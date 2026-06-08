Hà Nội là đối tác lý tưởng để tiêu thụ nông sản Cần Thơ

Hà Nội với thị trường tiêu thụ gần 9 triệu dân, hệ thống phân phối, bán lẻ, siêu thị, chợ đầu mối phong phú, sẽ là đối tác lý tưởng để tiêu thụ nông sản Cần Thơ.

Chiều 8/6, TP. Hà Nội và TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai địa phương.

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - cho biết, Cần Thơ đang tập trung xây dựng và phát huy vai trò là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Do đó, việc tăng cường hợp tác với Hà Nội sẽ có ý nghĩa với sự phát triển của hai địa phương, góp phần thúc đẩy liên kết, bổ trợ lẫn nhau giữa vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng ĐBSCL.

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ông Trần Đức Thắng - Bí thư Thành ủy Hà Nội - đánh giá, hội nghị mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, để cùng tìm lời giải cho một yêu cầu lớn hơn: Làm sao để kết nối hiệu quả hơn các động lực phát triển của đất nước?

Theo ông Thắng, Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, tài chính, thương mại dịch vụ... Cần Thơ là trung tâm động lực của ĐBSCL, trung tâm logistics, chế biến nông sản thủy sản, cửa ngõ kết nối ĐBSCL với cả nước và quốc tế.

"Nếu được kết nối hiệu quả, đây sẽ là một trong những hợp tác có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai địa phương", ông Thắng nói.

Ông Trần Đức Thắng - Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Thắng cho rằng, hợp tác hai bên cần hướng tới mục tiêu cao hơn việc tiêu thụ sản phẩm đơn thuần, phải hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, hậu cần logistics, phân phối đến xuất khẩu. Từ đó giảm chi phí trung gian, nâng cao giá trị gia tăng và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - đánh giá, Hà Nội với thị trường tiêu thụ gần 9 triệu người, hệ thống phân phối, bán lẻ, siêu thị, chợ đầu mối phong phú, sẽ là đối tác lý tưởng để tiêu thụ nông sản Cần Thơ.

Ông Tuyên đề nghị, hai bên xây dựng chương trình kết nối cung - cầu nông sản Cần Thơ - Hà Nội, tổ chức tuần hàng Cần Thơ tại Hà Nội và kết nối trực tiếp doanh nghiệp phân phối, bán lẻ, xuất khẩu của hai thành phố; doanh nghiệp đầu tư kho lạnh để tiếp nhận hàng nông sản tươi sống của hai bên để cung cấp cho thị trường của nhau.

Cần Thơ cũng mong muốn Hà Nội hỗ trợ kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược đến tìm hiểu cơ hội tại Cần Thơ; chia sẻ kinh nghiệm trong thu hút FDI, phát triển các khu công nghiệp - dịch vụ hiện đại. Bên cạnh đó, Hà Nội và Cần Thơ cũng có nhiều cơ hội, lợi thế để xúc tiến du lịch, hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục...