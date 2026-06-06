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Kinh tế

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Cầu Cát Lái hơn 18.000 tỷ chậm triển khai do điều chỉnh chủ trương đầu tư

Văn Quân

TPO - Sau gần 5 tháng TP. Đồng Nai tổ chức Lễ động thổ Dự án xây dựng cầu Cát Lái, đến nay dự án vẫn "bất động" đợi điều chỉnh vốn đầu tư.

Toàn cảnh khu vực phà Cát Lái nối TPHCM - TP. Đồng Nai.

Trước đó, ngày 15/1/2026, Dự án xây dựng cầu Cát Lái được động thổ. Đây là công trình được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Theo quy hoạch, cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11 km, trong đó phần cầu chính dài hơn 3,7 km. Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Thị Định (TPHCM), cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m về phía phà Cát Lái; điểm cuối kết nối với hệ thống giao thông phía Đồng Nai.

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Phà Cát Lái kết nối TPHCM và Đồng Nai nhiều năm qua luôn trong tình trạng quá tải.

Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư khoảng gần 18.300 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BT, thanh toán bằng nguồn thu từ đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công. Theo kế hoạch ban đầu, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029.

Không chỉ thay thế tuyến phà Cát Lái vốn đã quá tải nhiều năm qua, cây cầu còn đóng vai trò là trục kết nối chiến lược giữa TPHCM với Đồng Nai, liên thông hiệu quả với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, khu đô thị và các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia.

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Mỗi ngày hàng nghìn lượt ô tô, xe máy qua phà Cát Lái để về Nhơn Trạch, Long Thành, hướng về biển Vũng Tàu.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay lại trái ngược với kỳ vọng. Sau gần 5 tháng kể từ lễ động thổ, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục triển khai dự án vẫn gần như "đóng băng".

Ông Hồ Quốc Tân - Chủ tịch xã Đại Phước, TP. Đồng Nai - cho biết, địa phương hiện chưa thể triển khai các bước tiếp theo do thành phố đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư.

"Dự án xây dựng cầu Cát Lái hiện nay thành phố đang điều chỉnh lại chủ trương đầu tư. Do đơn giá thay đổi nên hiện mới đang xúc tiến các thủ tục liên quan, hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh để triển khai các bước tiếp theo", ông Tân cho biết.

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Người dân xếp hàng trả tiền, đợi chờ qua phà hiện nay.

Theo lãnh đạo địa phương, khi chủ trương đầu tư chưa được phê duyệt điều chỉnh thì báo cáo nghiên cứu khả thi cũng chưa thể thông qua, kéo theo việc chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân trong vùng dự án.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư của công trình đang được xem xét điều chỉnh tăng mạnh. Nếu trước đây dự án được tính toán khoảng 20.000 tỷ đồng thì các cuộc họp gần đây đã đưa ra phương án nâng lên khoảng 25.000 - 26.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 30%.

Việc đội vốn không chỉ đặt ra bài toán về nguồn lực tài chính mà còn khiến tiến độ dự án tiếp tục đối mặt nguy cơ kéo dài, trong bối cảnh nhu cầu kết nối giao thông giữa hai địa phương ngày càng cấp thiết.

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Việc xây cầu thay phà Cát Lái được người dân TPHCM và Đồng Nai mong đợi từ lâu.

Bà Trần Ngọc Ánh (ngụ phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai) cho biết: "Thông tin xây dựng cầu Cát Lái đã có từ nhiều năm qua, chúng tôi mỗi lần nghe tin xây dựng là vui lắm, tuy nhiên không biết sao nhiều năm nay cầu này vẫn chưa thi công. Chúng tôi rất mong muốn lãnh đạo thành phố sớm xây dựng để người dân đỡ cảnh xếp hàng chờ phà, vừa lâu vừa nguy hiểm".

Cầu Cát Lái là công trình được người dân TPHCM và Đồng Nai mong đợi suốt hơn ba thập kỷ. Trong nhiều năm qua, phà Cát Lái vừa là tuyến kết nối quan trọng vừa là "điểm nghẽn" giao thông lớn của khu vực. Tình trạng ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết và giờ cao điểm, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giao thương, vận tải hàng hóa cũng như thu hút đầu tư.

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Dự án xây cầu Cát Lái đến nay vẫn chưa được triển khai công tác giải phóng mặt bằng cũng như xây dựng.

Với vai trò là cửa ngõ kết nối trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với khu vực phía Đông và sân bay Long Thành, mỗi sự chậm trễ của dự án đều khiến kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp phải tiếp tục kéo dài.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu Cát Lái sẽ trở thành trục giao thông chiến lược kết nối TPHCM với Đồng Nai và Đông Nam Bộ. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu, đặc biệt là tình trạng ùn tắc trên hành lang vận tải từ trung tâm TPHCM đến Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải và phát triển du lịch các địa phương ven biển TPHCM.

Văn Quân
#cầu Cát Lái #giao thông #dự án #xây dựng #giao thông liên vùng #đầu tư #Đồng Nai #Thành phố Hồ Chí Minh #phà Cát Lái

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