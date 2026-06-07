Huế: Bị 'tuýt còi' nhiều lần, nhà thầu thi công dự án đường nghìn tỷ vẫn ì ạch

TPO - Dự án đường Tố Hữu nối dài kết nối đến sân bay Phú Bài có tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng nhưng chậm tiến độ kéo dài. Dù đã nhiều lần bị nhắc nhở, xử phạt do vi phạm tiến độ, nhà thầu vẫn không khắc phục tồn tại, buộc chủ đầu tư xem xét thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng.