hiện tại, nam sinh sở hữu CPA 3,37/4,0 và GPA cấp THPT đạt 9,3/10. Theo Đình Đạo, yếu tố quan trọng giúp duy trì kết quả học tập không nằm ở việc học thật nhiều mà là khả năng quản lý thời gian hiệu quả. Nam sinh luôn xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tuần, phân bổ hợp lý giữa việc học trên lớp, tự học, tham gia hoạt động Đoàn - Hội, công việc làm thêm và các hoạt động cá nhân.

Đình Đạo tại Lễ tuyên dương 'Sinh viên 5 tốt' cấp Đại học.

Nhờ những nỗ lực đó, Đình Đạo từng nhận học bổng Khuyến khích học tập loại Xuất sắc, học bổng Khuyến khích học tập loại Giỏi và học bổng Samsung Innovation Campus trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Chia sẻ về ý nghĩa của các học bổng, Đình Đạo cho biết: “Mình xem đây không chỉ là sự ghi nhận cho những cố gắng trong học tập mà còn là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân trong những chặng đường tiếp theo. Đặc biệt, học bổng Samsung Innovation Campus giúp mình có cơ hội tiếp cận thêm những kiến thức mới về công nghệ và trí tuệ nhân tạo, từ đó mở rộng định hướng học tập và nghề nghiệp trong tương lai”.

Không chỉ ghi dấu bằng các học bổng, năm học 2024 - 2025, Đình Đạo tiếp tục chinh phục danh hiệu Sinh viên xuất sắc trong học tập và rèn luyện, đồng thời đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Đại học.

Từ những trải nghiệm của bản thân, nam sinh cho rằng, để phát triển toàn diện trong môi trường đại học, sinh viên cần biết quản lý thời gian, chủ động học hỏi và duy trì sự kiên trì trong mọi hoạt động.

Đình Đạo tham dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội lần thứ XXIV.

Mở rộng trải nghiệm từ nghiên cứu AI đến hoạt động cộng đồng

Không chỉ theo đuổi ngành Kỹ thuật Y sinh tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Đình Đạo còn dành sự quan tâm cho các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Machine Learning và xử lý ảnh y tế. Theo nam sinh năm thứ hai, đây không chỉ là những xu hướng công nghệ nổi bật mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên Kỹ thuật trong bối cảnh chuyển đổi số của ngành y tế.

Đình Đạo cho biết, AI và Machine Learning đang được ứng dụng ngày càng sâu rộng trong chăm sóc sức khỏe, từ phân tích dữ liệu y tế đến hỗ trợ chẩn đoán và phát hiện bệnh sớm. Đặc biệt, trong xử lý ảnh cộng hưởng từ (MRI), các thuật toán thông minh có thể nhận diện bất thường, phân tích hình ảnh nhanh chóng và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, qua đó hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị hiệu quả hơn.

Đình Đạo tham gia Ban tổ chức các chương trình lớn của Đại học, tiêu biểu như 'Tiếng hát Sinh viên Bách khoa'.

Chia sẻ về định hướng học tập, Đình Đạo cho rằng, sức hút của những lĩnh vực này nằm ở khả năng tạo ra các giá trị thiết thực cho con người. Theo nam sinh, sinh viên Kỹ thuật hiện có nhiều cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học, các dự án công nghệ y tế hoặc làm việc tại doanh nghiệp công nghệ, bệnh viện và viện nghiên cứu để phát triển chuyên môn cũng như tư duy giải quyết vấn đề thực tiễn.

Nhờ những nỗ lực trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào, Đình Đạo được lựa chọn tham gia Hành trình đỏ 2026 tại Trung Quốc. Tại chương trình, nam sinh có cơ hội giao lưu, học tập cùng thanh niên hai nước thông qua các hoạt động về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, tại diễn đàn “Thanh niên Việt - Trung: Kế thừa gen đỏ, sáng tạo tương lai”, Đình Đạo đã trình bày tham luận về vai trò của thanh niên trong thời đại số, nhấn mạnh trách nhiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số vào học tập, nghiên cứu, hoạt động cộng đồng. Theo Đình Đạo, việc tăng cường giao lưu và hợp tác khoa học - công nghệ giữa thanh niên Việt Nam và Trung Quốc không chỉ thúc đẩy đổi mới sáng tạo mà còn góp phần xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Đình Đạo thuyết trình tại Đại học Vân Nam (Trung Quốc) về tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Bên cạnh học tập và nghiên cứu, Đình Đạo còn có kinh nghiệm làm gia sư các môn Toán và Khoa học. Công việc này giúp nam sinh hệ thống lại kiến thức, hiểu sâu bản chất vấn đề và rèn luyện khả năng truyền đạt phù hợp với từng học sinh. Đồng thời, quá trình dạy học cũng góp phần củng cố tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, sự kiên nhẫn và sự tự tin trong học tập, làm việc nhóm.

Song song với đó, Đình Đạo hiện đảm nhiệm nhiều vị trí trong công tác Đoàn - Hội như Phó Trưởng Ban Phong trào và Tình nguyện Hội Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học. Đây là môi trường giúp nam sinh rèn luyện kỹ năng tổ chức, quản lý và lãnh đạo.

Thông qua công tác Đoàn - Hội, Đình Đạo được tham gia xây dựng kế hoạch, điều phối nhân sự và tổ chức nhiều chương trình dành cho sinh viên. Những trải nghiệm này giúp nam sinh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy tổ chức, tinh thần trách nhiệm và hiểu rõ hơn quy trình vận hành của một chương trình.

Đình Đạo vinh dự cầm cờ Đại học Bách khoa Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại Đại học Liên hợp Tây Nam.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ của Đình Đạo là chiến dịch tình nguyện “Xuân yêu thương 2026”. Tại đây, nam sinh đảm nhận vai trò Phó đoàn phụ trách Nhân sự - Kỷ luật và Truyền thông đối ngoại, trực tiếp quản lý tình nguyện viên, phân công nhiệm vụ và phối hợp với các đơn vị đồng hành để bảo đảm chương trình diễn ra hiệu quả.

Theo Đình Đạo, học tập, nghiên cứu, công tác Đoàn - Hội và hoạt động tình nguyện đều góp phần bồi đắp tư duy, kỹ năng và trách nhiệm của một sinh viên kỹ thuật. Đây cũng là nền tảng để nam sinh tiếp tục theo đuổi mục tiêu chuyên môn và đóng góp cho cộng đồng bằng kiến thức, năng lực của mình.

Lan tỏa giá trị sinh viên qua truyền thông số

Không chỉ tích cực trong học tập và hoạt động phong trào, Đình Đạo còn tham gia quản lý hệ thống fanpage Hội Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, 8với hơn 120.000 người theo dõi. Công việc này giúp nam sinh tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tế về truyền thông số và kết nối cộng đồng sinh viên trên môi trường trực tuyến.

Đình Đạo cùng sinh viên HUST thể hiện tinh thần yêu nước qua tiết mục văn nghệ bế mạc tại Trung Quốc.

Theo Đình Đạo, truyền thông sinh viên không chỉ cung cấp thông tin mà còn lan tỏa giá trị tích cực, tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Để nội dung tiếp cận hiệu quả người học, người làm truyền thông cần liên tục cập nhật xu hướng, sáng tạo cách thể hiện và lắng nghe phản hồi từ sinh viên.

Quá trình quản lý các kênh truyền thông giúp Đình Đạo rèn luyện kỹ năng xây dựng nội dung, quản lý thông tin và phối hợp tổ chức chương trình. Đồng thời, áp lực công việc trong các giai đoạn cao điểm cũng giúp nam sinh nâng cao khả năng tổ chức và thích ứng với môi trường truyền thông số. Với Đình Đạo, truyền thông là cầu nối lan tỏa tinh thần sinh viên Bách khoa, các hoạt động ý nghĩa và những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Đình Đạo cùng các bạn sinh viên Bách khoa đại diện sinh viên Việt Nam tham dự 'Hành trình Đỏ 2026'.

Trong thời gian tới, nam sinh đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao kết quả học tập và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh. Đình Đạo đặc biệt quan tâm đến các hướng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI), Machine Learning và xử lý ảnh y sinh - những lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng lớn trong y học hiện đại và chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh học tập và nghiên cứu khoa học, Đình Đạo mong muốn tham gia nhiều hơn vào các cuộc thi học thuật, sáng tạo công nghệ, hackathon và khởi nghiệp để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, mở rộng tư duy và nâng cao kỹ năng làm việc nhóm.

“Mình hy vọng có thể tiếp tục học hỏi, phát triển bản thân cả về chuyên môn lẫn kỹ năng thực tế. Đồng thời, mình cũng muốn đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động Đoàn - Hội, tình nguyện và cộng đồng, qua đó lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo và trách nhiệm của sinh viên Bách khoa”, Đình Đạo chia sẻ.

(Ảnh: NVCC)