300 cán bộ, chiến sĩ được huy động ‘giải cứu’ tiến độ trường nội trú vùng biên Quảng Trị

TPO - Trước nguy cơ chậm tiến độ các công trình trường phổ thông dân tộc nội trú tại khu vực biên giới, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã huy động 300 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị tham gia hỗ trợ thi công, quyết tâm đưa công trình về đích trước năm học mới.

Huy động lực lượng lớn hỗ trợ công trường

Những ngày đầu tháng 6, tại các công trường xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS ở các xã Hướng Phùng, Thượng Trạch và Dân Hóa, không khí thi công diễn ra khẩn trương hơn bao giờ hết. Bên cạnh lực lượng công nhân xây dựng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, dân quân tự vệ và bộ đội biên phòng đang ngày đêm bám công trường để hỗ trợ thi công.

Sự xuất hiện của lực lượng quân đội, các công trường không khí thi công nhộn nhịp hơn hẳn.

Theo Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, các công trình trường học vùng biên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn, thời gian thi công gấp rút trong khi điều kiện địa hình miền núi phức tạp, nhiều hạng mục đứng trước áp lực tiến độ nếu không được tăng cường nhân lực hỗ trợ.

Trước thực tế đó, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã điều động 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Bộ binh 996, Trung đoàn Bộ binh 842, lực lượng dân quân tự vệ cùng phương tiện, trang thiết bị tham gia hỗ trợ thi công tại ba công trình trọng điểm.

Tại các công trường, lực lượng quân đội phối hợp với đơn vị thi công thực hiện nhiều phần việc như san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu xây dựng, đào đắp nền móng, hỗ trợ đổ bê tông và thi công các hạng mục phụ trợ. Nhiều tổ công tác được bố trí làm việc liên tục từ sáng đến đêm nhằm rút ngắn thời gian thi công.

Lực lượng quân đội đảm nhiệm nhiều phần việc tại công trường.

Khi màn đêm buông xuống trên công trường Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Thượng Trạch, ánh đèn vẫn sáng rực. Sau giờ cơm tối, các chiến sĩ nhanh chóng trở lại vị trí làm việc. Người khuân vác vật liệu, người vận chuyển cát đá, người hỗ trợ các tổ xây dựng. Nhịp độ lao động được duy trì xuyên đêm để tận dụng tối đa thời gian.

Hạ sĩ Nguyễn Trương Đan Huy - chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 996, cho biết, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã cơ động đến địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương và nhà thầu để triển khai các phần việc được giao với mục tiêu góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình.

Quyết tâm hoàn thành trước năm học mới

Không chỉ lực lượng quân sự, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới cũng được huy động tham gia hỗ trợ. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhà thầu thi công nhằm bổ sung nguồn nhân lực trong giai đoạn cao điểm.

Những người lính thay vì cầm súng họ cầm bay, cầm xoa để xây trường cho các em nhỏ vùng biên.

Tại công trường, hình ảnh những người lính đẩy xe cát, khuân từng bao xi măng hay cùng công nhân đổ bê tông đã trở nên quen thuộc. Dù thời tiết miền núi nắng nóng hay những cơn mưa bất chợt xuất hiện, các lực lượng vẫn duy trì cường độ làm việc cao với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Trung tá Hoàng Xuân Hải - Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 996, cho biết đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Đối với nhiều cán bộ, chiến sĩ, việc tham gia xây dựng trường học vùng biên không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi những ngôi trường đang được dựng xây hôm nay sẽ trở thành nơi học tập, sinh hoạt của hàng trăm học sinh dân tộc thiểu số trong nhiều năm tới.

Những người lính tham gia hầu hết các công đoạn ở công trường và tranh thủ làm ngày, làm đêm.

Theo kế hoạch, lực lượng hỗ trợ của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục bám công trường đến hết tháng 7. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành các hạng mục trọng yếu, đưa các trường học vào sử dụng trước thời điểm khai giảng năm học mới.

Trong điều kiện vùng biên còn nhiều khó khăn, việc huy động 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công không chỉ giúp tháo gỡ áp lực tiến độ cho các công trình mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp giáo dục địa phương.

Những ngày công lao động của người lính hôm nay đang góp phần tạo dựng những mái trường khang trang cho học sinh vùng cao, đồng thời tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân nơi biên giới.

Theo kế hoạch, lực lượng hỗ trợ của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục bám công trường đến hết tháng 7.

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