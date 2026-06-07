Sạt lở nhiều khu vực ở Cần Thơ

TPO - Cần Thơ tiếp tục ghi nhận hàng chục điểm sạt lở mới, dọc các tuyến kênh lớn, đường thủy huyết mạch. Việc xử lý dứt điểm các 'điểm nóng' sạt lở đang gặp nhiều khó khăn.

UBND phường Ô Môn (Cần Thơ) cho biết, rạng sáng 6/6, trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở bờ sông, với chiều dài khoảng 30m, ảnh hưởng đến 2 hộ dân, trong đó 1 căn nhà đã bị sạt lở xuống sông. Rất may không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ sạt lở sáng 6/6 tại phường Ô Môn.

Nhận tin báo, lãnh đạo địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp ứng phó. Các lực lượng đã khoanh vùng nguy hiểm, hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Địa phương cũng tăng cường theo dõi diễn biến tại khu vực sạt lở, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực để đảm bảo an toàn cho người dân.

Được biết, chỉ ít ngày trước đó, lãnh đạo phường Ô Môn đã kiểm tra, nắm tình hình một số điểm trên địa bàn. Trước mắt, địa phương vận động, hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Trong đó có vị trí sạt lở tại Thới Thạnh A, đoạn sạt lở dài khoảng 65m, sâu vào bờ từ 2 - 2,5m.

Trong 5 tháng đầu năm nay, Cần Thơ tiếp tục ghi nhận gần 60 điểm sạt lở mới, tập trung dọc theo các tuyến kênh lớn, đường thủy huyết mạch như sông Ô Môn, Bình Thủy, Trà Nóc, Nàng Mau, Rạch Mọp…

Điển hình như vụ sạt lở xảy ra ngày 23/5, tại khu vực cống Bà Xẩm, xã Đại Ngãi, làm một đoạn bờ sông dài khoảng 20m, sâu vào bờ 2m bị cuốn trôi hoàn toàn. Hay vụ sạt lở xảy ra ngày 18/5, kéo sụp một đoạn đường bê tông dài khoảng 30m, rộng 4m ven sông Bến Bạ, phường Hưng Phú.

Trước diễn biến phức tạp của sạt lở, Cần Thơ đang huy động mọi nguồn lực để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, với một số vị trí đã ban hành tình huống khẩn cấp để kịp thời áp dụng biện pháp ứng phó.

Tuy nhiên, việc xử lý dứt điểm các điểm nóng sạt lở hiện đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí. Như tại xã Nhơn Mỹ, địa phương mới khắc phục được 27/69 điểm, còn lại 42 điểm chưa thể xử lý vì thiếu vốn.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ, với những điểm xung yếu, trước mắt và lâu dài vẫn phải xây dựng hệ thống kè kiên cố.

Ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, sạt lở diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, việc di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm về sạt lở gặp khó do tập quán sinh sống lâu đời gắn liền với sông nước của người dân. Cần Thơ cũng thiếu quỹ đất tái định cư phù hợp cho các hộ nghèo dựng nhà tạm ven sông không có quyền sử dụng đất hợp pháp.

Cũng theo ông Hùng, Thành phố cũng đối mặt với bài toán khan hiếm vật liệu san lấp, khi trữ lượng cát lòng sông đang dần cạn kiệt. Trong khi nguồn cát biển dồi dào lại chưa có quy chuẩn kỹ thuật cụ thể để áp dụng tại vùng nước ngọt, nhằm tránh nhiễm mặn thổ nhưỡng.

Lực lượng địa phương hỗ trợ khắc phục sạt lở tại phường Ô Môn sáng 6/6 (ảnh địa phương cung cấp).

Cần Thơ ghi nhận hàng chục điểm sạt lở mới trong những tháng đầu năm nay.