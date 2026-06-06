Bắc cần cẩu 25m thu hoạch cây vải tổ hơn 100 năm

TPO - Sáng sớm 6/6, tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh, một cảnh tượng hiếm gặp đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân, khi chủ nhân cây vải tổ hơn 100 năm tuổi phải thuê cần cẩu dài 25m để thu hoạch những chùm quả trên ngọn cây.

Clip dùng máy cẩu để thu hoạch cây vải tổ.

Từ lúc trời còn chưa sáng rõ, tiếng động cơ cần cẩu đã vang lên giữa khu vườn vải ở xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Dưới tán cây vải tổ hơn 100 năm tuổi, hàng chục người tất bật chuẩn bị cho một buổi thu hoạch đặc biệt.

Với chiều cao vượt trội và tán cây rộng lớn của cây vải tổ, việc hái quả năm nay phải nhờ đến một “trợ thủ” chưa từng thấy ở những vườn vải thông thường, đó là chiếc cần cẩu dài tới 25m.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, anh Dương Đức Chung - chủ nhân cây vải tổ nổi tiếng ở tỉnh Bắc Ninh phấn khởi cho biết: “Cây quá cao nên năm nay tôi phải thuê máy cẩu để thu hoạch phần quả trên ngọn. Tôi và một người em trong nhà đứng trên giỏ nâng của cần cẩu để bẻ từng chùm vải”.

Theo anh Chung, chiếc cần cẩu bắt đầu hoạt động từ khoảng 5h30 phút. Sau hơn 5 giờ làm việc liên tục, đến trưa, toàn bộ số quả trên phần ngọn cây mới được thu hái xong.

Trước đó một ngày, gia đình anh đã thu hoạch phần quả ở tầng thấp của cây, đạt gần 300 kg. Riêng số quả trên những cành cao phải dùng đến cần cẩu mới có thể tiếp cận.

Chiếc cần cẩu cao 25 mét để thu hoạch quả trên ngọn cây vải tổ.

Nhìn từ xa, hình ảnh chiếc cần cẩu vươn cao giữa tán cây xanh ngút mắt khiến nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem. Không ít người lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp này.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy phải dùng cần cẩu để hái vải”, chị Quyên - người dân địa phương - chia sẻ.

Buổi thu hoạch còn có sự hỗ trợ của lực lượng dân quân cùng bà con hàng xóm. Người vận chuyển, người phân loại, người đóng thùng, tất cả tạo nên không khí nhộn nhịp như ngày hội dưới gốc cây vải trăm tuổi.

Theo chủ nhân cây vải tổ, tổng sản lượng năm nay đạt hơn 7 tạ. Điều đặc biệt là năm nay dù nhiều vùng trồng vải thiều chịu ảnh hưởng bởi thời tiết khiến sản lượng sụt giảm, cây vải tổ của gia đình lại cho quả sai hơn năm trước.

“Cây vải tổ năm nay được nhiều quả hơn năm ngoái. Quả đẹp, mã sáng, chất lượng tốt”, anh Chung cho biết.

Quả trên cây vải tổ được đóng hộp sau khi thu hoạch.

Không chỉ nổi tiếng bởi tuổi đời hơn một thế kỷ, cây vải tổ còn gây chú ý khi vừa được bán đấu giá quyền khai thác quả với mức 100 triệu đồng. Đây là giống vải u hồng, được gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ trong gia đình.

Nhiều năm qua, cây vải tổ đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách mỗi mùa quả chín. Vào thời điểm cao điểm, gia đình anh Chung đón khoảng 1.000 lượt khách mỗi ngày đến tham quan, chụp ảnh và thưởng thức những chùm vải chín mọng ngay tại vườn.

Mỗi mùa vải đến, nơi đây lại trở thành điểm hẹn của du khách gần xa, góp phần đưa hình ảnh vải thiều Bắc Ninh lan tỏa rộng hơn trên bản đồ du lịch và nông nghiệp địa phương.