Tour hot mùa hè 2026: Trải nghiệm “Thiên đường hoang sơ” cùng hải trình “The Beauty of Vân Đồn”

Du thuyền 5 sao, ẩm thực cao cấp, thư giãn trên đảo riêng tư giữa biển xanh, cát trắng, nắng vàng và tận hưởng chất “thiên đường hoang sơ” đặc trưng của vịnh Bái Tử Long kỳ bí… là những trải nghiệm đang chờ đón du khách trên hải trình “The Beauty of Vân Đồn” hè 2026.

Hải trình “The Beauty of Vân Đồn” xuất phát từ Bến cảng quốc tế Ao Tiên. Ảnh – Everland Group.

Ba hải trình, một kỳ nghỉ như mơ

Đặc khu Vân Đồn và vịnh Bái Tử Long đang trở thành điểm đến mới đầy mê hoặc đối với du khách trong và ngoài nước. Không chỉ hạ tầng du lịch ngày một hoàn thiện với những cơ sở lưu trú 5 sao tuyệt đẹp bên vịnh biển, dịch vụ giải trí, ẩm thực phong phú, giá cả hợp lý, mùa hè này du khách đến Vân Đồn còn được trải nghiệm một hải trình đặc biệt trên du thuyền 5 sao Crystal Holidays Cruise mang tên “The Beauty of Vân Đồn”.

Xuất phát hàng ngày từ Cảng quốc tế Ao Tiên, du khách có 3 lựa chọn tương ứng với 3 hải trình khám phá những điểm đến đặc sắc trên vịnh Bái Tử Long – vùng vịnh được Tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ) bình chọn trong Top 7 kỳ quan bậc nhất Đông Nam Á.

Hải trình 1 từ Bến cảng quốc tế Ao Tiên du khách sẽ lên du thuyền để tới đảo Tây Hoi. Chỉ cách bến cảng chừng 30 phút bằng du thuyền rong ruổi trên sóng nước, đảo Tây Hoi hiện lên tuyệt đẹp với bãi biển riêng, làn nước trong xanh và không gian thư thái giữa thiên nhiên. Tại đây, du khách có thể tắm biển, chèo kayak, SUP hoặc tham gia các hoạt động thể thao bãi biển. Từ đảo Tây Hoi, du khách tiếp tục hải trình ghé thăm Hòn Mèo May Mắn ngộ nghĩnh, khám phá vẻ đẹp yên bình của đảo Bản Sen - nơi nổi tiếng với các vườn quế thơm nồng và cuộc sống dân dã, chiêm ngưỡng vẻ độc đáo của hang Nhà Trò – một kỳ quan địa chất giữa lòng vịnh Bái Tử Long. Đặc biệt, tại đây du khách như được chạm vào chiều sâu văn hóa bản địa qua những truyền thuyết dân gian nhuốm màu huyền bí, được lưu truyền qua lời kể mộc mạc của người dân địa phương.

Hải trình 2 đưa du khách khám phá hang động Phất Cờ. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ và kỳ ảo, hang động Phất Cờ còn nằm giữa không gian văn hóa - lịch sử đặc sắc của vịnh Bái Tử Long, nơi lưu dấu bước chân người Việt cổ từ hàng nghìn năm trước và vọng lại hào khí của thương cảng Vân Đồn trứ danh một thời. Du khách được chiêm ngưỡng Hòn Đũa, Hòn Đá Đen, trải nghiệm đời sống ngư dân tại làng chài Cống Lão Vọng, tham quan khu nuôi trai lấy ngọc và khám phá đảo Minh Châu – “thiên đường cát trắng” của Quảng Ninh với những bãi biển nguyên sơ và hải sản tươi ngon đậm vị biển khơi. Du khách có cơ hội cảm nhận sự chân thành, mến khách và nét đẹp bình dị trong đời sống của những ngư dân miền biển.

Mỗi hải trình đều có một vẻ đặc sắc riêng, mang lại cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ. Ảnh – Everland Group.

Trong khi đó, hải trình 3 dành cho những du khách yêu thích khám phá thiên nhiên với điểm nhấn là hang Cái Đé và hang Cái Lim – hai tuyệt tác địa chất còn ít dấu chân du khách. Những khối nhũ đá và kiến tạo tự nhiên độc đáo tạo nên một không gian kỳ ảo giữa lòng vịnh Bái Tử Long.

Không chỉ đưa du khách khám phá vẻ đẹp của vịnh Bái Tử Long, cả ba hải trình còn mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao giữa biển khơi. Trên du thuyền, du khách có thể thư giãn tại bể bơi Jacuzzi, ngắm cảnh từ sundeck và thưởng thức các thực đơn buffet, À La Carte được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, tạo nên một hành trình đáng nhớ giữa biển trời Đông Bắc.

The Beauty of Vân Đồn – Hải trình đánh thức viên ngọc Bái Tử Long

Du thuyền Crystal Holidays Cruise tựa như những cánh thiên nga trắng thanh thoát dẫn lối du khách đến với hải trình khám phá viên ngọc xanh của vịnh Bái Tử Long, vốn từ lâu đã rất nổi tiếng về vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ và bí ẩn với huyền thoại Thương cảng Vân Đồn - trung tâm giao thương lớn và quan trọng bậc nhất của Việt Nam từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 18.

Du thuyền Crystal Holidays Cruise đưa du khách khám phá Vịnh Bái Tử Long – viên ngọc xanh còn lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ. Ảnh – Everland Group.

Được khai thác bởi Tập đoàn Everland, chủ đầu tư Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, Crystal Holidays Cruise sở hữu thiết kế hiện đại, tinh tế và hài hòa với cảnh quan biển đảo. Không gian ba tầng rộng rãi, nội thất sang trọng cùng những ô cửa kính lớn mở ra tầm nhìn bao quát giúp du khách dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Vịnh Bái Tử Long trong suốt hải trình. Giữa nhịp sóng êm đềm và khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt, mỗi chuyến hải trình trở thành một trải nghiệm thư thái, nơi con người được kết nối gần hơn với biển trời và những giá trị nguyên bản của thiên nhiên.

Đặc biệt, mối du thuyền Crystal Holidays Cruise đều được trang bị đầy đủ hệ thống an toàn và phương tiện cứu sinh đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn hàng hải và an toàn hành khách trong suốt hành trình. Đồng hành cùng du khách là đội ngũ hướng dẫn viên bản địa giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và am hiểu sâu sắc về điểm đến. Không chỉ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ thông tin, họ còn góp phần làm phong phú hải trình thông qua những chia sẻ chân thực về lịch sử, văn hóa địa phương và đời sống của cộng đồng ngư dân vùng biển.

Theo đại diện của Tập đoàn Everland, sau 01 năm khai trương hải trình “The Beauty of Vân Đồn” trên các du thuyền Crystal Holidays Cruise, chủ đầu tư đã đón nhận những phản hồi rất tích cực từ du khách. Thành công bước đầu của hải trình “The Beauty of Vân Đồn” đã khẳng định hướng đi đúng trong chiến lược đầu tư du lịch biển đảo, là cú huých thay đổi diện mạo du lịch Vân Đồn, góp phần thực hiện mục tiêu đón 21 triệu lượt khách du lịch của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2025 và hướng đến mục tiêu 22 triệu lượt khách trong năm 2026.

Với chi phí hợp lý, chỉ hơn 1 triệu đồng/du khách cho hải trình 5 tiếng khám phá vịnh Bái Tử Long và thưởng thức ẩm thực trên du thuyền Crystal Holidays Cruise, “The Beauty of Vân Đồn” được kỳ vọng sẽ là tour du lịch hot nhất mùa hè năm nay tại đặc khu Vân Đồn và vịnh Bái Tử Long.