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Đồng Nai mở 'luồng xanh', cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục NƠXH

Văn Quân

TPO - UBND TP.Đồng Nai đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án nhà ở xã hội (NƠXH), đồng thời đặt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong nhà ở xã hội.

UBND TP.Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển NƠXH theo hướng minh bạch, bền vững, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân.

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Nhà ở xã hội sẽ được ưu tiên trong cải cách hành chính

Theo đó, yêu cầu rà soát toàn diện quỹ đất, đồng thời điều chỉnh quy hoạch đô thị, nông thôn và Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030. Trên cơ sở đó, xây dựng danh mục các dự án, khu đất đủ điều kiện phát triển NƠXH, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển NƠXH theo hướng minh bạch, bền vững, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân.

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Đồng Nai đặt mục tiêu TP cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng NƠXH

Rà soát toàn diện quỹ đất, đồng thời điều chỉnh quy hoạch đô thị, nông thôn và Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030. Trên cơ sở đó, xây dựng danh mục các dự án, khu đất đủ điều kiện phát triển NƠXH, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Đối với công tác quy hoạch, thành phố yêu cầu đưa đầy đủ chỉ tiêu phát triển NƠXH vào quy hoạch và kế hoạch phát triển của từng địa phương, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm tạo lập quỹ đất sạch phục vụ phát triển NƠXH.

UBND TP.Đồng Nai yêu cầu áp dụng cơ chế “luồng xanh”, “làn ưu tiên” đối với các dự án NƠXH. Theo đó, các cơ quan chức năng phải chủ động hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy trình rút gọn, bảo đảm rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Mục tiêu được thành phố đặt ra là cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng NƠXH so với quy định hiện hành, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư, sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Bên cạnh việc thúc đẩy tiến độ dự án, TP.Đồng Nai cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản như đầu cơ, môi giới trái phép, thao túng giá hoặc cung cấp thông tin sai lệch về thị trường.

Thành phố đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, công khai thông tin thị trường bất động sản nhằm nâng cao tính minh bạch, góp phần phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh và bền vững.

Văn Quân
#Nhà ở xã hội #Đồng Nai #Đặc thù

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