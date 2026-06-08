Giá vàng hôm nay (8/6): Tiếp tục giảm rất mạnh

TPO - Sáng nay (8/6), giá vàng trong nước tiếp đà giảm lùi xa mốc 150 triệu đồng/lượng. Thậm chí, có đơn vị niêm yết giá vàng miếng SJC về mốc 147 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI , Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,6 - 149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Đáng chú ý, hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC thấp nhất thị trường về mốc 145,6 - 147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC có đơn vị niêm yết còn 147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 145,6 - 149 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 145,9 - 149,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 145,6 - 147 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.312 USD/ounce, giảm 15 USD so với sáng qua. Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng. Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.150 đồng/USD, tăng 3 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết 26.127 - 26.407 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do phổ biến quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.