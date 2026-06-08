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Viện kiểm sát vào cuộc vụ hút cát gây sạt lở đất trồng hoa màu ở Hưng Yên

Trần Hoàng

TPO - Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 3, tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra trực tiếp hiện trường vụ hút cát gây sạt lở hoa màu của người dân tại thôn Năm Mẫu, Kiến Châu (xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên) và có văn bản gửi chính quyền địa phương, đề nghị siết chặt công tác quản lý khai thác khoáng sản.

Viện KSND khu vực 3, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ban hành kiến nghị nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường cùng lợi ích chính đáng của nhân dân trước tình trạng sạt lở bờ sông Hồng diễn biến phức tạp tại xã Châu Ninh (tỉnh Hưng Yên).

Cụ thể, thực hiện tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công, VKSND khu vực 3, tỉnh Hưng Yên đã chủ động nắm bắt tình hình và thành lập Tổ công tác xác minh thực tế các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm tài nguyên, môi trường tại xã Châu Ninh.

Tổ công tác đã trực tiếp xuống hiện trường tại các thôn Năm Mẫu, Kiến Châu để khảo sát địa bàn. Tại đây, đơn vị ghi nhận tình trạng sạt lở kéo dài nghiêm trọng, khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp, hoa màu của người dân bị sụt lún xuống lòng sông, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của bà con ven sông.

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Nhiều diện tích hoa màu của người dân bị sạt lở do hoạt động hút cát

Tại đây, người dân địa phương đã chủ động cung cấp cho Tổ công tác nhiều hình ảnh, video phản ánh các tàu khai thác cát hoạt động sát bờ trong thời gian xảy ra sạt lở.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được từ thực địa và phản ánh của nhân dân, VKSND khu vực 3, tỉnh Hưng Yên đã ban hành văn bản kiến nghị gửi Ban Thường vụ Đảng ủy xã Châu Ninh. Theo đó, VKSND khu vực 3, tỉnh Hưng Yên đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương siết chặt công tác quản lý khai thác khoáng sản; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác cát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; Quan tâm, hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả sạt lở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân bị ảnh hưởng; Đồng thời đẩy mạnh sự phối hợp giữa chính quyền cơ sở, các cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng trong việc bảo vệ hành lang thoát lũ, bảo đảm an toàn đê điều và phòng, chống thiên tai.

Liên quan vụ việc này, ngày 18/5, Báo Tiền Phong đã đăng tải bài viết về bức xúc của người dân xã Châu Ninh khi tình trạng hút cát diễn ra "nóng" hơn bao giờ hết khiến đất canh tác của người dân bị sạt lở. So với diện tích ban đầu, đến nay, "bờ xôi ruộng mật" của người dân đã bị sạt lở hàng chục sào. Cuốn theo đó là công sức trồng trọt suốt nhiều tháng của họ.

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành công văn yêu cầu Công ty TNHH Minh Phương dừng ngay hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép đã được cấp cho đến khi khắc phục xong tình trạng sạt lở và được Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, đánh giá đạt yêu cầu.

Trần Hoàng
#Bảo vệ tài nguyên môi trường #Sạt lở đất ven sông #Quản lý khai thác khoáng sản #Vai trò của Viện kiểm sát #Phòng chống thiên tai và ứng phó #xã Châu Ninh #tỉnh Hưng Yên

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