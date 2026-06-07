EVN lãi gần 52.000 tỷ đồng, xóa sạch lỗ lũy kế

TPO - Doanh thu bán điện tăng mạnh trong khi chi phí đầu vào chỉ tăng chậm đã giúp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục gần 52.000 tỷ đồng trong năm 2025, đồng thời xóa sạch khoản lỗ lũy kế kéo dài nhiều năm.

Lợi nhuận tăng gấp 6,3 lần, hết lỗ lịch sử

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với nhiều điểm đáng chú ý.

Theo đó, doanh thu thuần của tập đoàn đạt gần 646.000 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 51.882 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần kết quả năm 2024.

Nhờ mức lợi nhuận đột biến này, EVN đã chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế gần 38.700 tỷ đồng ghi nhận đầu năm. Đến cuối năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của tập đoàn đã chuyển từ âm sang dương hơn 5.500 tỷ đồng.

Kết quả này đặc biệt đáng chú ý bởi chỉ vài năm trước EVN từng trải qua giai đoạn khó khăn nhất về tài chính. Trong hai năm 2022-2023, tập đoàn liên tiếp thua lỗ do giá nhiên liệu tăng cao, khiến lỗ lũy kế có thời điểm lên tới gần 47.000 tỷ đồng.

Động lực chính tạo nên mức lợi nhuận kỷ lục của EVN đến từ hoạt động kinh doanh điện. Năm 2025, doanh thu bán điện đạt hơn 637.000 tỷ đồng, tăng hơn 64.000 tỷ đồng so với năm trước. Trong khi đó, giá vốn điện chỉ tăng khoảng 18.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 3%.

Việc doanh thu tăng nhanh hơn nhiều so với chi phí đầu vào đã giúp biên lợi nhuận cải thiện đáng kể. Theo đó, lợi nhuận gộp của EVN tăng từ gần 49.600 tỷ đồng năm 2024 lên hơn 96.300 tỷ đồng năm 2025, tăng thêm gần 47.000 tỷ đồng chỉ sau một năm. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên mức lợi nhuận kỷ lục của tập đoàn.

EVN chính thức xoá sạch khoản lỗ luỹ kế trong giai đoạn 2022-2023.

Bên cạnh đó, EVN còn hưởng lợi từ lượng tiền gửi và đầu tư tài chính ngắn hạn rất lớn. Tại thời điểm cuối năm 2025, tập đoàn đang nắm giữ hơn 132.000 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Riêng lãi tiền gửi, trái phiếu và các khoản ủy thác đầu tư đã mang về cho EVN hơn 3.000 tỷ đồng trong năm, trở thành nguồn thu tài chính đáng kể bên cạnh hoạt động bán điện.

Vẫn gánh hơn 339.000 tỷ đồng nợ vay

Dù bức tranh tài chính đã sáng lên đáng kể, EVN vẫn đang hoạt động với quy mô vay nợ rất lớn. Đến cuối năm 2025, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của tập đoàn lên tới hơn 339.000 tỷ đồng, tăng gần 18.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, phần lớn là các khoản vay dài hạn phục vụ đầu tư nguồn điện và lưới điện.

Khối nợ này khiến chi phí lãi vay của EVN trong năm vẫn ở mức rất cao, lên tới gần 16.650 tỷ đồng, tương đương khoảng 46 tỷ đồng mỗi ngày.

Áp lực tỷ giá cũng tiếp tục hiện hữu khi khoản lỗ chênh lệch tỷ giá năm 2025 lên tới gần 7.000 tỷ đồng, tăng hơn 2.100 tỷ đồng so với năm trước.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy vẫn còn một số khoản chi phí chưa được xác định cuối cùng. EVN cho biết một số nhà máy điện chưa thống nhất phương án phân bổ chênh lệch tỷ giá, các khoản vay ngoại tệ và giá mua bán điện theo hợp đồng nên tập đoàn chưa ghi nhận một số khoản chi phí liên quan.

Ngoài ra, chi phí vận chuyển khí đối với các nhà máy điện khí tại Phú Mỹ và Cà Mau hiện vẫn đang được hạch toán theo mức giá tạm tính. Khi cơ quan có thẩm quyền ban hành đơn giá chính thức, chi phí mua điện của EVN có thể phải điều chỉnh tương ứng.

Song song với sự cải thiện về tài chính, EVN cũng đang bước vào chu kỳ đầu tư mới với quy mô lớn. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang cuối năm đạt hơn 83.400 tỷ đồng, tăng hơn 20.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, riêng dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đã có giá trị đầu tư dở dang hơn 29.300 tỷ đồng, lớn nhất trong danh mục dự án của tập đoàn hiện nay.

Kể từ năm 2023 đến nay, giá bán lẻ điện bình quân đã được điều chỉnh 4 lần, với mức tăng lần lượt 3%, 4,5%, 4,8% và 4,8%. Đến nay, giá bán lẻ điện bình quân đã được nâng lên 2.204,07 đồng/kWh. Việc điều chỉnh giá cùng với nhu cầu điện tiếp tục tăng trưởng là những yếu tố quan trọng góp phần cải thiện doanh thu và khả năng cân đối tài chính của EVN.