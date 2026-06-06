Truyền thông Mỹ đánh giá cao dự án sân golf 36 hố mới của ông Trịnh Văn Quyết tại Gia Lai

Một chuyên trang golf của Mỹ vừa đăng tải bài viết về FLC Golf Club Pleiku, dự án sân golf 36 hố mới nằm trong quần thể đô thị nghỉ dưỡng FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort tại Gia Lai.

Ngày 3/6, The First Call Golf đăng tải bài viết về FLC Golf Club Pleiku - dự án sân golf 36 hố do kiến trúc sư nổi tiếng Brian Curley thiết kế. Theo tiến độ công bố, dự án hiện đang triển khai thi công 18 hố golf đầu tiên, trong khi thời điểm khởi công sân golf thứ hai sẽ được quyết định trong giai đoạn phát triển kế tiếp.

Ông Brian cùng đội ngũ thiết kế trực tiếp có mặt khảo sát tiến độ thi công dự án

Tọa lạc trên khu vực rừng thông rộng lớn gần Pleiku, với khí hậu mát mẻ quanh năm, dự án được thiết kế theo triết lý lâu năm của Curley: tạo ra những sân golf mang tính chiến lược, được bố trí hài hòa trên địa hình tự nhiên với mức độ tác động tối thiểu đến môi trường tự nhiên xung quanh. Theo đó, thay vì mở rộng không gian bằng việc loại bỏ thảm thực vật như xu hướng phổ biến, dự án lựa chọn hướng giữ lại hệ sinh thái rừng thông hiện hữu.

Các đường golf được bố trí len lỏi qua những cánh rừng thông, tạo nên các hành lang chơi tương đối hẹp, buộc golfer phải tính toán kỹ lưỡng trong từng cú đánh thay vì chỉ dựa vào sức mạnh. Các khoảng mở tự nhiên trong rừng thông cũng được tận dụng làm không gian chơi bóng linh hoạt, giúp người chơi có thêm lựa chọn xử lý trong các tình huống khó, đồng thời khuyến khích lối chơi sáng tạo thay vì phụ thuộc vào sức mạnh.

Chuyên trang cho biết chính đặc điểm này khiến dự án được so sánh với Harbour Town Golf Links - sân golf nổi tiếng tại Mỹ vốn được đánh giá cao bởi tính chiến thuật và yêu cầu sự sáng tạo của người chơi. Tuy nhiên, tổng thể thiết kế vẫn hướng tới việc mang lại trải nghiệm thú vị, phù hợp với người chơi golf ở mọi trình độ.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC làm việc với các nhà thầu, đơn vị thi công và quản lý dự án

Bên cạnh yếu tố trải nghiệm, bài báo cũng đề cập đến định hướng phát triển bền vững của dự án, với việc lựa chọn hệ thống cỏ theo hướng tiết kiệm nước, giảm chi phí bảo dưỡng và hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên. Trong đó, khu vực green sử dụng giống cỏ Lynkz zoysia, còn Zeon zoysia được áp dụng cho toàn bộ khu vực fairway và rough.

Thiết kế hệ thống bunker cũng được lấy cảm hứng từ Augusta National, một trong những sân golf danh tiếng nhất thế giới, nhằm tạo sự tương phản với nền đất đỏ đặc trưng của khu vực Tây Nguyên.

Phối cảnh dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort với tổng diện tích khoảng 517ha và tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng

Theo The First Call Golf, trong bối cảnh ngành golf Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ và được đánh giá là một trong những thị trường phát triển nhất trên thế giới trong thập kỷ qua, các dự án quy mô lớn như FLC Golf Club Pleiku được nhìn nhận là một phần của xu hướng mở rộng. Xu hướng này được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa tăng trưởng du lịch, phát triển hạ tầng và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, qua đó góp phần hình thành nhiều điểm đến golf mới trên cả nước, đặc biệt tại các khu vực ven biển và vùng cao nguyên.

Sau khi hoàn thành, FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm đến golf chuẩn quốc tế tại Việt Nam, với dấu ấn nổi bật từ cảnh quan rừng thông, thiết kế tối giản và định hướng phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế.