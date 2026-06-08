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Giải trí

Vận động viên quốc gia, người mẫu cao 1,84 m đổ bộ casting The Face 2026

Trạch Dương

TPO - Vòng sơ tuyển The Face Vietnam 2026 khu vực phía Bắc thu hút hàng trăm thí sinh. Nổi bật trong số đó là vận động viên quốc gia, người mẫu cao 1,84 m và nhiều gương mặt từng đạt thành tích tại các sân chơi sắc đẹp.

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Ngày 7/6, hàng trăm thí sinh tại Hà Nội bước vào buổi casting The Face Vietnam. Bộ tứ năm nay gồm Host là NTK Đỗ Mạnh Cường cùng bộ ba mentor là siêu mẫu Anh Thư, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H'Hen Niê. Vòng sơ tuyển xuất hiện nhiều gương mặt sáng, vóc dáng nổi bật, từng là quán quân chương trình người mẫu.
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Một trong những thí sinh nổi bật là Phạm Như Phương (Louis Phạm) - cựu VĐV thể dục dụng cụ quốc gia. Trước những ý kiến trái chiều về lùm xùm xoay quanh vấn đề từ thiện và “sống ảo”, Như Phương nói cô đối mặt sai lầm trong quá khứ, xem đây là bài học giúp bản thân trưởng thành. Dù chiều cao không quá nổi bật, Như Phương có gương mặt sáng cùng số đo ba vòng ấn tượng.
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Ngô Uyên Thảo ghi dấu ấn với đôi chân thẳng tắp giữa hàng loạt gương mặt triển vọng tại The Face Vietnam 2026.
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Lê Thị Giang đang là thí sinh mới gây ấn tượng nhất trong dàn nữ sơ khảo phía Bắc.
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Đàm Phương Linh (sinh năm 2005) từng gây chú ý trên mạng xã hội với bộ ảnh tại công viên Thống Nhất xuất hiện nổi bật ở The Face Vietnam 2026. Cô vượt qua thử thách chụp hình của siêu mẫu Võ Hoàng Yến và hoàn thành bài toán khó đạt 10.000 view trên tài khoản cá nhân do Hoa hậu H’Hen Niê đưa ra. Phương Linh nhận được 3 Yes và vào vòng tiếp theo.
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Tại vòng sơ tuyển, Châm Anh (TikToker có 2,8 triệu người theo dõi) gây ấn tượng với màn thể hiện côn nhị khúc.
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Một trong những màn thể hiện để lại nhiều dấu ấn tại buổi casting đến từ Nguyễn Xuân Thắng - Quán quân The Next Gentleman. Với chiều cao 1,8 m cùng kinh nghiệm làm người mẫu, Xuân Thắng được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng cho danh hiệu The Face Vietnam.
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Nguyễn Chip - người mẫu gắn liền hình ảnh quý ông lịch lãm và phong thái điềm đạm ở The Next Gentleman rũ bỏ hình tượng thường thấy, mang đến hình ảnh táo bạo. Nguyễn Chip là một trong những thí sinh được đánh giá cao ngay từ vòng nộp hồ sơ.
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Bên cạnh thí sinh dày dặn kinh nghiệm thi thố, Hoàng Sơn - newbie cao 1,84 m có sắc vóc nổi bật nhưng rụt rè, được dàn HLV dành sự quan tâm đặc biệt. Anh chia sẻ gia cảnh khó khăn, muốn thi The Face để làm chỗ dựa cho mẹ. Hoàng Sơn được đánh giá là nhân tố mới tiềm năng trên đường đua The Face Vietnam 2026, phù hợp format "vịt hóa thiên nga" ở show người mẫu.

Trạch Dương
#Chương trình casting The Face Vietnam 2026 #Gương mặt thí sinh nổi bật và thành tích #Chương trình truyền hình thực tế và tuyển chọn người mẫu #Ảnh hưởng của mạng xã hội đến sự nghiệp người mẫu #Chương trình giải trí và các cuộc thi sắc đẹp

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