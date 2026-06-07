Bất an trên tuyến đường ‘oằn mình’ gánh xe tải

TPO - Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông, cùng với áp lực ngày càng lớn từ phương tiện vận tải khiến nhiều người dân sinh sống dọc tuyến ĐT.550 qua xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn thấp thỏm mỗi khi tham gia giao thông.

Nỗi lo an toàn giao thông

Những tháng gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến ĐT.550 qua địa bàn xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) khiến người dân địa phương không khỏi lo lắng. Dù không phải là tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn như các tuyến quốc lộ, song tính chất nghiêm trọng của các vụ tai nạn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Người dân địa phương cho biết, ĐT.550 là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm hành chính của tỉnh với nút giao vào cao tốc Bắc - Nam, đồng thời nối với Quốc lộ 15 dẫn lên địa bàn các xã Hà Linh, Đồng Lộc. Những năm gần đây, khi nhiều dự án hạ tầng được triển khai, nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng gia tăng đã khiến lưu lượng phương tiện trên tuyến tăng đáng kể.

Đặc biệt, tại các địa phương Toàn Lưu và Hà Linh hiện có nhiều mỏ đất san lấp đang được khai thác. Hàng ngày, lượng lớn xe tải, xe ben vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng lưu thông qua tuyến đường này. Áp lực giao thông vì thế ngày càng lớn, nhất là tại những đoạn đi qua khu dân cư.

Xe tải nối đuôi chở vật liệu xây dựng di chuyển trên ĐT.550.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (56 tuổi, trú xã Toàn Lưu) cho biết, vào những khung giờ cao điểm, xe tải nối đuôi nhau di chuyển trên tuyến đường khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi đi lại.

“Xe tải chạy từ sáng đến tối. Người dân khi ra đường luôn phải quan sát kỹ vì chỉ cần một chút bất cẩn là có thể xảy ra va chạm. Trên tuyến có nhiều học sinh, người già tham gia giao thông nên ai cũng lo lắng”, ông Tuấn chia sẻ.

Không chỉ áp lực từ hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, việc tuyến cao tốc Bắc - Nam đưa vào khai thác cũng làm gia tăng đáng kể lưu lượng phương tiện qua khu vực. ĐT.550 hiện là tuyến kết nối quan trọng với đường dẫn lên xuống cao tốc nên thường xuyên xuất hiện các dòng phương tiện từ nhiều hướng đổ về.

Một số xe tải di chuyển trên đường có dấu hiệu lấn làn.

Tại khu vực vòng xuyến giao thông kết nối đường dẫn cao tốc với ĐT.550, xe từ cao tốc, xe tải địa phương, xe khách và xe máy thường xuyên giao cắt. Vào các khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện tăng cao khiến nguy cơ xảy ra va chạm luôn hiện hữu.

Theo phản ánh của người dân, nhiều lái xe từ địa phương khác lần đầu lưu thông qua khu vực thường lúng túng khi nhập làn hoặc chuyển hướng. Trong điều kiện trời tối hoặc thời tiết bất lợi, việc quan sát càng trở nên khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, dọc tuyến ĐT.550 còn có nhiều đường nhánh, lối dân sinh đấu nối trực tiếp vào tuyến chính. Phương tiện từ trong khu dân cư thường xuyên nhập vào dòng xe đang lưu thông với tốc độ cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe tải nối đuôi, mặt đường xuống cấp

Ghi nhận của phóng viên những ngày đầu tháng 6 cho thấy, khi thời tiết thuận lợi, hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng trên tuyến ĐT.550 diễn ra khá nhộn nhịp. Từ sáng sớm đến chiều tối, nhiều đoàn xe tải, xe ben chở đất đá liên tục lưu thông qua địa bàn xã Toàn Lưu. Tại khu vực vòng xuyến kết nối cao tốc, thường xuyên xuất hiện tình trạng đất đá rơi vãi trên mặt đường. Khi xe tải trọng lớn lưu thông, bụi cuốn lên làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Tại một số thời điểm, hàng dài xe tải trọng lớn nối đuôi nhau di chuyển trên tuyến đường. Do mật độ phương tiện cao, việc vượt xe diễn ra khá thường xuyên. Phóng viên ghi nhận một số trường hợp phương tiện lấn sang phần đường ngược chiều khi vượt, buộc các phương tiện đối diện phải giảm tốc độ hoặc nép sát về phía lề đường để tránh va chạm.

Tại tuyến đường này ghi nhận nhiều điểm mặt đường bị hư hỏng nặng.

Đáng chú ý, có thời điểm xe ô tô lưu thông theo chiều ngược lại phải di chuyển sang phần đường dành cho xe máy để đảm bảo khoảng cách an toàn khi tránh các phương tiện cồng kềnh.

Ngoài áp lực từ lưu lượng phương tiện lớn, mặt đường ĐT.550 tại nhiều vị trí cũng đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp. Một số đoạn bị bong tróc lớp nhựa mặt đường, xuất hiện các vệt lún và gợn sóng. Nhiều người dân cho rằng tình trạng “sóng trâu” xuất hiện ngày càng nhiều do lượng xe tải trọng lớn lưu thông với tần suất dày đặc.

Theo thống kê tại xã Toàn Lưu, từ tháng 10/2025 đến cuối tháng 5/2026, trên địa bàn xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người tử vong và 2 người bị thương. Trong đó 5 vụ tai nạn xảy ra tại tuyến đường ĐT.55, chủ yếu xảy ra tại các khu vực đông dân cư như Vĩnh Cát, Vĩnh Trung, Trung Nam, Vĩnh An và Khe Giao 1.

Nhiều vị trí bụi bặm khi đất, đá rơi giữa đường.

Tuyến đường này mỗi ngày "cõng" hàng trăm lượt xe tải qua lại.

Một đại diện xã Toàn Lưu cho hay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến ĐT.550 thời gian gần đây tăng đáng kể, nhất là xe tải, xe ben vận chuyển vật liệu xây dựng. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở vật liệu xây dựng di chuyển trên cung đường này. Mật độ phương tiện cao khiến áp lực giao thông trên tuyến ngày càng lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu người điều khiển phương tiện không chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, khoảng cách và phần đường lưu thông.

Bên cạnh đó, một số vị trí trên tuyến xuất hiện tình trạng mặt đường xuống cấp, bong tróc, hằn lún, tạo thành các điểm gồ ghề, gây khó khăn cho việc di chuyển, đặc biệt đối với xe máy. Đây cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến an toàn giao thông, nhất là vào thời điểm trời mưa hoặc ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế.

"Cử tri lo lắng, phản ánh vấn đề này rất nhiều. Chúng tôi cũng đã đề xuất với cơ quan chức năng để tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm, đồng thời kiến nghị các đơn vị liên quan sớm kiểm tra, khắc phục những vị trí mặt đường hư hỏng nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông", một lãnh đạo xã Toàn Lưu thông tin.

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