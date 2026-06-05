Đô thị khoa học Bắc TPHCM kích hoạt làn sóng an cư của giới tinh hoa

Bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng trở thành Vùng đổi mới sáng tạo, Bắc TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến một cuộc cách mạng về nhân khẩu học. Sự hình thành của Đô thị khoa học công nghệ tại đây không chỉ thay đổi diện mạo kinh tế, mà còn đang tạo ra một lực hấp dẫn khổng lồ, kích hoạt làn sóng dịch chuyển an cư của giới tinh hoa trí thức.

Cuộc đại dịch chuyển của dòng vốn và lực lượng trí thức quốc tế

Trong nhiều năm qua, TP.HCM luôn là trung tâm thu hút nhân lực chất lượng cao của cả nước. Tuy nhiên, khi quỹ đất nội đô cạn kiệt, hạ tầng quá tải và mặt bằng giá bất động sản thiết lập những đỉnh cao mới, quy luật "ly tâm" đã tất yếu xảy ra. Dòng người và dòng vốn bắt đầu tìm kiếm những vùng đất mới có dư địa phát triển rộng mở hơn. Và khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, với hạt nhân là Phường Bình Dương và Phường Vĩnh Tân (trước là TP. Mới Bình Dương và TP. Tân Uyên), đang vươn lên trở thành điểm đến sáng giá nhất khi được quy hoạch trở thành Đô thị Khoa học - Công nghệ Bắc TP. Hồ Chí Minh.

Quy hoạch Đô thị Khoa học - Công nghệ Bắc TP. Hồ Chí Minh đang thu hút làn sóng chuyên gia

Khu vực này không còn là những khu công nghiệp sản xuất truyền thống. Thay vào đó, sự xuất hiện của các tập đoàn công nghệ, các nhà máy tỷ đô sử dụng năng lượng sạch và dây chuyền tự động hóa toàn diện như Lego, Pandora tại VSIP III hay các trung tâm R&D tại VSIP II… đã định hình lại hoàn toàn cơ cấu lao động.

Lực lượng lao động đổ về đây hiện nay là những chuyên gia nước ngoài, kỹ sư phần mềm, chuyên viên nghiên cứu và phát triển, cùng đội ngũ quản lý cấp cao từ các tập đoàn đa quốc gia. Làn sóng di dân mới này mang theo một mãnh lực tiêu dùng khổng lồ và kéo theo nhu cầu bức thiết về một không gian an cư, trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp.

Nhà ở chuyên gia: Khi quy hoạch và tiện nghi trở thành thước đo

Với mức thu nhập vượt trội và tư duy toàn cầu, tầng lớp trí thức tinh hoa và chuyên gia quốc tế có tiêu chuẩn lựa chọn nơi an cư vô cùng khắt khe.

Thứ nhất, yếu tố an ninh và sự đồng bộ luôn được đặt lên hàng đầu. Thứ hai, do tính chất công việc cường độ cao, giới chuyên gia luôn ưu tiên những nơi có tiện ích nội khu và lân cận đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ thương mại… để không cần phải di chuyển quá xa.

Khan hiếm các dự án được quy hoạch bài bản đồng bộ, đầy đủ tiện ích phục vụ giới chuyên gia

Tuy nhiên, bức tranh thực tế tại khu vực VSIP II và VSIP III lại đang cho thấy một sự lệch pha cung - cầu nghiêm trọng. Mặc dù lượng chuyên gia đã lên tới con số hàng chục nghìn người, nhưng ngoài khu vực trung tâm hành chính cũ, vẫn rất còn thiếu vắng hệ thống dịch vụ thương mại bài bản xung quanh để phục vụ cư dân.

Sun Casa Square - Điểm đến an cư dành cho giới chuyên gia

Đón đầu làn sóng chuyên gia, những dự án được quy hoạch bài bản, đáp ứng bộ tiêu chuẩn sống cao cấp như Sun Casa Square đang trở thành "thỏi nam châm" thu hút cả người mua ở thực lẫn giới đầu tư sành sỏi.

Nhìn trên bản đồ quy hoạch, có thể khẳng định Sun Casa Square là quỹ nhà ở hiếm hoi nằm ngay cửa ngõ KCN VSIP II, VSIP III sở hữu một hệ sinh thái đô thị mang DNA Singapore.

Khách thuê và chủ sở hữu tại đây được đặc quyền thừa hưởng một môi trường sống đã được thực chứng: quy hoạch đồng bộ, mảng xanh phủ kín, cùng tổ hợp tiện ích The Sun Sports Center, The Sun Park, The Container Night Market… quy mô bậc nhất khu vực. Dự án được vận hành quản lý bởi Savills và Quản lý an ninh bởi đội ngũ VSIP FMS từ VSIP giúp nâng cao chất lượng sống và đảm bảo an ninh, an toàn cho cư dân.

Sun Casa Square với thiết kế đa năng kết hợp giữa kinh doanh và giúp tối ưu khả năng khai thác

Sức hút của dự án còn đến từ thiết kế đa công năng, giúp tối ưu khả năng khai thác không gian. Tầng trệt với chiều cao trần lên đến 3,8m, rất phù hợp để trở thành các chuỗi F&B, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini – phục vụ trực tiếp nhu cầu mua sắm, giải trí tại chỗ cho cư dân. Trong khi đó, các tầng trên tách biệt lại là không gian lý tưởng để cho chuyên gia thuê lưu trú hoặc trở thành không gian sống tĩnh tại, riêng tư cho gia chủ.

Hơn thế nữa, sức sống sầm uất hiện hữu từ khu đô thị Sun Casa Central kế cận với tỷ lệ lấp đầy hơn 60% chính là minh chứng đắt giá nhất cho chất lượng sống tại Sun Casa Square. Những chuyên gia quốc tế khi dọn về đây sẽ ngay lập tức được gia nhập vào một cộng đồng tinh hoa, đồng điệu về văn hóa và tri thức.

Bảo chứng vững chắc từ tầm vóc chiến lược VSIP 2.0

Khẳng định thêm uy tín của nhà phát triển bất động sản hàng đầu, ngày 29/05/2026 vừa qua tại Singapore, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam – Singapore, Tập đoàn VSIP đã chính thức nhận chứng nhận đầu tư 5 dự án mới tại Hải Phòng, Hà Nam, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, TP.HCM, nâng tổng quy mô lên 26 dự án toàn quốc. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình mang tên chiến lược VSIP 2.0 – tập trung phát triển các hệ sinh thái Công nghiệp sinh thái, Đô thị – Dịch vụ và Công nghệ cao.

Với những lợi thế về vị trí, quy hoạch, cư dân hiện hữu, và bảo chứng thương hiệu từ VSIP, có thể thấy Sun Casa Square đang một mình nắm giữ thị phần phục vụ tầng lớp tinh hoa tại thủ phủ công nghiệp Bắc Thành Phố Hồ Chí Minh. Dưới góc nhìn đầu tư, việc sở hữu shophouse tại đây đồng nghĩa với việc nắm giữ một cỗ máy in tiền bền vững, khai thác tối đa dòng tiền cho thuê giá cao từ giới chuyên gia và đón đầu dư địa tăng giá vượt trội khi Đô thị khoa học công nghệ chính thức đi vào quỹ đạo bùng nổ.

- Dự án Sun Casa Square

- Địa chỉ: Phường Vĩnh Tân - TP. HCM

- Website: www.suncasasquare.vn

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