Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Thị trường

Hà Nội là đối tác lý tưởng để tiêu thụ nông sản Cần Thơ

Cảnh Kỳ

Hà Nội với thị trường tiêu thụ gần 9 triệu dân, hệ thống phân phối, bán lẻ, siêu thị, chợ đầu mối phong phú, sẽ là đối tác lý tưởng để tiêu thụ nông sản Cần Thơ.

Chiều 8/6, TP. Hà Nội và TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai địa phương.

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - cho biết, Cần Thơ đang tập trung xây dựng và phát huy vai trò là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Do đó, việc tăng cường hợp tác với Hà Nội sẽ có ý nghĩa với sự phát triển của hai địa phương, góp phần thúc đẩy liên kết, bổ trợ lẫn nhau giữa vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng ĐBSCL.

tp-tung.jpg
Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ông Trần Đức Thắng - Bí thư Thành ủy Hà Nội - đánh giá, hội nghị mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, để cùng tìm lời giải cho một yêu cầu lớn hơn: Làm sao để kết nối hiệu quả hơn các động lực phát triển của đất nước?

Theo ông Thắng, Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, tài chính, thương mại dịch vụ... Cần Thơ là trung tâm động lực của ĐBSCL, trung tâm logistics, chế biến nông sản thủy sản, cửa ngõ kết nối ĐBSCL với cả nước và quốc tế.

"Nếu được kết nối hiệu quả, đây sẽ là một trong những hợp tác có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai địa phương", ông Thắng nói.

tp-thang.jpg
Ông Trần Đức Thắng - Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Thắng cho rằng, hợp tác hai bên cần hướng tới mục tiêu cao hơn việc tiêu thụ sản phẩm đơn thuần, phải hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, hậu cần logistics, phân phối đến xuất khẩu. Từ đó giảm chi phí trung gian, nâng cao giá trị gia tăng và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - đánh giá, Hà Nội với thị trường tiêu thụ gần 9 triệu người, hệ thống phân phối, bán lẻ, siêu thị, chợ đầu mối phong phú, sẽ là đối tác lý tưởng để tiêu thụ nông sản Cần Thơ.

Ông Tuyên đề nghị, hai bên xây dựng chương trình kết nối cung - cầu nông sản Cần Thơ - Hà Nội, tổ chức tuần hàng Cần Thơ tại Hà Nội và kết nối trực tiếp doanh nghiệp phân phối, bán lẻ, xuất khẩu của hai thành phố; doanh nghiệp đầu tư kho lạnh để tiếp nhận hàng nông sản tươi sống của hai bên để cung cấp cho thị trường của nhau.

Cần Thơ cũng mong muốn Hà Nội hỗ trợ kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược đến tìm hiểu cơ hội tại Cần Thơ; chia sẻ kinh nghiệm trong thu hút FDI, phát triển các khu công nghiệp - dịch vụ hiện đại. Bên cạnh đó, Hà Nội và Cần Thơ cũng có nhiều cơ hội, lợi thế để xúc tiến du lịch, hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục...

UBND TP. Hà Nội cho biết, dự kiến hỗ trợ TP. Cần Thơ tối đa 100 tỷ đồng để thực hiện một công trình/dự án ghi dấu quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, như bệnh viện, trường học...

Cảnh Kỳ
#Hà Nội #Cần Thơ #hợp tác #thương mại #đầu tư #lãnh đạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe