Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Hình ảnh kinh hoàng về trận động đất cực mạnh ở Philippines

Minh Hạnh

TPO - Theo cơ quan ứng phó thiên tai Philippines, số người thiệt mạng trong trận động đất sáng 8/6 đã lên tới ít nhất 15 người, với hơn 100 người bị thương.

Một trận động đất mạnh 7,8 độ đã xảy ra ở độ sâu 35 km, cách tỉnh Sarangani (Mindanao, Philippines) khoảng 24 km về phía tây.

Cảnh báo sóng thần đã được ban hành ở miền nam Philippines, miền bắc Indonesia và bang Sabah của Malaysia.

Trận động đất xảy ra vào sáng sớm khi các trường học ở Philippines đang mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài. Đoạn video được một trường học địa phương chia sẻ ngay khi động đất xảy ra cho thấy, một nhóm trẻ em đang ngồi trên sàn đất lắc lư từ bên này sang bên kia. Một số em ôm chặt lấy giáo viên, trước khi đồng loạt bỏ chạy vì một chiếc lán đổ sập.

Các học sinh hoảng loạn bỏ chạy trong trận động đất. (Nguồn: Straitstimes)

Cơ quan chức năng Philippines đang đánh giá thiệt hại do trận động đất gây ra, sau khi báo cáo ban đầu cho thấy 15 người đã thiệt mạng và 129 người bị thương trong khu vực, chủ yếu do mảnh vỡ rơi xuống.

Nhiều toà nhà ở các thành phố trên đảo Mindanao đã đổ sập.

Video do chính quyền địa phương ở General Santos, thành phố khoảng 700.000 dân, chia sẻ cho thấy một tòa nhà chứa nhà hàng thức ăn biến thành đống đổ nát chỉ trong chốc lát.

Một bệnh viện ở General Santos đã được sơ tán do lo ngại về các vết nứt ở các tầng cao.

Một toà nhà ở General Santos bị phá huỷ vì trận động đất. (Nguồn: Straitstimes)
3a2gfxfg7nlczcq6q553slkmyu-1.jpg
4xw53q5idrmnrj7xurf5wjvq7y.jpg
hsm2i6w5pvp27dcs22xvoqjsxa.jpg
Một số tòa nhà ở General Santos bị đổ sau động đất. (Ảnh: Reuters)

Một loạt dư chấn đã được ghi nhận, trong đó dư chấn mạnh nhất có cường độ 6,5 độ, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh ứng phó ngay lập tức sau thảm hoạ, khẳng định “chúng ta sẽ không bỏ rơi Mindanao”.

Quân đội Philippines cho biết, các đơn vị ứng phó thảm họa của họ đã được triển khai đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố, chính phủ nước này sẵn sàng hỗ trợ Philippines.

Minh Hạnh
Straitstimes, Reuters
#động đất #Philippines #thiệt hại #sập nhà #cứu hộ #Mindanao #thảm họa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe