VĨNH LONG: Sẽ công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tuyến đê bao ven sông Hậu

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long sẽ phối hợp cơ quan liên quan và phường Cái Vồn thực hiện ngay các thủ tục công bố tình huống khẩn cấp với điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng dọc tuyến đê bao sông Hậu.

Đó là chỉ đạo của ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, tại chuyến khảo sát các điểm sạt lở dọc tuyến đê bao sông Hậu đoạn qua phường Cái Vồn, ngày 8/6.

Đoàn khảo sát thực tế các điểm sạt lở đê sông Hậu.

Lãnh đạo phường Cái Vồn cho biết, hôm 3/6 vừa qua đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại tổ 17, khóm Mỹ Thới 2. Vụ sạt lở làm đoạn đê bao dài khoảng 30m sụp xuống sông Hậu, ăn sâu vào đất liền khoảng 9m, độ sâu trên 5m và vẫn còn nguy cơ tiếp tục mở rộng.

Ngoài điểm sạt lở trên, tuyến đê bao cặp sông Hậu qua địa bàn phường còn ghi nhận nhiều vị trí sạt lở khác, mặc dù đã được gia cố tạm thời, tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn. Nhiều đoạn mặt đường trên đê chỉ còn rộng từ 0,5-1m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Kết quả khảo sát cho thấy, khu vực Cồn Sừng hiện có 4 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 250m. Khu vực từ Rạch Chanh đến bến đò Lục Sĩ có nền đất yếu, chủ yếu là cát cồn nên nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở là rất lớn.

Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 120ha cây ăn trái, hoa màu cùng đời sống, sản xuất của nhiều hộ dân trong khu vực.

Nhiều điểm sạt lở trên tuyến đê bao ven sông Hậu.

Trước tình hình trên, ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với đơn vị liên quan, và phường Cái Vồn khẩn trương thực hiện các thủ tục công bố tình huống khẩn cấp đối với điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, Sở triển khai ngay các giải pháp khắc phục nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ tài sản và hoạt động sản xuất của người dân.

Đối với các điểm sạt lở còn lại, ông Hòa yêu cầu, địa phương rà soát, đánh giá khả năng xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động cân đối nguồn kinh phí để gia cố, khắc phục. Trường hợp vượt khả năng, địa phương tổng hợp nhu cầu, đề xuất tỉnh xem xét hỗ trợ.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, tỉnh đã ban hành Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Sở Nông nghiệp và Môi trường cần sớm tham mưu danh mục các công trình ưu tiên đầu tư nhằm giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu, triều cường và nước biển dâng. Các địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó, bố trí nguồn lực phù hợp để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và sản xuất của nhân dân.