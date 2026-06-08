Iran, Israel tập kích cơ sở năng lượng của nhau

TPO - Iran và Israel tiếp tục leo thang căng thẳng sau các cuộc tập kích vào cơ sở năng lượng của nhau. Trong khi Tehran cảnh báo sẽ nhắm vào mọi mục tiêu năng lượng liên quan đến Mỹ và Israel, thì Tel Aviv chuẩn bị cho khả năng xung đột kéo dài nhiều ngày.

Căng thẳng giữa Iran và Israel tiếp tục gia tăng khi hai bên đồng loạt tấn công các cơ sở năng lượng của nhau và phát đi những cảnh báo cho thấy nguy cơ mở rộng xung đột trong khu vực.

Hãng tin Fars dẫn một nguồn tin quân sự Iran cho biết, Tehran đã cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của nước này tiếp diễn.

Mảnh vỡ tên lửa Iran rơi xuống khu vực Bờ Tây sáng 8/6. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin trên, trong trường hợp các cơ sở dầu khí của Iran tiếp tục bị nhắm mục tiêu, Tehran sẽ coi toàn bộ các cơ sở dầu khí có liên hệ với Mỹ và Israel là mục tiêu hợp pháp. Iran cũng tuyên bố các công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tại khu vực có cổ đông Mỹ hoặc Israel đều có thể nằm trong danh sách mục tiêu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Hai (8/6) cho biết đã tiến hành đòn đáp trả bằng tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Haifa của Israel. Theo IRGC, đây là phản ứng đối với vụ tấn công nhằm vào một cơ sở hóa dầu của Iran trước đó.

IRGC cáo buộc Israel đã khởi động "trò chơi nguy hiểm", đồng thời cảnh báo phạm vi các cuộc tấn công có thể mở rộng tới toàn bộ những mục tiêu liên quan đến lĩnh vực năng lượng trong khu vực.

Trước đó, hãng tin Tasnim đưa tin Công ty Hóa dầu Karoon đã bị đánh trúng trong cuộc không kích nhằm vào Khu kinh tế Mahshahr, thuộc tỉnh Khuzestan ở tây nam Iran. Báo cáo ban đầu cho biết chưa ghi nhận thương vong, trong khi mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

Giao tranh có thể kéo dài

Một quan chức quân đội Israel hôm thứ Hai cho biết, Tel Aviv đang chuẩn bị cho khả năng giao tranh với Iran kéo dài nhiều ngày, thậm chí có thể phát triển thành một chiến dịch quân sự lâu dài.

Đây là lần đầu tiên giới chức quân sự Israel lên tiếng kể từ khi giao tranh giữa hai nước bùng phát trở lại. Quan chức này cáo buộc Iran đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 4 khi tiến hành phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel tối 7/6.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Iran đã phóng gần 30 tên lửa đạn đạo kể từ đợt tấn công đầu tiên. Ngoài ra, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen, cũng phóng thêm hai tên lửa về phía Israel. Một tên lửa bị đánh chặn, trong khi quả còn lại không tới được lãnh thổ Israel.

Đáp trả, Israel đã tiến hành hai đợt không kích vào lãnh thổ Iran. Đợt đầu tiên nhằm vào các hệ thống phòng không chiến lược, trong khi đợt thứ hai nhắm vào một cơ sở hóa dầu mà IDF cho rằng có liên quan đến hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí khác.

Quan chức quân đội Israel khẳng định các cuộc tấn công do Israel trực tiếp thực hiện, còn Mỹ chỉ hỗ trợ trong lĩnh vực phòng thủ, bao gồm việc tham gia đánh chặn một số tên lửa nhằm vào Israel.