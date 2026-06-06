QMS Top Tower mở bán đợt cuối ngày 06/06/2026: Cơ hội sở hữu căn hộ có sổ đỏ tại tâm điểm phía Tây Hà Nội

Ngày 06/06/2026, Công ty Cổ phần Dịch vụ Trường học Quang Minh (QMS) sẽ tổ chức Hội nghị khách hàng và chính thức mở bán đợt cuối các căn hộ thuộc dự án QMS Top Tower tại đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội. Đây là quỹ căn cuối cùng được chủ đầu tư đưa ra thị trường, đồng thời là những sản phẩm đã hoàn thiện pháp lý với sổ đỏ, mang đến cơ hội sở hữu tài sản minh bạch, lâu dài cho khách hàng và nhà đầu tư.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ có pháp lý hoàn chỉnh tại khu vực phía Tây Hà Nội ngày càng khan hiếm, đợt mở bán cuối của QMS Top Tower được xem là cơ hội đáng chú ý đối với khách hàng đang tìm kiếm nơi an cư chất lượng hoặc một tài sản có giá trị tích lũy bền vững.

Tòa tháp 45 tầng trên trục Tố Hữu – tâm điểm kết nối của khu Tây Hà Nội

QMS Top Tower được xây dựng trên khu đất rộng 6.565,5 m², tọa lạc tại mặt đường Tố Hữu, một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối Hà Đông, Phường Đại Mỗ với trung tâm Thủ đô. Khu vực này nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm phát triển năng động nhất Hà Nội với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng sự hiện diện của nhiều khu đô thị, trung tâm thương mại, trường học và bệnh viện quy mô lớn.

Từ vị trí vàng của QMS TOP TOWER, một thế giới tiện ích đa dạng chỉ cách vài bước chân.

Tòa nhà QMS TOP TOWER với thiết kế độc đáo ngay giữa lòng Thủ đô

Dự án gồm tòa tháp cao 45 tầng với thiết kế hiện đại, từng nằm trong nhóm những công trình cao tầng nổi bật của Việt Nam khi hoàn thành. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các tuyến giao thông quan trọng như Vành đai 3, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Trần Phú cũng như hệ sinh thái tiện ích ngoại khu đa dạng.

Bên cạnh lợi thế vị trí, QMS Top Tower còn được đầu tư đồng bộ về chất lượng xây dựng với hệ thống kính hộp hai lớp cách âm, cách nhiệt, cửa chống cháy tiêu chuẩn, thang máy công nghệ hiện đại cùng nhiều hạng mục hoàn thiện cao cấp. Vị trí gần sông Nhuệ cũng giúp nhiều căn hộ sở hữu tầm nhìn thoáng rộng, gia tăng giá trị không gian sống và khả năng khai thác lâu dài.

Đợt mở bán cuối các căn hộ có sổ đỏ: Lựa chọn cho nhu cầu an cư và đầu tư

Theo kế hoạch, đợt mở bán ngày 06/06/2026 sẽ giới thiệu quỹ căn cuối cùng từ tầng 7 đến tầng 36 của QMS Top Tower. Đây là những căn hộ đã hoàn thiện pháp lý, được cấp sổ đỏ theo quy định hiện hành và đủ điều kiện để người nước ngoài sở hữu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Dự án cung cấp hệ căn hộ đa dạng với diện tích từ 67 m² đến 113,1 m², gồm các thiết kế từ 2 đến 3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Mỗi tầng được bố trí 16 căn hộ với thiết kế tối ưu công năng sử dụng, đón ánh sáng tự nhiên và bảo đảm sự thông thoáng cho không gian sống.

Một trong những lợi thế nổi bật của đợt mở bán lần này là yếu tố pháp lý đã hoàn thiện. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao sự minh bạch, căn hộ có sổ đỏ không chỉ giúp khách hàng an tâm khi sở hữu mà còn tạo thuận lợi cho các hoạt động chuyển nhượng, cho thuê hoặc sử dụng làm tài sản bảo đảm trong tương lai.

Bên cạnh đó, cư dân còn được thụ hưởng hệ thống tiện ích đặc trưng của dự án như khu sinh hoạt cộng đồng, dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp, không gian tâm linh Tây Phương Tam Thánh và đặc biệt là khu cà phê xoay 360 độ với tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

Bể bơi ngoài trời và không gian xanh của tòa nhà

Một số hình ảnh thuộc QMS Top Tower

Với vị trí chiến lược trên trục Tố Hữu, quy mô 45 tầng, hệ thống tiện ích đồng bộ cùng quỹ căn có sổ đỏ được mở bán trong đợt cuối, QMS Top Tower tiếp tục khẳng định sức hút đối với cả khách hàng có nhu cầu ở thực và nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản sở hữu lâu dài tại khu vực phía Tây Hà Nội.