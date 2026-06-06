Tây Ninh ưu tiên 52 KCN: Cơ hội cho mô hình đô thị phục vụ chuyên gia

Tây Ninh vừa công bố danh mục 83 dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026–2030, trong đó có 52 khu công nghiệp (KCN) được xác định là động lực tăng trưởng của địa phương trong những năm tới. Điều này lại đặt ra một bài toán lớn về quy hoạch đô thị, nhà ở cho chuyên gia, người lao động – hạt nhân cốt lõi thúc đẩy phát triển kinh tế công nghiệp xanh.

Công nghiệp – hạ tầng – đô thị - nhà ở - dịch vụ, chiến lược bền vững

Đáng chú ý, 52 KCN này được quy hoạch theo các hành lang kinh tế và trục động lực chiến lược gắn với Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, cao tốc Bắc Nam phía Tây và tuyến vành đai Bàu Bàng – Mộc Bài.

Định hướng chỉ rõ, Tây Ninh định hướng thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch, logistics, năng lượng tái tạo và phát triển các KCN sinh thái, thân thiện môi trường. Đặc biệt, công nghiệp được quy hoạch song hành cùng đô thị hóa, thương mại và dịch vụ, hướng tới hình thành các cực tăng trưởng mới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có quy mô từ 90 đến 1.000 ha.

Song song với phát triển công nghiệp, địa phương cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 236 triệu m² sàn nhà ở, diện tích nhà ở bình quân 33 m²/người và phát triển khoảng 5,4 triệu m² sàn nhà ở xã hội, tương đương gần 90.000 căn hộ.

Quỹ đất ở toàn tỉnh được quy hoạch lên tới 69.511 ha, trong đó hơn 13.700 ha đất đô thị tập trung tại các cực tăng trưởng như Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Trảng Bàng và TP. Tây Ninh.

Đáng chú ý, nhà ở được định hướng phát triển theo mô hình “Đô thị – Dịch vụ – Công nghiệp”, bảo đảm sự đồng bộ giữa nơi ở, việc làm và hệ thống tiện ích xã hội. Điều này cho thấy Tây Ninh đang chuẩn bị đồng thời cả hạ tầng sản xuất và hạ tầng dân cư cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Đức Hòa: tâm điểm đón làn sóng chuyên gia và lao động chất lượng cao

Trong bức tranh phát triển đó, Đức Hòa – Hậu Nghĩa đang nổi lên như một trong những khu vực hưởng lợi trực tiếp từ quá trình mở rộng công nghiệp, đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị.

Nằm ở cửa ngõ kết nối TP.HCM với Tây Ninh và các tỉnh Tây Nam Bộ, khu vực này sở hữu lợi thế đặc biệt khi vừa tiếp giáp TP.HCM vừa là trung tâm công nghiệp lớn của địa phương. Trước khi sáp nhập, Đức Hòa đóng góp khoảng 70% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Long An (cũ).

Đức Hoà - Trung tâm Logistics cấp vùng", Cửa ngõ trung chuyển hàng hóa quốc tế

Theo thống kê, Đức Hoà hiện có 12 KCN đã thành lập, diện tích lên đến 4.725 ha với nhiều KCN có diện tích “khủng”: Đức Hòa 1.291 ha, Tân Đức 545 ha, Hựu Thạnh 524 ha và Lộc Giang 466 ha thường cần từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn lao động khi lấp đầy. Số lượng KCN đang hoạt động chiếm 50% so với toàn tỉnh, với tỷ lệ lấp đầy đến 82%.

Song hành với đó là hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài cùng định hướng phát triển trung tâm hành chính mới của tỉnh.

Sự cộng hưởng giữa công nghiệp, hạ tầng và đô thị hóa đang từng bước hình thành một cộng đồng dân cư mới với nhu cầu ngày càng cao về môi trường sống, giáo dục, y tế, thương mại và các tiện ích phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Khi công nghiệp tiếp tục mở rộng và tỷ lệ lấp đầy gia tăng, nhu cầu về các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ cũng ngày càng rõ nét.

The Win City và bài toán nhà ở cho cộng đồng chuyên gia

Nằm trên mặt tiền Trần Văn Giàu, cửa ngõ kết nối TP.HCM với Đức Hòa – Hậu Nghĩa, The Win City được phát triển theo mô hình đại đô thị tích hợp quy mô hơn 13 ha với gần 6.000 căn hộ.

Dự án sở hữu lợi thế khi nằm giữa khu vực tập trung nhiều KCN hiện hữu, đồng thời hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng liên vùng đang được đầu tư mạnh mẽ.

Theo ông Trần Thế Anh – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Thắng Lợi Homes, nhóm khách hàng chuyên gia hiện nay ưu tiên những dự án có pháp lý rõ ràng, môi trường sống an toàn, tiện ích đầy đủ và khả năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài.

“Ngoài giá trị đầu tư, khách hàng ngày càng quan tâm đến chất lượng môi trường sống, cộng đồng cư dân và hệ tiện ích phục vụ nhu cầu hàng ngày. Đặc biệt, nhóm chuyên gia trẻ và các gia đình đang làm việc tại các KCN có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm vừa tầm tài chính nhưng vẫn bảo đảm chất lượng sống”, ông nhận định.

Nếu quy hoạch mới của Tây Ninh hướng tới mô hình phát triển “Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ”, thì các khu đô thị tích hợp như The Win City được xem là một phần của hệ sinh thái đó, nơi cư dân có thể sinh sống, học tập, làm việc và tận hưởng các tiện ích trong cùng một không gian.

Tiếp nối giai đoạn phát triển của dự án, chủ đầu tư giới thiệu Victory Hermes – tòa tháp thuộc phân khu Victory Heights với 447 sản phẩm. Dự án cung cấp đa dạng loại hình căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích từ 35–88 m², hướng đến nhóm chuyên gia, kỹ sư, quản lý và các gia đình trẻ đang làm việc tại khu vực Đức Hòa – Hậu Nghĩa.

Theo công bố từ chủ đầu tư, các căn hộ Victory Hermes có giá khoảng 1,5 tỷ đồng/căn. Đây được xem là mức giá phù hợp với khả năng sở hữu của nhiều chuyên gia trẻ, cán bộ quản lý và lực lượng lao động chất lượng cao đang có nhu cầu an cư lâu dài gần nơi làm việc.

Tháp Hoàng Hậu – Victory Hermes vừa ra mắt, định hình phong cách sống, cộng đồng kết nối thịnh vượng.

Bên cạnh hệ tiện ích như Win Edu, Win Mec, Win Mark, Victory Central Park rộng 5.500 m² và hồ bơi Olympic Maximus Pool dài 50 m, Victory Hermes còn giới thiệu dòng căn hộ 3 phòng ngủ Dual Living với thiết kế hai chìa khóa riêng biệt.

Mô hình này cho phép gia chủ linh hoạt bố trí không gian ở, làm việc hoặc khai thác cho thuê độc lập trong cùng một căn hộ. Theo đại diện Thắng Lợi Homes, đây là loại hình sản phẩm đang nhận được sự quan tâm của nhóm chuyên gia nước ngoài, quản lý cấp trung cũng như các gia đình đa thế hệ nhờ khả năng tối ưu công năng sử dụng, vừa bảo đảm tính riêng tư vừa duy trì sự kết nối giữa các thành viên.

Trong bối cảnh Tây Ninh đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững, những mô hình đô thị tích hợp có khả năng phục vụ cộng đồng chuyên gia, kỹ sư và người lao động chất lượng cao được kỳ vọng sẽ trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái phát triển mới của khu vực.