Khi dữ liệu trở thành nền tảng mới của thị trường bất động sản

Meey Land Super App liên tiếp được ghi nhận tại Sao Khuê 2026 và Viet Nam I4 Impact Awards 2026, trong bối cảnh thị trường bất động sản cần nền tảng số tổ chức dữ liệu, kết nối công cụ và hỗ trợ quyết định giao dịch.

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2025 của Google, Temasek và Bain & Company, quy mô kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD trong năm 2025. Bất động sản là thị trường có nhu cầu lớn về dữ liệu và công cụ hỗ trợ ra quyết định.

Nhiều năm qua, bất động sản số hóa khá nhanh ở lớp tiếp cận khách hàng. Người mua có thể tìm thông tin qua website, ứng dụng, mạng xã hội hoặc nền tảng đăng tin. Nhà môi giới quen với quảng cáo trực tuyến, phần mềm quản lý khách hàng, bản đồ số và các kênh tương tác số. Tuy nhiên, nhiều công cụ chưa tạo nên một môi trường dữ liệu thống nhất. Thông tin về giá, quy hoạch, pháp lý, dự án, nguồn hàng và nhu cầu khách hàng vẫn phân tán.

Meey Land Super App được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026

Đến năm 2026, yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu bất động sản đã trở thành một nhiệm vụ quản lý cụ thể. Nghị định 357/2025/NĐ-CP quy định việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo hướng tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Điều này cho thấy minh bạch thị trường không chỉ nằm ở việc có thêm thông tin, mà còn ở khả năng chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu trên một nền tảng chung.

Khi thị trường cần nhiều hơn một ứng dụng đăng tin

Phần lớn ứng dụng bất động sản hiện nay thường giải quyết một nhu cầu cụ thể: đăng tin, tìm kiếm nhà đất, tra cứu bản đồ, quản lý khách hàng hoặc hỗ trợ bán hàng. Cách tiếp cận này phù hợp với giai đoạn đầu của chuyển đổi số.

Nhưng khi dữ liệu ngày càng lớn và giao dịch phức tạp hơn, công cụ rời rạc bắt đầu bộc lộ giới hạn. Người mua tìm được sản phẩm phù hợp nhưng vẫn thiếu thông tin quy hoạch. Môi giới có danh sách khách hàng nhưng khó kết nối với nguồn hàng và dữ liệu thị trường. Doanh nghiệp có nhiều chiến dịch bán hàng nhưng thiếu dữ liệu tập trung để tối ưu vận hành.

Vì vậy, xu hướng đáng chú ý của proptech không nằm ở số lượng ứng dụng, mà ở khả năng hình thành các lớp hạ tầng số có tính kết nối. Một nền tảng bất động sản có giá trị dài hạn cần đi xa hơn giao diện người dùng. Phía sau đó phải là dữ liệu, công cụ phân tích, khả năng tích hợp và năng lực phục vụ nhiều nhóm chủ thể.

Từ góc nhìn này, việc Meey Group phát triển giải pháp all-in-one thay cho sự rời rạc của các ứng dụng riêng lẻ cho thấy một hướng đi dài hạn. Doanh nghiệp xây dựng nhiều nền tảng phục vụ các điểm chạm khác nhau của thị trường, từ bản đồ số, quản lý khách hàng, thông tin dự án, định giá đến siêu ứng dụng bất động sản.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, cho rằng dữ liệu là nền tảng quan trọng của thị trường bất động sản số. “Meey Group không phát triển công nghệ theo hướng tạo ra các công cụ rời rạc, mà hướng tới một hệ sinh thái có khả năng kết nối dữ liệu, sản phẩm và nhu cầu thực tế của thị trường. Với bất động sản, giá trị của công nghệ nằm ở việc giúp các bên tiếp cận thông tin tốt hơn, ra quyết định có cơ sở hơn và vận hành hiệu quả hơn”, ông chia sẻ.

Dữ liệu là nền tảng của hệ sinh thái

Meey Land Super App được phát triển theo mô hình siêu ứng dụng dành riêng cho bất động sản, tích hợp nhiều công cụ trên cùng một nền tảng, từ tìm kiếm bất động sản, đăng tin, tham khảo quy hoạch, dự án, định giá đến các nhu cầu liên quan đến giao dịch.

Bất động sản có nhu cầu lớn về dữ liệu và công cụ hỗ trợ ra quyết định.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách các tiện ích được đặt trong cùng một môi trường sử dụng. Với người mua và nhà đầu tư, điều đó giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiều nguồn thông tin rời rạc. Với nhà môi giới, nền tảng hỗ trợ quản lý nguồn hàng, khách hàng và quy trình tư vấn. Với doanh nghiệp, hệ thống số tạo thêm công cụ cho tiếp thị, phân phối và quản trị dữ liệu.

Ở cấp độ hệ sinh thái, Meey Group còn phát triển nhiều sản phẩm khác như Meey Map, Meey CRM, Meey Atlas, Meey Project. Mỗi sản phẩm xử lý một phần của chuỗi giá trị bất động sản, phản ánh hướng tiếp cận: tổ chức lại dữ liệu và công cụ số cho thị trường vốn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, quan hệ và thông tin phân tán.

Từ toàn cảnh thị trường, Meey Land Super App và hệ sinh thái sản phẩm của Meey Group cho thấy hướng đi phù hợp với nhu cầu chuyển đổi số của bất động sản Việt Nam: phát triển công nghệ dựa trên dữ liệu, tính ứng dụng và khả năng giải quyết vấn đề thực tế của thị trường.

Hai giải thưởng, hai góc nhìn về giá trị sản phẩm

Việc Meey Land Super App liên tiếp được ghi nhận tại Sao Khuê 2026 và Viet Nam I4 Impact Awards 2026 có ý nghĩa vượt ra ngoài sự vinh danh.

Ở Sao Khuê 2026, Meey Land Super App được nhìn nhận từ khía cạnh một sản phẩm công nghệ có khả năng ứng dụng vào thực tế thị trường. Theo tiêu chí đánh giá của VINASA, giá trị của một giải pháp số không chỉ nằm ở công nghệ được sử dụng, mà còn ở việc sản phẩm giải quyết bài toán nào, phục vụ nhóm người dùng nào và có khả năng triển khai ra sao. Với Meey Land Super App, sự ghi nhận này gắn với hướng tiếp cận tích hợp nhiều công cụ bất động sản trên cùng một nền tảng, nhằm giảm sự phân mảnh trong quá trình tìm kiếm, tham khảo và xử lý thông tin giao dịch.

Còn tại Viet Nam I4 Impact Awards 2026, sản phẩm “Meey Land Super App” được vinh danh tại hạng mục Dịch vụ số xuất sắc – I4 Digital Service Innovation Award. Nếu Sao Khuê thiên về chất lượng, tính ứng dụng và năng lực triển khai của giải pháp công nghệ, Viet Nam I4 Impact Awards nhấn mạnh tác động đối với chuyển đổi số, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Chương trình hướng tới tôn vinh doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tạo ra giải pháp công nghệ mang lại tác động thực chất cho kinh tế số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.