Vận động viên quốc gia, người mẫu cao 1,84 m đổ bộ casting The Face 2026

TPO - Vòng sơ tuyển The Face Vietnam 2026 khu vực phía Bắc thu hút hàng trăm thí sinh. Nổi bật trong số đó là vận động viên quốc gia, người mẫu cao 1,84 m và nhiều gương mặt từng đạt thành tích tại các sân chơi sắc đẹp.