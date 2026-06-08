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Phát hiện máy móc nghi phục vụ khai thác vàng tại khu đất của cán bộ công an xã

Huỳnh Thủy

TPO - Lực lượng chức năng xã Sông Hinh (Đắk Lắk) vừa phát hiện nhiều máy móc, thiết bị nghi phục vụ khai thác, chế biến vàng tại khu đất của một cán bộ công an xã.

Ngày 8/6, ông Nguyễn Chí Hiền - Chủ tịch UBND xã Sông Hinh (Đắk Lắk) xác nhận, đã giao Công an xã điều tra vụ nghi khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

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Hiện trường vụ nghi khai thác vàng trái phép tại xã Sông Hinh.

Trước đó, tối 6/6, lực lượng chức năng xã Sông Hinh tiến hành kiểm tra đột xuất tại một khu đất trong vườn nhà ông N.Đ.H. (buôn Ly, xã Sông Hinh), phát hiện các vật dụng máy móc, thiết bị nghi dùng để khai thác, chế biến vàng.

Đáng chú ý, ông H. đang là cán bộ Công an xã Sông Hinh. Ngay khi phát hiện sự việc, lãnh đạo UBND xã Sông Hinh đã giao cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc.

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Lực lượng chức năng tịch thu các dụng cụ máy móc nghi phục vụ khai vàng.

Ông Nguyễn Chí Hiền thông tin thêm, từ tháng 4, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người từ địa phương khác đến thuê đất trong vườn mía tại buôn Ly, dựng lán trại, đưa máy móc vào đào bới đất, nghi để khai thác vàng trái phép.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, nhóm người này nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cất giấu máy móc và xóa dấu vết hoạt động. Dù vậy, tại hiện trường vẫn còn nhiều thiết bị như máy phát điện, máy cưa, máy đục và ống nước.

Sau đó, UBND xã Sông Hinh đã thông báo tìm chủ sở hữu số tang vật trên nhưng không có người đến nhận. Ngày 2/6 UBND xã Sông Hinh đã xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với ông K.S.Y.B. (SN 1973, trú buôn Ly, xã Sông Hinh) - chủ khu đất cho nhóm người trên thuê - về hành vi làm thay đổi lớp đất mặt sản xuất nông nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND xã Sông Hinh, thời gian qua địa phương thường xuyên kiểm tra, truy quét các trường hợp người từ nơi khác đến dựng lán trại, đào hầm, đào đất để khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Huỳnh Thủy
#Khai thác vàng #Đắk Lắk #vườn mía #công an xã #điều tra

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