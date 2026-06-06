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Đề xuất khai tử tài khoản ngân hàng 'bất động' trong 3 năm

Ngọc Mai

TPO - Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho phép đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong vòng 3 năm trở lên được xem là một trong những điểm mới đáng chú ý nhằm hạn chế tình trạng tài khoản "rác" và ngăn ngừa gian lận tài chính.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2024 về thanh toán không dùng tiền mặt. Theo dự thảo, tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 3 năm liên tục, tính từ thời điểm thực hiện giao dịch cuối cùng của chủ tài khoản, có thể bị ngân hàng đóng nếu không có thỏa thuận khác giữa khách hàng và tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thực tế hiện nay tồn tại số lượng lớn tài khoản không còn được sử dụng trong thời gian dài. Nhiều tài khoản bị chủ sở hữu bỏ quên hoặc không còn nhu cầu sử dụng, song cũng có trường hợp bị lợi dụng cho các hành vi gian lận, mạo danh hoặc sử dụng giấy tờ giả để phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật.

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Ngân hàng Nhà nước đề xuất xóa sổ tài khoản "rác" sau 3 năm không hoạt động.

Theo cơ quan soạn thảo, quy định hiện hành chủ yếu cho phép xử lý các tài khoản không hoạt động dựa trên thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng. Tuy nhiên, đối với nhiều tài khoản được mở trước khi Nghị định 52/2024 và Thông tư 17/2024 có hiệu lực, chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng để xử lý. Việc bổ sung quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp các tổ chức tín dụng chủ động rà soát, đóng các tài khoản không hoạt động kéo dài, qua đó giảm thiểu rủi ro lừa đảo và gian lận trong hệ thống thanh toán.

Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định rõ việc xử lý số dư còn lại trong tài khoản sau khi bị đóng. Theo đó, ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài vẫn phải tiếp tục theo dõi khoản tiền này để hoàn trả cho người thụ hưởng hợp pháp khi có yêu cầu hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc xử lý tài khoản không hoạt động, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thanh toán. Theo dự thảo, nhiều thủ tục liên quan đến mở tài khoản thanh toán và cấp phép hoạt động có thể được thực hiện trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ chủ động khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia để giảm bớt giấy tờ mà doanh nghiệp phải cung cấp.

Trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, Ngân hàng Nhà nước đề xuất mở rộng cơ chế kết nối thanh toán xuyên biên giới, đặc biệt đối với các dự án thanh toán bán lẻ bằng mã QR giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực. Quy định mới được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho các bên tham gia, đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính.

Song song với việc đơn giản hóa quy trình, dự thảo cũng tăng cường các yêu cầu về an ninh mạng và năng lực kỹ thuật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Đáng chú ý, các tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử phải đáp ứng tiêu chuẩn an ninh mạng cấp độ 4 và có khả năng xử lý tối thiểu 25 triệu giao dịch thanh toán mỗi ngày. Điều này nhằm bảo đảm hệ thống thanh toán vận hành an toàn, thông suốt trong bối cảnh thanh toán số ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Ngọc Mai
#tài khoản rác #ngân hàng #giao dịch #chuyển đổi số #thanh toán

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