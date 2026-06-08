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Giải trí

Nam diễn viên qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 46

Minh Vũ

TPO - Nam diễn viên Phó Tử Thuần qua đời đột ngột khiến đội ngũ bác sĩ và người nhà không kịp trở tay.

Ngày 7/6, trang ET Today đưa tin nam diễn viên nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) Phó Tử Thuần qua đời ở tuổi 46, nguyên nhân ban đầu được dự đoán là các biến chứng của bệnh ung thư máu cấp tính.

Theo truyền thông Đài Loan, trước khi qua đời vì bạo bệnh, Phó Tử Thuần không hề có dấu hiệu suy yếu. Thời gian gần đây do mẹ qua đời, nam diễn viên phải chăm lo công việc gia đình nên cân nặng sụt giảm. Cuối tháng 5, nam diễn viên còn đi du lịch nghỉ dưỡng tại Bali, Indonesia với vợ.

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Phó Tử Thuần đột ngột qua đời ở tuổi 46, trước đó anh không có dấu hiệu bị bệnh.

Theo công ty quản lý, nam diễn viên đột nhiên mất đi mạch đập và ngừng hô hấp, rơi vào tình trạng nguy kịch tại nhà. Khi được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng do bệnh tình quá nguy hiểm, anh đã không qua khỏi.

Thông tin Phó Tử Thuần qua đời khiến truyền thông và công chúng bàng hoàng. Ngày 3/6, nam nghệ sĩ vẫn đăng bài quảng bá cho chương trình truyền hình mà mình tham gia và không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào. Ngoài ra, anh cũng dự định tham gia một bộ phim mới sau thời gian nghỉ ngơi.

Phó Tử Thuần sinh năm 1980, nổi tiếng ở nhiều nước châu Á nhờ bộ phim ăn khách một thời mang tên Tình đầu khó phai. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm gây tiếng vang khác như Nhật ký tân binh, Anh hùng liêm chính... Phó Tử Thuần có ngoại hình chính trực nam tính, tạo sự tin cậy cho người xem vì vậy thường được giao nam chính trong các phim truyền hình dài tập. Trong sự nghiệp kéo dài 20 năm, nam diễn viên ít vướng scandal nên nhận được sự yêu mến của công đảo khán giả và có vị thế vững chắc của mình ở làng phim Đài Loan (Trung Quốc).

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Phó Tử Thuần là diễn viên nổi tiếng, quen mặt với khán giả yêu thích phim Đài Loan.

Sự việc Phó Tử Thuần qua đời đột ngột gây sốc cho khán giả xứ Đài. Trước đó, nữ diễn viên nổi tiếng Từ Hy Viên cũng không qua khỏi vì bạo bệnh khi đang tận hưởng chuyến du lịch với gia đình tại Nhật Bản. Diễn biến bệnh quá nhanh khiến gia đình Từ Hy Viên không phản ứng kịp đã cướp đi sinh mạng của ngôi sao Vườn sao băng khiến hàng triệu người hâm mộ tiếc nuối đau lòng.

Minh Vũ
#Nhật ký tân binh #Anh hùng liêm chính #Phó Tử Thuần #sao Trung Quốc

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