Hình ảnh kinh hoàng về trận động đất cực mạnh ở Philippines

TPO - Theo cơ quan ứng phó thiên tai Philippines, số người thiệt mạng trong trận động đất sáng 8/6 đã lên tới ít nhất 15 người, với hơn 100 người bị thương.

Một trận động đất mạnh 7,8 độ đã xảy ra ở độ sâu 35 km, cách tỉnh Sarangani (Mindanao, Philippines) khoảng 24 km về phía tây.

Cảnh báo sóng thần đã được ban hành ở miền nam Philippines, miền bắc Indonesia và bang Sabah của Malaysia.

Trận động đất xảy ra vào sáng sớm khi các trường học ở Philippines đang mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài. Đoạn video được một trường học địa phương chia sẻ ngay khi động đất xảy ra cho thấy, một nhóm trẻ em đang ngồi trên sàn đất lắc lư từ bên này sang bên kia. Một số em ôm chặt lấy giáo viên, trước khi đồng loạt bỏ chạy vì một chiếc lán đổ sập.

Các học sinh hoảng loạn bỏ chạy trong trận động đất. (Nguồn: Straitstimes)

Cơ quan chức năng Philippines đang đánh giá thiệt hại do trận động đất gây ra, sau khi báo cáo ban đầu cho thấy 15 người đã thiệt mạng và 129 người bị thương trong khu vực, chủ yếu do mảnh vỡ rơi xuống.

Nhiều toà nhà ở các thành phố trên đảo Mindanao đã đổ sập.

Video do chính quyền địa phương ở General Santos, thành phố khoảng 700.000 dân, chia sẻ cho thấy một tòa nhà chứa nhà hàng thức ăn biến thành đống đổ nát chỉ trong chốc lát.

Một bệnh viện ở General Santos đã được sơ tán do lo ngại về các vết nứt ở các tầng cao.

Một toà nhà ở General Santos bị phá huỷ vì trận động đất. (Nguồn: Straitstimes)

Một số tòa nhà ở General Santos bị đổ sau động đất. (Ảnh: Reuters)

Một loạt dư chấn đã được ghi nhận, trong đó dư chấn mạnh nhất có cường độ 6,5 độ, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh ứng phó ngay lập tức sau thảm hoạ, khẳng định “chúng ta sẽ không bỏ rơi Mindanao”.

Quân đội Philippines cho biết, các đơn vị ứng phó thảm họa của họ đã được triển khai đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố, chính phủ nước này sẵn sàng hỗ trợ Philippines.

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