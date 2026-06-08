Nhiều địa vật quan trọng xác minh khu mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

TPO - Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, nhiều địa vật quan trọng xuất hiện trong các bức ảnh tư liệu lịch sử vẫn còn tồn tại đến ngày nay, trở thành những “dấu mốc” có giá trị trong công tác xác minh.

Ngày 8/6, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia) tổ chức Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể được an táng tại Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM).

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội thảo. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 - cho biết: Nhiều nguồn tài liệu lịch sử ghi nhận sau các đợt giao tranh ác liệt đầu năm 1968, chính quyền Sài Gòn đã tổ chức thu gom và chôn cất tập trung nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh tại khu vực Nghĩa địa Đô Thành (nay là Công viên Lê Thị Riêng).

Thiếu tướng Trần Chí Tâm thông tin tại hội thảo.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 515 TPHCM triển khai các hoạt động khảo cứu, xác minh tư liệu, khảo sát hiện trường và định hướng tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, kết quả nghiên cứu bước đầu của các nhà khoa học, chuyên gia cùng quá trình khảo sát thực địa đã hình thành nhiều căn cứ khoa học quan trọng. Từ đó, các đơn vị chuyên môn đã khoanh vùng được ba khu vực trọng điểm cần tiếp tục khảo sát, tìm kiếm với diện tích lần lượt khoảng 1.200 m², 500 m² và 800 m².

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cũng cho hay, nhiều địa vật quan trọng xuất hiện trong các bức ảnh tư liệu lịch sử vẫn còn tồn tại đến ngày nay, trở thành những “dấu mốc” có giá trị trong công tác xác minh.

Tuy nhiên, sau gần 60 năm, toàn bộ địa hình và cảnh quan đã thay đổi. Khu nghĩa địa trước đây đã trở thành công viên công cộng phục vụ sinh hoạt, vui chơi của người dân. Vì vậy, việc tìm kiếm và quy tập phải được tiến hành hết sức thận trọng, khách quan, khoa học và chính xác.

Bên cạnh các vấn đề chuyên môn, lãnh đạo Quân khu 7 đặc biệt lưu ý tình trạng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch trên không gian mạng liên quan đến khu mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết hiện một số tài khoản mạng xã hội, kênh YouTube sử dụng các tiêu đề giật gân, đẩy vấn đề lên cao trào nhằm thu hút lượt xem. Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ số, bao gồm cả AI để dựng lại hình ảnh, sự kiện hoặc tạo ra các tư liệu không rõ nguồn gốc.

“Những thông tin này vô hình trung gây nhiễu loạn, gây khó khăn cho quá trình xác minh và đánh giá căn cứ khoa học của cơ quan chức năng”, Thiếu tướng Trần Chí Tâm cảnh báo.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi, cám ơn các chuyên gia, nhân chứng lịch sử. Ảnh: Ngô Tùng.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, nguy hiểm hơn là những luận điệu xuyên tạc lịch sử, làm sai lệch bản chất sự kiện hoặc gây hiểu lầm trong dư luận. Vì vậy, các cơ quan báo chí cần tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin chính xác, khách quan, góp phần định hướng dư luận và bảo vệ sự thật lịch sử.

Lãnh đạo Quân khu 7 cũng đề xuất cơ chế cho phép các ban chỉ đạo địa phương chủ động tiếp cận, trao đổi với các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang lưu giữ nguồn tư liệu, hình ảnh và hồ sơ lịch sử liên quan, nhằm đẩy nhanh quá trình xác minh.

Theo kế hoạch, sau khi quy tập được hài cốt liệt sĩ, các lực lượng chuyên môn sẽ tiến hành bảo quản, lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Những trường hợp xác định được danh tính sẽ được bàn giao, an táng theo quy định. Các trường hợp hài cốt chôn lẫn, không thể tách mẫu sinh phẩm riêng sẽ được quy tập chung với sự tôn kính cao nhất.

Trao đổi bên lề hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết, trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, trên chiến trường TPHCM còn nhiều vị trí chôn tập thể liệt sĩ chưa có thông tin để tìm kiếm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đối với các liệt sĩ được chôn cất tại Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TPHCM - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TPHCM - sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổng thể để tiến hành tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ chưa tìm được trên địa bàn thành phố nhằm góp phần vào thành công chung của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Thiếu tướng Trung cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông, báo chí trong công tác tìm kiếm các nhân chứng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo ông, những dữ liệu cần có sự kiểm chứng từ thực tế và việc này đòi hỏi phải có nhân chứng.

“Nếu không thông qua truyền thông thì không thể biết nhân chứng ở đâu”, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM nói.