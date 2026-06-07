Bị 'tuýt còi' nhiều lần, nhà thầu thi công dự án đường nghìn tỷ vẫn ì ạch

TPO - Dự án đường Tố Hữu nối dài kết nối đến sân bay Phú Bài có tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng nhưng chậm tiến độ kéo dài. Dù đã nhiều lần bị nhắc nhở, xử phạt do vi phạm tiến độ, nhà thầu vẫn không khắc phục tồn tại, buộc chủ đầu tư xem xét thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng.
Đây được xem là một trong những giải pháp mạnh tay nhằm tháo gỡ điểm nghẽn tiến độ tại dự án giao thông trọng điểm của TP. Huế, bảo đảm mục tiêu hoàn thành tuyến đường kết nối khu đô thị An Vân Dương với sân bay Phú Bài theo kế hoạch.
Dự án đường Tố Hữu nối dài đến sân bay Phú Bài dài khoảng 9,59 km, tổng mức đầu tư hơn 1.143 tỷ đồng. Tuyến đường gồm 2 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, gói thầu số 21 dài khoảng 6,1 km, giá trị hơn 583 tỷ đồng; gói thầu số 20 dài khoảng 3,49 km, giá trị hơn 132 tỷ đồng. Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện trục giao thông kết nối khu đô thị mới An Vân Dương với sân bay Phú Bài.