Vận động viên quốc gia, người mẫu cao 1,84 m đổ bộ casting The Face 2026

TPO - Vòng sơ tuyển The Face Vietnam 2026 khu vực phía Bắc thu hút hàng trăm thí sinh. Nổi bật trong số đó là vận động viên quốc gia, người mẫu cao 1,84 m và nhiều gương mặt từng đạt thành tích tại các sân chơi sắc đẹp.
Ngày 7/6, hàng trăm thí sinh tại Hà Nội bước vào buổi casting The Face Vietnam. Bộ tứ năm nay gồm Host là NTK Đỗ Mạnh Cường cùng bộ ba mentor là siêu mẫu Anh Thư, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H'Hen Niê. Vòng sơ tuyển xuất hiện nhiều gương mặt sáng, vóc dáng nổi bật, từng là quán quân chương trình người mẫu.
Một trong những thí sinh nổi bật là Phạm Như Phương (Louis Phạm) - cựu VĐV thể dục dụng cụ quốc gia. Trước những ý kiến trái chiều về lùm xùm xoay quanh vấn đề từ thiện và “sống ảo”, Như Phương nói cô đối mặt sai lầm trong quá khứ, xem đây là bài học giúp bản thân trưởng thành. Dù chiều cao không quá nổi bật, Như Phương có gương mặt sáng cùng số đo ba vòng ấn tượng.
Ngô Uyên Thảo ghi dấu ấn với đôi chân thẳng tắp giữa hàng loạt gương mặt triển vọng tại The Face Vietnam 2026.
Lê Thị Giang đang là thí sinh mới gây ấn tượng nhất trong dàn nữ sơ khảo phía Bắc.
Bên cạnh thí sinh dày dặn kinh nghiệm thi thố, Hoàng Sơn - newbie cao 1,84 m có sắc vóc nổi bật nhưng rụt rè, được dàn HLV dành sự quan tâm đặc biệt. Anh chia sẻ gia cảnh khó khăn, muốn thi The Face để làm chỗ dựa cho mẹ. Hoàng Sơn được đánh giá là nhân tố mới tiềm năng trên đường đua The Face Vietnam 2026, phù hợp format "vịt hóa thiên nga" ở show người mẫu.