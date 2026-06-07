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Nhà đầu tư vàng lỗ 'không lối thoát'

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (7/6), giá vàng trong nước quanh mốc 150 triệu đồng/lượng. So với cách đây 1 tuần, giá vàng giảm gần 10 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI , Phú Quý và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua. Tuy nhiên, so với cách đây một tuần, giá vàng giảm mạnh 9,8 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng giảm mạnh trong vòng 1 tuần qua.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm rất mạnh trong vòng 1 tuần qua và chênh nhau giữa các thương hiệu. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 146,2 - 149,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 146 - 150 triệu đồng/lượng….

Đáng chú ý, trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, các doanh nghiệp đã nới rộng chênh lệch giữa giá mua và bán từ 3 triệu đồng lên 4 triệu đồng/lượng. Điều này khiến rủi ro thua lỗ gia tăng đối với những nhà đầu tư mua bán ngắn hạn hoặc lướt sóng.

Như vậy, nếu nhà đầu tư mua vàng cách đây một tuần, bán ra hôm nay "lỗ kép" lên tới 13,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.147 đồng/USD.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết 26.124 - 26.404 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.

Ngọc Mai
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