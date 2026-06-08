Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran tuyên bố dừng tấn công Israel

Minh Hạnh

TPO - Iran tuyên bố đình chỉ các hoạt động quân sự nhằm vào Israel, nhưng cảnh báo sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu Israel tiếp tục khai hoả, bao gồm cả ở miền nam Li-băng.

i74u3wd4vznnzhl2omxn7brzmy-1.jpg
(Ảnh: Reuters)

“Lực lượng vũ trang Iran, để thể hiện sự ủng hộ với người dân Li-băng, đã đáp trả mạnh mẽ nhằm vào Israel”, quân đội Iran tuyên bố trong một thông cáo được hãng thông tấn Tasnim trích dẫn.

“Nếu các hành động gây hấn và thù địch tiếp tục, bao gồm cả ở miền nam Li-băng, các biện pháp đáp trả quyết liệt hơn nhiều so với trước đây sẽ được áp dụng”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, Tehran chưa từ bỏ các cuộc đàm phán với Mỹ, nhưng cũng chưa rời bỏ chiến trường.

“Ngoại giao và quốc phòng là hai cánh của sức mạnh quốc gia”, ông Pezeshkian viết. “Chúng tôi chưa rời bỏ chiến trường cũng như chưa từ bỏ bàn đàm phán”.

Tổng thống Mỹ điện đàm với Thủ tướng Israel

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm lần thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Cuộc điện đàm diễn ra trước khi Iran tuyên bố tạm ngừng chiến dịch quân sự chống lại Israel. Hiện chưa rõ hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về điều gì. Ông Netanyahu vẫn chưa bình luận công khai về việc leo thang quân sự với Iran.

Trong cuộc điện đàm trước đó hôm 7/6, ông Trump đã khuyến cáo ông Netanyahu nên tạm hoãn việc tấn công Iran.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Iran đã bắn gần 30 tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, hai tên lửa đã được lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn phóng từ Yemen.

Dự kiến, Thủ tướng Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ triệu tập nội các an ninh vào hôm nay để thảo luận về tình trạng leo thang căng thẳng với Iran.

Trong bài đăng trên Truth Social ngày 8/6, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, Israel và Iran đang “tìm cách đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức”.

“Các cuộc đàm phán cuối cùng về ‘Hòa bình’ đang được tiến hành, trừ khi nó bị cản trở bởi sự thiếu hiểu biết”, ông viết trên Truth Social. “Lệnh phong tỏa sẽ vẫn được duy trì và có hiệu lực đầy đủ cho đến khi đạt được một ‘Thỏa thuận cuối cùng’. Mọi việc nên diễn ra nhanh chóng”.

Ông Trump đã phát tín hiệu trong nhiều tuần rằng một thỏa thuận sơ bộ để chấm dứt chiến tranh sắp đạt được, nhưng cho đến nay, điều đó vẫn chưa thành hiện thực.

Minh Hạnh
CNN
#Iran #Israel #chiến tranh #tấn công #ngoại giao #Mỹ #đàm phán #xung đột Mỹ - Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe