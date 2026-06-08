Dàn anh trai đối mặt thử thách sinh tồn đầu tiên tại Kon Ka Kinh

Ngày đầu tiên giữa núi rừng Kon Ka Kinh, dàn Anh trai trong chương trình "Say Hi Rực Rỡ” liên tục gặp khó khi tự xoay xở mọi nhu cầu sinh hoạt, trong khi Đức Phúc trở thành tâm điểm với những màn tung hứng đầy hài hước.

Sau khi gây tò mò với trailer đậm chất điện ảnh, "Say Hi Rực Rỡ” tiếp tục hé lộ những hình ảnh đầu tiên của tập mở màn, nơi dàn Anh trai chính thức bắt đầu hành trình sinh tồn tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh với vô vàn thử thách đang chờ phía trước.

Các Anh trai chính thức bước vào hành trình sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã, bắt đầu ngày đầu tiên khi mọi nhu cầu cơ bản từ nơi trú ẩn, nguồn nước đến thức ăn đều phải tự mình tìm cách xoay xở. Trước khung cảnh núi rừng hùng vĩ, nguyên sơ nhưng cũng đầy thử thách, các thành viên không giấu được sự choáng ngợp xen lẫn háo hức khi lần đầu tiên rời xa những tiện nghi quen thuộc để hòa mình vào cuộc sống giữa thiên nhiên.

Dàn anh trai từng bước vào rừng Kon Ka Kinh.

Ngay từ chặng đường di chuyển vào khu sinh tồn, các Anh trai đã phải đối mặt với những thử thách đầu tiên. Đặc biệt, "anh cả" ISAAC nhiều lần vấp ngã trên đường đi, tạo nên những khoảnh khắc vừa căng thẳng vừa hài hước.

Dù vậy, tinh thần lạc quan và sự động viên từ các anh em giúp cả đội nhanh chóng lấy lại năng lượng để tiếp tục hành trình. Đặt chân đến khu cắm trại, các thành viên ngay lập tức bước vào bài toán sinh tồn thực sự. Không có bất kỳ sự hỗ trợ nào, các Anh trai phải tự phân chia nhiệm vụ, tìm kiếm nguồn nước, thức ăn và bắt tay vào dựng nơi trú ẩn cho cả đội.

Địa hình gồ ghề cùng những cung đường rừng khiến nhiều thành viên liên tục gặp khó khăn.

Những công việc tưởng chừng đơn giản lại nhanh chóng trở thành thử thách khi phần lớn các thành viên đều chưa có nhiều kinh nghiệm sinh tồn trong môi trường tự nhiên. Để dựng nên hai căn lều làm nơi nghỉ ngơi cho 10 thành viên, các Anh trai đã trải qua không ít lần loay hoay và thất bại. Từ việc xác định vị trí dựng lều, lắp ráp khung cho đến cố định các điểm neo, mọi công đoạn đều tiêu tốn nhiều thời gian và công sức hơn dự kiến.

Dưới sự dẫn dắt của "anh cả" ISAAC cùng sự nhanh trí của em út RHYDER, cả nhóm dần tìm ra cách phối hợp để hoàn thiện nơi trú ẩn. Tuy nhiên, sau nhiều giờ vật lộn, thành quả cuối cùng vẫn chưa thực sự vững vàng như mong đợi, khiến các thành viên không khỏi lo lắng khi màn đêm đang dần buông xuống giữa núi rừng.

Trong khi các Anh trai xuất hiện với trang phục trekking chuyên dụng, sẵn sàng cho hành trình khám phá và chinh phục thiên nhiên, Đức Phúc lại gây chú ý ngay từ những phút đầu tiên với diện mạo hoàn toàn khác biệt. Nam ca sĩ xuất hiện với phong cách được các anh em nhận xét là giống một chuyến dã ngoại hơn là tham gia sinh tồn giữa rừng. Không chỉ gây bất ngờ bởi trang phục, Đức Phúc còn liên tục tung ra những "miếng hài lạnh" khiến các thành viên nhiều phen dở khóc dở cười.

Trong lúc các Anh trai tất bật tìm kiếm vật phẩm sinh tồn và loay hoay giải quyết các nhiệm vụ được giao, Đức Phúc vẫn giữ tâm thế vô cùng thoải mái và thư thái. Chính sự đối lập này khiến nam ca sĩ liên tục trở thành tâm điểm trêu chọc, thậm chí bị các anh em hài hước "cô lập" trong nhiều tình huống.

Tuy nhiên, bên cạnh những màn "kỳ thị tập thể", sự hài hước và nguồn năng lượng tích cực của Đức Phúc cũng mang đến nhiều tiếng cười cho cả đội. Giữa những áp lực của hành trình sinh tồn, những câu nói duyên dáng và phản ứng đầy bất ngờ của nam ca sĩ đã góp phần giúp bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, tiếp thêm tinh thần cho các Anh trai trong ngày đầu tiên đầy thử thách.

﻿ ﻿

Khi màn đêm dần buông xuống giữa Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, hành trình sinh tồn thực sự mới chỉ bắt đầu. Với nơi trú ẩn còn chưa hoàn thiện, nguồn lương thực và nước uống ít ỏi, các Anh trai sẽ còn phải đối mặt với những thử thách nào trong ngày đầu tiên giữa núi rừng? Liệu tinh thần đồng đội có đủ để giúp họ vượt qua những khó khăn đang chờ đợi phía trước?.